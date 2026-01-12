https://sarabic.ae/20260112/كاف-يفتح-تحقيقا-في-سلوك-غير-مقبول-خلال-ربع-نهائي-كأس-الأمم-الأفريقية-2025-1109156504.html

"كاف" يفتح تحقيقا في "سلوك غير مقبول" خلال ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025

"كاف" يفتح تحقيقا في "سلوك غير مقبول" خلال ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025

سبوتنيك عربي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الإثنين، عن جمعه تقارير المباريات الأخيرة، وأدلة الفيديو التي تشير إلى "سلوك غير مقبول" من قبل بعض اللاعبين... 12.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-12T11:41+0000

2026-01-12T11:41+0000

2026-01-12T11:41+0000

مجتمع

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

الجزائر

أخبار كرة القدم

رياضة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0c/1094703865_0:0:2130:1199_1920x0_80_0_0_eb4c603926ec0969a8ba3b3efb45e92a.jpg

وأضاف الاتحاد في بيان له، أنه أحال هذه الحوادث إلى اللجنة التأديبية للتحقيق، ودعا إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة حال ثبوت أي مخالفات من اللاعبين أو المسؤولين.كما أشار "كاف" إلى أنه قام بمراجعة لقطات فيديو لحادثة تورط فيها عدد من الإعلاميين، الذين يُزعم أنهم أساؤوا التصرف في المنطقة المختلطة بعد المباريات.وانتهت المباراة بين الجزائر ونيجيريا، يوم السبت الماضي، بفوز الأخيرة 2-0، وتأهلها إلى الدور نصف النهائي.وكانت تقارير أفادت باندلاع اشتباكات بين لاعبي المنتخب الجزائري، والحكم، عيسى سي، وطاقم التحكيم اعتراضا على قرارات تحكيمية، ما استدعى تدخل قوات الأمن لاحتواء الموقف.وفي المدرجات، حاول بعض مشجعي الجزائر تجاوز الحواجز الأمنية، ما أدى إلى إلحاق أضرار محدودة بأجزاء من الملعب قبل إعادة فرض النظام.واتهم عدد من لاعبي الجزائر الحكم، عيسى سي، بتجاهل احتساب ركلة جزاء واضحة، بعد لمسة يد على مدافع نيجيريا في الشوط الأول، رغم توقف المباراة لدقيقتين لمراجعة اللقطة من قبل تقنية حكم الفيديو المساعد.

https://sarabic.ae/20260110/المنتخبات-المتأهلة-رسميا-إلى-نصف-نهائي-كأس-الأمم-الأفريقية-1109105820.html

https://sarabic.ae/20260109/دور-الـ16-من-كأس-الأمم-الأفريقية-المنطق-ينتصر-1109051431.html

نيجيريا

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

كأس الأمم الأفريقية, نيجيريا, الجزائر, أخبار كرة القدم, رياضة