"كاف" يفتح تحقيقا في "سلوك غير مقبول" خلال ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الإثنين، عن جمعه تقارير المباريات الأخيرة، وأدلة الفيديو التي تشير إلى "سلوك غير مقبول" من قبل بعض اللاعبين... 12.01.2026, سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الإثنين، عن جمعه تقارير المباريات الأخيرة، وأدلة الفيديو التي تشير إلى "سلوك غير مقبول" من قبل بعض اللاعبين والمسؤولين، خلال مباريات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، بين الكاميرون والمغرب، وكذلك الجزائر ونيجيريا.
له، أنه أحال هذه الحوادث إلى اللجنة التأديبية للتحقيق، ودعا إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة حال ثبوت أي مخالفات من اللاعبين أو المسؤولين.
كما أشار "كاف" إلى أنه قام بمراجعة لقطات فيديو لحادثة تورط فيها عدد من الإعلاميين، الذين يُزعم أنهم أساؤوا التصرف في المنطقة المختلطة بعد المباريات.
وأكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على "إدانته لأي سلوك غير لائق خلال المباريات، خاصة ما يستهدف طاقم التحكيم أو منظمي الفعاليات"، مشددا على أن "الإجراءات ستُتخذ ضد كل من يخالف المعايير المهنية المتوقعة في فعاليات الاتحاد".
وانتهت المباراة بين الجزائر ونيجيريا، يوم السبت الماضي، بفوز الأخيرة 2-0، وتأهلها إلى الدور نصف النهائي.
وكانت تقارير أفادت باندلاع اشتباكات بين لاعبي المنتخب الجزائري، والحكم، عيسى سي، وطاقم التحكيم اعتراضا على قرارات تحكيمية، ما استدعى تدخل قوات الأمن لاحتواء الموقف.
وفي المدرجات، حاول بعض مشجعي الجزائر تجاوز الحواجز الأمنية، ما أدى إلى إلحاق أضرار محدودة بأجزاء من الملعب قبل إعادة فرض النظام.
واتهم عدد من لاعبي الجزائر الحكم، عيسى سي، بتجاهل احتساب ركلة جزاء واضحة، بعد لمسة يد على مدافع نيجيريا في الشوط الأول، رغم توقف المباراة لدقيقتين لمراجعة اللقطة من قبل تقنية حكم الفيديو المساعد.