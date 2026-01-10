المنتخبات المتأهلة رسميا إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
https://sarabic.ae/20260110/المنتخبات-المتأهلة-رسميا-إلى-نصف-نهائي-كأس-الأمم-الأفريقية-1109105820.html
المنتخبات المتأهلة رسميا إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية
المنتخبات المتأهلة رسميا إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية
سبوتنيك عربي
دخلت بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة حالياً في المغرب، مراحلها الحاسمة مع اقتراب المنافسة على لقب بطل القارة السمراء. وكان منتخب كوت ديفوار قد تُوّج... 10.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-10T19:54+0000
2026-01-10T19:54+0000
رياضة
كأس الأمم الأفريقية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/01/1108811420_0:441:1562:1320_1920x0_80_0_0_fdec093b3f6c19cc827c071cd638c347.jpg
وافتتح دور ربع النهائي بفوز المنتخب السنغالي على نظيره المالي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أُقيم أمس الجمعة، حيث سجل هدف المباراة الوحيد إليمان نداي، وشهدت المواجهة طرد لاعب مالي إيف بيسوما.ويُختتم دور الثمانية مساء اليوم السبت، بمواجهة تجمع منتخب مصر مع نظيره كوت ديفوار، لتحديد آخر المتأهلين إلى المربع الذهبي.المنتخبات المتأهلة إلى نصف النهائي حتى الآن: المغرب، نيجيريا، السنغال، مصر أو كوت ديفوار.السنغال أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيادور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية... المنطق ينتصر
https://sarabic.ae/20260110/منتخب-نيجيريا-يهزم-الجزائر-ويضرب-موعدا-مع-المغرب-في-نصف-نهائي-أمم-أفريقيا--1109101827.html
المنتخبات المتأهلة رسميا إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

19:54 GMT 10.01.2026
© AP Photo / ZIPHOZONKE LUSHABAكأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / ZIPHOZONKE LUSHABA
تابعنا عبر
دخلت بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة حالياً في المغرب، مراحلها الحاسمة مع اقتراب المنافسة على لقب بطل القارة السمراء. وكان منتخب كوت ديفوار قد تُوّج بلقب النسخة الماضية التي أُقيمت مطلع عام 2024، بعد فوزه على نيجيريا بنتيجة 2-1.
وافتتح دور ربع النهائي بفوز المنتخب السنغالي على نظيره المالي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أُقيم أمس الجمعة، حيث سجل هدف المباراة الوحيد إليمان نداي، وشهدت المواجهة طرد لاعب مالي إيف بيسوما.
من جانبه، حجز المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على الكاميرون بهدفين دون مقابل، أحرزهما إبراهيم دياز وإسماعيل الصابيري. كما تأهل منتخب نيجيريا عقب تغلبه على الجزائر بنتيجة 2-0، بتوقيع فيكتور أوسيمين وأكور آدامز.
كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
منتخب نيجيريا يهزم الجزائر ويضرب موعدا مع المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا
18:26 GMT
ويُختتم دور الثمانية مساء اليوم السبت، بمواجهة تجمع منتخب مصر مع نظيره كوت ديفوار، لتحديد آخر المتأهلين إلى المربع الذهبي.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره النيجيري في نصف النهائي، بينما يواجه المنتخب السنغالي الفائز من مباراة مصر وكوت ديفوار.
المنتخبات المتأهلة إلى نصف النهائي حتى الآن: المغرب، نيجيريا، السنغال، مصر أو كوت ديفوار.
السنغال أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا
دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية... المنطق ينتصر
