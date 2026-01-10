https://sarabic.ae/20260110/المنتخبات-المتأهلة-رسميا-إلى-نصف-نهائي-كأس-الأمم-الأفريقية-1109105820.html
المنتخبات المتأهلة رسميا إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية
وافتتح دور ربع النهائي بفوز المنتخب السنغالي على نظيره المالي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أُقيم أمس الجمعة، حيث سجل هدف المباراة الوحيد إليمان نداي، وشهدت المواجهة طرد لاعب مالي إيف بيسوما.ويُختتم دور الثمانية مساء اليوم السبت، بمواجهة تجمع منتخب مصر مع نظيره كوت ديفوار، لتحديد آخر المتأهلين إلى المربع الذهبي.المنتخبات المتأهلة إلى نصف النهائي حتى الآن: المغرب، نيجيريا، السنغال، مصر أو كوت ديفوار.السنغال أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيادور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية... المنطق ينتصر
دخلت بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، المقامة حالياً في المغرب، مراحلها الحاسمة مع اقتراب المنافسة على لقب بطل القارة السمراء. وكان منتخب كوت ديفوار قد تُوّج بلقب النسخة الماضية التي أُقيمت مطلع عام 2024، بعد فوزه على نيجيريا بنتيجة 2-1.
وافتتح دور ربع النهائي بفوز المنتخب السنغالي على نظيره المالي بهدف دون رد، في اللقاء الذي أُقيم أمس الجمعة، حيث سجل هدف المباراة الوحيد إليمان نداي، وشهدت المواجهة طرد لاعب مالي إيف بيسوما.
من جانبه، حجز المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه على الكاميرون بهدفين دون مقابل، أحرزهما إبراهيم دياز وإسماعيل الصابيري. كما تأهل منتخب نيجيريا عقب تغلبه على الجزائر بنتيجة 2-0، بتوقيع فيكتور أوسيمين وأكور آدامز.
ويُختتم دور الثمانية مساء اليوم السبت، بمواجهة تجمع منتخب مصر مع نظيره كوت ديفوار، لتحديد آخر المتأهلين إلى المربع الذهبي.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره النيجيري في نصف النهائي، بينما يواجه المنتخب السنغالي الفائز من مباراة مصر وكوت ديفوار.
المنتخبات المتأهلة إلى نصف النهائي حتى الآن: المغرب، نيجيريا، السنغال، مصر أو كوت ديفوار.