السنغال أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا
تأهّل المنتخب السنغالي إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا بعد فوزه على منتخب مالي بهدف نظيف، اليوم الجمعة، في افتتاح مباريات ربع نهائي البطولة. 09.01.2026, سبوتنيك عربي
وسجل إليمان ندياي، هدف المباراة الوحيد للسنغال في الدقيقة 27، بعد متابعة لكرة ارتدت من حارس مرمى مالي، الذي أخطأ في التقاطها.وينتظر السنغال، الفائز من مباراة مصر وكوت ديفوار المقررة السبت المقبل، وفي حال تأهل مصر، سيكون اللقاء نسخة متجددة من نهائي نسخة 2021 في الكاميرون، حين فازت السنغال بركلات الترجيح.رغم قوة العضلات.. أكبر تهديد يواجه موسم "الدون" في سن الـ40"أمم أفريقيا"... مدرب كوت ديفوار: منتخب مصر ليس محمد صلاح فقط
وسجل إليمان ندياي، هدف المباراة الوحيد للسنغال في الدقيقة 27، بعد متابعة لكرة ارتدت من حارس مرمى مالي، الذي أخطأ في التقاطها.
وشهد اللقاء طرد إيف بيسوما، لاعب مالي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
وكان منتخب مالي قد لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 26 في مباراته السابقة أمام تونس بدور الـ16، وتمكن رغم ذلك من الفوز بركلات الترجيح، لكن لم تُسنح له هذه المرة فرص التعويض أمام منتخب السنغال المتمرس.
وينتظر السنغال، الفائز من مباراة مصر وكوت ديفوار المقررة السبت المقبل، وفي حال تأهل مصر، سيكون اللقاء نسخة متجددة من نهائي نسخة 2021 في الكاميرون، حين فازت السنغال بركلات الترجيح.