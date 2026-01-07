عربي
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
مجتمع
"أمم أفريقيا"... مدرب كوت ديفوار: منتخب مصر ليس محمد صلاح فقط
"أمم أفريقيا"... مدرب كوت ديفوار: منتخب مصر ليس محمد صلاح فقط
أكد المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، إيميرس فاي، أن مواجهة منتخب مصر في ربع نهائي كأس "أمم أفريقيا" تتطلب تركيزا عاليا واحتراما كبيرا لقوة الفراعنة، مشددًا على... 07.01.2026, سبوتنيك عربي
جاءت تصريحات فاي عقب فوز كوت ديفوار على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي منح الأفيال بطاقة العبور إلى ربع النهائي، حيث سيصطدمون بمنتخب مصر في مباراة مرتقبة السبت المقبل.وأوضح فاي، أن "جهازه الفني أغلق صفحة مباراة بوركينا فاسو وبدأ بالفعل التحضير لمواجهة مصر"، مؤكدا أن فريقه يعمل بهدوء ودون انجرار وراء الحماس الزائد أو الحديث المبكر عن اللقب.وأشار مدرب كوت ديفوار إلى أن منتخب بلاده سيدخل المباراة بتواضع وتركيز، مع تحليل دقيق لنقاط القوة والضعف لدى المنتخب المصري، ومحاولة فرض أسلوب اللعب الإيفواري على مجريات اللقاء.واختتم فاي تصريحاته بالتأكيد على أن فريقه لا ينظر إلى هوية الخصم بقدر ما يركز على تحقيق هدفه، مشددًا على أن الطريق إلى النهاية يتطلب الاستعداد لمواجهة أي منتخب.وكان منتخب مصر قد تغلب على بنين في ثمن النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد اللجوء لشوطين إضافيين، فيما انتصرت الأفيال الإيفوارية على بوركينا فاسو بنتيجة بثلاثة أهداف دون مقابل.
أكد المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، إيميرس فاي، أن مواجهة منتخب مصر في ربع نهائي كأس "أمم أفريقيا" تتطلب تركيزا عاليا واحتراما كبيرا لقوة الفراعنة، مشددًا على أن خطورة المنتخب المصري لا تقتصر على نجمه محمد صلاح فقط.
جاءت تصريحات فاي عقب فوز كوت ديفوار على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي منح الأفيال بطاقة العبور إلى ربع النهائي، حيث سيصطدمون بمنتخب مصر في مباراة مرتقبة السبت المقبل.
وأوضح فاي، أن "جهازه الفني أغلق صفحة مباراة بوركينا فاسو وبدأ بالفعل التحضير لمواجهة مصر"، مؤكدا أن فريقه يعمل بهدوء ودون انجرار وراء الحماس الزائد أو الحديث المبكر عن اللقب.
وأشار مدرب كوت ديفوار إلى أن منتخب بلاده سيدخل المباراة بتواضع وتركيز، مع تحليل دقيق لنقاط القوة والضعف لدى المنتخب المصري، ومحاولة فرض أسلوب اللعب الإيفواري على مجريات اللقاء.
وأضاف أن محمد صلاح لاعب استثنائي، لكن مصر تملك منظومة متكاملة، وهو ما يستدعي التعامل مع الفريق ككل، لا مع لاعب واحد فقط، مؤكدًا أن هدف كوت ديفوار لا يزال كما هو منذ بداية البطولة، التقدم خطوة بخطوة والسعي لبلوغ المربع الذهبي.
واختتم فاي تصريحاته بالتأكيد على أن فريقه لا ينظر إلى هوية الخصم بقدر ما يركز على تحقيق هدفه، مشددًا على أن الطريق إلى النهاية يتطلب الاستعداد لمواجهة أي منتخب.
وكان منتخب مصر قد تغلب على بنين في ثمن النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد اللجوء لشوطين إضافيين، فيما انتصرت الأفيال الإيفوارية على بوركينا فاسو بنتيجة بثلاثة أهداف دون مقابل.
