https://sarabic.ae/20260105/مصر-تهزم-بنين-وتصعد-لدور-الـ8-بكأس-الأمم-الإفريقية--1108943667.html
مصر تهزم بنين وتصعد لدور الـ8 بكأس الأمم الأفريقية
مصر تهزم بنين وتصعد لدور الـ8 بكأس الأمم الأفريقية
سبوتنيك عربي
نجح منتخب مصر في خطف بطاقة التأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية (المغرب)، بعد فوز قاسٍ ومثير على منتخب بنين بنتيجة 3-1، في مباراة الدور ثمن... 05.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-05T19:13+0000
2026-01-05T19:13+0000
2026-01-05T21:31+0000
أخبار مصر الآن
مصر
أفريقيا
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1d/1099053837_0:59:1898:1127_1920x0_80_0_0_8673040f5b2e54ee073a778af5a2dbf1.jpg
وكاد الفراعنة أن يودعوا البطولة مبكراً، بعد أن فرض عليهم "الفهود" (بنين) تعادلاً مثيراً 1-1 في الوقت الأصلي، قبل أن يحسموا اللقاء في الشوطين الإضافيين، وفقا لمواقع رياضية. بدأت المباراة بضغط مصري واضح، حيث أضاع عمر مرموش فرصة ذهبية في الدقائق الأولى بانفراد أمام حارس بنين مارسيل داندجينو الذي تألق طوال اللقاء. واستمر الضغط المصري دون ترجمة، مع إهدار فرص من محمد صلاح وإبراهيم عادل، فيما صمد الدفاع البنيني ببسالة. في الشوط الثاني، واصل الفراعنة السيطرة، وأهدر رامي ربيعة هدفاً محققاً في الدقيقة 57 بعد تصدٍ مذهل من الحارس ثم المدافع على خط المرمى. رفض محمد صلاح حسم الأمر في الوقت الأصلي، إذ أضاع انفراداً في الثواني الأخيرة بسددة غريبة في يدي الحارس، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1 ويتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية. في الشوط الإضافي الأول، نجح ياسر إبراهيم في إعادة التقدم لمصر برأسية قوية رائعة في الدقيقة 97 من عرضية لـمروان عطية أيضاً. ومع إرهاق بنين الواضح، استغل الفراعنة هجمة مرتدة في الثواني الأخيرة ليسجل محمد صلاح الهدف الثالث (في الدقيقة 120+4)، مؤكداً تأهل مصر إلى ربع النهائي حيث ستواجه الفائز من كوت ديفوار وبوركينا فاسو.
https://sarabic.ae/20251230/تونس-ترافق-نيجيريا-إلى-دور-الـ-16-في-كأس-الأمم-الأفريقية-1108750179.html
https://sarabic.ae/20251229/جنوب-أفريقيا-تعبر-زيمبابوي-وتصعد-إلى-ثمن-نهائي-كأس-الأمم-الأفريقية--1108707985.html
https://sarabic.ae/20251228/منتخب-السودان-ينعش-آماله-في-التأهل-بفوز-ثمين-على-غينيا-الاستوائية-في-كأس-الأمم-الأفريقية-1108671730.html
مصر
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1d/1099053837_211:0:1898:1265_1920x0_80_0_0_926ac74e417fc39fb3d596ccb46e5fdb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, مصر, أفريقيا, رياضة
أخبار مصر الآن, مصر, أفريقيا, رياضة
مصر تهزم بنين وتصعد لدور الـ8 بكأس الأمم الأفريقية
19:13 GMT 05.01.2026 (تم التحديث: 21:31 GMT 05.01.2026)
نجح منتخب مصر في خطف بطاقة التأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية (المغرب)، بعد فوز قاسٍ ومثير على منتخب بنين بنتيجة 3-1، في مباراة الدور ثمن النهائي التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على استاد أدرار بأكادير، وامتدت إلى الأشواط الإضافية.
وكاد الفراعنة
أن يودعوا البطولة مبكراً، بعد أن فرض عليهم "الفهود" (بنين) تعادلاً مثيراً 1-1 في الوقت الأصلي، قبل أن يحسموا اللقاء في الشوطين الإضافيين، وفقا لمواقع رياضية.
30 ديسمبر 2025, 21:46 GMT
بدأت المباراة بضغط مصري واضح، حيث أضاع عمر مرموش فرصة ذهبية في الدقائق الأولى بانفراد أمام حارس بنين مارسيل داندجينو الذي تألق طوال اللقاء.
واستمر الضغط المصري دون ترجمة، مع إهدار فرص من محمد صلاح
وإبراهيم عادل، فيما صمد الدفاع البنيني ببسالة.
29 ديسمبر 2025, 20:33 GMT
في الشوط الثاني، واصل الفراعنة السيطرة، وأهدر رامي ربيعة هدفاً محققاً في الدقيقة 57 بعد تصدٍ مذهل من الحارس ثم المدافع على خط المرمى.
وفي الدقيقة 69 سجل مروان عطية هدف التقدم بتسديدة صاروخية رائعة من خارج المنطقة، بعد تمريرة أرضية ذكية من محمد هاني. لكن بنين لم تستسلم، واستغلت خطأ فادحاً من محمد الشناوي في الدقيقة 82 لتدرك التعادل عبر جوديل دوسو الذي تابع كرة مرتدة بعد عرضية ارتطمت بـأحمد فتوح ولم يبعدها الحارس بنجاح.
28 ديسمبر 2025, 18:08 GMT
رفض محمد صلاح حسم الأمر في الوقت الأصلي، إذ أضاع انفراداً في الثواني الأخيرة بسددة غريبة في يدي الحارس، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1 ويتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية.
في الشوط الإضافي الأول، نجح ياسر إبراهيم في إعادة التقدم لمصر برأسية قوية رائعة في الدقيقة 97 من عرضية لـمروان عطية أيضاً.
ومع إرهاق بنين الواضح، استغل الفراعنة هجمة مرتدة في الثواني الأخيرة ليسجل محمد صلاح الهدف الثالث (في الدقيقة 120+4)، مؤكداً تأهل مصر إلى ربع النهائي
حيث ستواجه الفائز من كوت ديفوار وبوركينا فاسو.