https://sarabic.ae/20260105/مصر-تهزم-بنين-وتصعد-لدور-الـ8-بكأس-الأمم-الإفريقية--1108943667.html

مصر تهزم بنين وتصعد لدور الـ8 بكأس الأمم الأفريقية

مصر تهزم بنين وتصعد لدور الـ8 بكأس الأمم الأفريقية

سبوتنيك عربي

نجح منتخب مصر في خطف بطاقة التأهل إلى دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية (المغرب)، بعد فوز قاسٍ ومثير على منتخب بنين بنتيجة 3-1، في مباراة الدور ثمن... 05.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-05T19:13+0000

2026-01-05T19:13+0000

2026-01-05T21:31+0000

أخبار مصر الآن

مصر

أفريقيا

رياضة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1d/1099053837_0:59:1898:1127_1920x0_80_0_0_8673040f5b2e54ee073a778af5a2dbf1.jpg

وكاد الفراعنة أن يودعوا البطولة مبكراً، بعد أن فرض عليهم "الفهود" (بنين) تعادلاً مثيراً 1-1 في الوقت الأصلي، قبل أن يحسموا اللقاء في الشوطين الإضافيين، وفقا لمواقع رياضية. بدأت المباراة بضغط مصري واضح، حيث أضاع عمر مرموش فرصة ذهبية في الدقائق الأولى بانفراد أمام حارس بنين مارسيل داندجينو الذي تألق طوال اللقاء. واستمر الضغط المصري دون ترجمة، مع إهدار فرص من محمد صلاح وإبراهيم عادل، فيما صمد الدفاع البنيني ببسالة. في الشوط الثاني، واصل الفراعنة السيطرة، وأهدر رامي ربيعة هدفاً محققاً في الدقيقة 57 بعد تصدٍ مذهل من الحارس ثم المدافع على خط المرمى. رفض محمد صلاح حسم الأمر في الوقت الأصلي، إذ أضاع انفراداً في الثواني الأخيرة بسددة غريبة في يدي الحارس، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1 ويتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية. في الشوط الإضافي الأول، نجح ياسر إبراهيم في إعادة التقدم لمصر برأسية قوية رائعة في الدقيقة 97 من عرضية لـمروان عطية أيضاً. ومع إرهاق بنين الواضح، استغل الفراعنة هجمة مرتدة في الثواني الأخيرة ليسجل محمد صلاح الهدف الثالث (في الدقيقة 120+4)، مؤكداً تأهل مصر إلى ربع النهائي حيث ستواجه الفائز من كوت ديفوار وبوركينا فاسو.

https://sarabic.ae/20251230/تونس-ترافق-نيجيريا-إلى-دور-الـ-16-في-كأس-الأمم-الأفريقية-1108750179.html

https://sarabic.ae/20251229/جنوب-أفريقيا-تعبر-زيمبابوي-وتصعد-إلى-ثمن-نهائي-كأس-الأمم-الأفريقية--1108707985.html

https://sarabic.ae/20251228/منتخب-السودان-ينعش-آماله-في-التأهل-بفوز-ثمين-على-غينيا-الاستوائية-في-كأس-الأمم-الأفريقية-1108671730.html

مصر

أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار مصر الآن, مصر, أفريقيا, رياضة