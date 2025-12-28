https://sarabic.ae/20251228/منتخب-السودان-ينعش-آماله-في-التأهل-بفوز-ثمين-على-غينيا-الاستوائية-في-كأس-الأمم-الأفريقية-1108671730.html
منتخب السودان ينعش آماله في التأهل بفوز ثمين على غينيا الاستوائية في كأس الأمم الأفريقية
أعاد منتخب السودان إحياء آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليًا في المغرب، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على منتخب غينيا الاستوائية بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما الأحد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.
أخبار السودان اليوم
رياضة
وجاء هدف المباراة الوحيد بنيران صديقة، حينما أخطأ ساؤول كوكو، مدافع غينيا الاستوائية، في إبعاد الكرة ليودعها شباك فريقه عند الدقيقة الـ76.وعلى الجانب الآخر، واصل منتخب غينيا الاستوائية نتائجه السلبية، إذ بقي بلا رصيد من النقاط في قاع الترتيب، قبل مواجهته المرتقبة أمام الجزائر في الجولة الأخيرة، بينما يختتم المنتخب السوداني مبارياته في الدور الأول بمواجهة بوركينا فاسو. وتنص لوائح البطولة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست إلى دور الـ16، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.
أعاد منتخب السودان إحياء آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليًا في المغرب، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على منتخب غينيا الاستوائية بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما الأحد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.
وجاء هدف المباراة الوحيد بنيران صديقة، حينما أخطأ ساؤول كوكو، مدافع غينيا الاستوائية، في إبعاد الكرة ليودعها شباك فريقه عند الدقيقة الـ76.
وبهذا الانتصار، حصد منتخب السودان أول ثلاث نقاط له في مشواره بالمجموعة، ليتقدم إلى المركز الثالث، انتظارا لنتيجة المواجهة المرتقبة في وقت لاحق من اليوم بين الجزائر وبوركينا فاسو، متصدر ووصيف المجموعة حاليًا بنفس عدد النقاط.
وعلى الجانب الآخر، واصل منتخب غينيا الاستوائية نتائجه السلبية، إذ بقي بلا رصيد من النقاط في قاع الترتيب، قبل مواجهته المرتقبة أمام الجزائر في الجولة الأخيرة، بينما يختتم المنتخب السوداني مبارياته في الدور الأول بمواجهة بوركينا فاسو.
يُذكر أن منتخب السودان، المتوج باللقب عام 1970، كان قد استهل مشواره في البطولة بخسارة قاسية أمام الجزائر بثلاثية نظيفة، فيما سقط منتخب غينيا الاستوائية أمام بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى.
وتنص لوائح البطولة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست إلى دور الـ16، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.