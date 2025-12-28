https://sarabic.ae/20251228/منتخب-السودان-ينعش-آماله-في-التأهل-بفوز-ثمين-على-غينيا-الاستوائية-في-كأس-الأمم-الأفريقية-1108671730.html

منتخب السودان ينعش آماله في التأهل بفوز ثمين على غينيا الاستوائية في كأس الأمم الأفريقية

أعاد منتخب السودان إحياء آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليًا في المغرب، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على منتخب غينيا...

أخبار السودان اليوم

وجاء هدف المباراة الوحيد بنيران صديقة، حينما أخطأ ساؤول كوكو، مدافع غينيا الاستوائية، في إبعاد الكرة ليودعها شباك فريقه عند الدقيقة الـ76.وعلى الجانب الآخر، واصل منتخب غينيا الاستوائية نتائجه السلبية، إذ بقي بلا رصيد من النقاط في قاع الترتيب، قبل مواجهته المرتقبة أمام الجزائر في الجولة الأخيرة، بينما يختتم المنتخب السوداني مبارياته في الدور الأول بمواجهة بوركينا فاسو. وتنص لوائح البطولة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست إلى دور الـ16، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.مصر تتأهل إلى دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على جنوب أفريقيا"فيفا" يدعم دولة عربية بنحو 4 ملايين دولار لتطوير رياضة كرة القدم لديها

