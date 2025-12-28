عربي
منتخب السودان ينعش آماله في التأهل بفوز ثمين على غينيا الاستوائية في كأس الأمم الأفريقية
منتخب السودان ينعش آماله في التأهل بفوز ثمين على غينيا الاستوائية في كأس الأمم الأفريقية
منتخب السودان ينعش آماله في التأهل بفوز ثمين على غينيا الاستوائية في كأس الأمم الأفريقية
سبوتنيك عربي
أعاد منتخب السودان إحياء آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليًا في المغرب، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على منتخب غينيا... 28.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-28T18:08+0000
2025-12-28T18:08+0000
أخبار السودان اليوم
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108393439_0:0:1364:767_1920x0_80_0_0_e2b23c1b65eb88a5fe4a1b914e24e927.jpg
وجاء هدف المباراة الوحيد بنيران صديقة، حينما أخطأ ساؤول كوكو، مدافع غينيا الاستوائية، في إبعاد الكرة ليودعها شباك فريقه عند الدقيقة الـ76.وعلى الجانب الآخر، واصل منتخب غينيا الاستوائية نتائجه السلبية، إذ بقي بلا رصيد من النقاط في قاع الترتيب، قبل مواجهته المرتقبة أمام الجزائر في الجولة الأخيرة، بينما يختتم المنتخب السوداني مبارياته في الدور الأول بمواجهة بوركينا فاسو. وتنص لوائح البطولة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست إلى دور الـ16، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.مصر تتأهل إلى دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على جنوب أفريقيا"فيفا" يدعم دولة عربية بنحو 4 ملايين دولار لتطوير رياضة كرة القدم لديها
https://sarabic.ae/20251228/موزمبيق-تصنع-التاريخ-وتحقق-أول-فوز-لها-في-كأس-الأمم-الأفريقية-1108667931.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108393439_16:0:1287:953_1920x0_80_0_0_814ae6ff2e18d2b03ca5a38eaf6a6c6c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, رياضة
أخبار السودان اليوم, رياضة

منتخب السودان ينعش آماله في التأهل بفوز ثمين على غينيا الاستوائية في كأس الأمم الأفريقية

18:08 GMT 28.12.2025
© AP Photo / Themba Hadebeكأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
© AP Photo / Themba Hadebe
تابعنا عبر
أعاد منتخب السودان إحياء آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليًا في المغرب، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على منتخب غينيا الاستوائية بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما الأحد ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة.
وجاء هدف المباراة الوحيد بنيران صديقة، حينما أخطأ ساؤول كوكو، مدافع غينيا الاستوائية، في إبعاد الكرة ليودعها شباك فريقه عند الدقيقة الـ76.
وبهذا الانتصار، حصد منتخب السودان أول ثلاث نقاط له في مشواره بالمجموعة، ليتقدم إلى المركز الثالث، انتظارا لنتيجة المواجهة المرتقبة في وقت لاحق من اليوم بين الجزائر وبوركينا فاسو، متصدر ووصيف المجموعة حاليًا بنفس عدد النقاط.
موزمبيق تصنع التاريخ وتحقق أول فوز لها في كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
موزمبيق "تصنع التاريخ" وتحقق أول فوز لها في كأس الأمم الأفريقية
16:18 GMT
وعلى الجانب الآخر، واصل منتخب غينيا الاستوائية نتائجه السلبية، إذ بقي بلا رصيد من النقاط في قاع الترتيب، قبل مواجهته المرتقبة أمام الجزائر في الجولة الأخيرة، بينما يختتم المنتخب السوداني مبارياته في الدور الأول بمواجهة بوركينا فاسو.
يُذكر أن منتخب السودان، المتوج باللقب عام 1970، كان قد استهل مشواره في البطولة بخسارة قاسية أمام الجزائر بثلاثية نظيفة، فيما سقط منتخب غينيا الاستوائية أمام بوركينا فاسو بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى.
وتنص لوائح البطولة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست إلى دور الـ16، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.
مصر تتأهل إلى دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على جنوب أفريقيا
"فيفا" يدعم دولة عربية بنحو 4 ملايين دولار لتطوير رياضة كرة القدم لديها
