موزمبيق "تصنع التاريخ" وتحقق أول فوز لها في كأس الأمم الأفريقية

كان منتخب موزمبيق على موعد تاريخي، مساء الأحد، في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بعدما سجل أول فوز له في تاريخ مشاركاته بالبطولة القارية التي انطلقت نسختها الأولى عام 1957.
وتمكن المنتخب الموزمبيقي من تحقيق انتصار مثير على نظيره الغابوني بنتيجة 3-2، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة للبطولة المقامة حاليًا في المغرب.
وافتتح فيصل بنجال التسجيل لموزمبيق في الدقيقة 37، قبل أن يعزز جيني كاتامو التقدم بإحراز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 42. ونجح النجم المخضرم بيير إيميريك أوباميانغ في تقليص الفارق لصالح الغابون بتسجيله هدفًا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، إلا أن ديوغو كاليلا أعاد توسيع الفارق بتسجيل الهدف الثالث لموزمبيق في الدقيقة 52.
Watch history unfold as Mozambique score three #TotalEnergiesAFCON goals for the first time ever. 🇲🇿#TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/F8CaOLNLuO— TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 28, 2025
وأعاد أليكس موكيتو موسوندا الإثارة إلى اللقاء بعدما سجل الهدف الثاني للغابون في الدقيقة 76، ليضغط منتخب “الفهود” بحثًا عن هدف التعادل خلال الدقائق المتبقية، دون أن ينجح في ذلك.
وبهذا الفوز، حصد منتخب موزمبيق أول ثلاث نقاط له في المجموعة، معززًا حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام كوت ديفوار بهدف دون رد.
في المقابل، ظل منتخب الغابون في قاع الترتيب دون نقاط، لتتعقد مهمته في بلوغ مرحلة خروج المغلوب قبل مواجهته الحاسمة أمام كوت ديفوار في الجولة الأخيرة.
ويصعد إلى الأدوار الإقصائية متصدرو ووصيفو المجموعات الست، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.
ومن المنتظر أن يلتقي منتخبا كوت ديفوار والكاميرون في وقت لاحق من اليوم ضمن الجولة ذاتها.
