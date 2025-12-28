https://sarabic.ae/20251228/موزمبيق-تصنع-التاريخ-وتحقق-أول-فوز-لها-في-كأس-الأمم-الأفريقية-1108667931.html

موزمبيق "تصنع التاريخ" وتحقق أول فوز لها في كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق "تصنع التاريخ" وتحقق أول فوز لها في كأس الأمم الأفريقية

كان منتخب موزمبيق على موعد تاريخي، مساء الأحد، في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بعدما سجل أول فوز له في تاريخ مشاركاته بالبطولة القارية التي انطلقت... 28.12.2025, سبوتنيك عربي

وتمكن المنتخب الموزمبيقي من تحقيق انتصار مثير على نظيره الغابوني بنتيجة 3-2، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة للبطولة المقامة حاليًا في المغرب.وأعاد أليكس موكيتو موسوندا الإثارة إلى اللقاء بعدما سجل الهدف الثاني للغابون في الدقيقة 76، ليضغط منتخب “الفهود” بحثًا عن هدف التعادل خلال الدقائق المتبقية، دون أن ينجح في ذلك.في المقابل، ظل منتخب الغابون في قاع الترتيب دون نقاط، لتتعقد مهمته في بلوغ مرحلة خروج المغلوب قبل مواجهته الحاسمة أمام كوت ديفوار في الجولة الأخيرة.ويصعد إلى الأدوار الإقصائية متصدرو ووصيفو المجموعات الست، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.ومن المنتظر أن يلتقي منتخبا كوت ديفوار والكاميرون في وقت لاحق من اليوم ضمن الجولة ذاتها.المغرب يستعد لافتتاح استثنائي لـ"كأس أمم أفريقيا 2025" بحضور جماهيري وعروض فنية"فيفا" يدعم دولة عربية بنحو 4 ملايين دولار لتطوير رياضة كرة القدم لديها

