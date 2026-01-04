https://sarabic.ae/20260104/حسام-حسن-يكشف-حقيقة-تكفل-صلاح-بنفقات-منتخب-مصر-1108904844.html

حسام حسن يكشف حقيقة "تكفل صلاح بنفقات منتخب مصر"

سبوتنيك عربي

كشف المدير الفني للمنتخب الوطني المصري حسام حسن، اليوم الأحد، حقيقة "تكفل قائد المنتخب محمد صلاح بنفقات معسكر "الفراعنة".

وفي مؤتمر صحفي يسبق مباراة مصر وبنين في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا المقررة، غدا الإثنين، نفى حسام حسن ذلك الأمر، مؤكدا أن اتحاد الكرة هو الجهة المسؤولة بالكامل عن الإنفاق على المنتخب. قال حسام حسن ردا على الشائعة المتداولة: "لا أحد مهما كانت إمكانياته ينفق على مصر"، مشددا على أن "المنتخب لا يعتمد على أفراد، مهما كان حجمهم أو نجوميتهم، بل على منظومة كاملة". وأضاف المدير الفني المصري: "الحمد لله بلدنا تكفينا، والإمكانيات الموجودة في اتحاد الكرة المصري تتكفل بكل شيء، ولا نحتاج أي دعم من أحد"، مشيرا إلى أن كل لاعب في المنتخب مهما كانت إمكانياته، هو جزء من الفريق، ويتم التعامل معه وفق نظام واضح".ولفت حسام حسن إلى أن "المنتخب كله، جهاز فني وإدارة ولاعبون، يعملون في منظومة واحدة، والأجواء داخل الفريق يسودها الانسجام والروح الجماعية".واختتم المدير الفني المصري تصريحاته بالتأكيد على أن "أي أخبار أو استفسارات يتم التعامل معها عبر الجهاز الإعلامي للمنتخب"، مستطردا: "هناك جهاز إعلامي مسؤول عن التواصل، ونحن نركز بشكل كامل في الملعب فقط".يشار إلى أن المنتخب المصري سيلتقي، غدا الاثنين، مع منتخب بنين، في دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب.

