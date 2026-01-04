حسام حسن يكشف حقيقة "تكفل صلاح بنفقات منتخب مصر"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
09:48 GMT
11 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:03 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:11 GMT
16 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
17:27 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة تشن هجوما موسعا على فنزويلا وتعلن احتجاز الرئيس مادورو وزوجته
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:51 GMT
8 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
11:03 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
13:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تنديد دولي باعتقال الرئيس الفنزويلي.. مصر تجري اتصالات مع الأطراف اليمنية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
شاعر الروح الروسية: نيكولاي روبتسوف في ذكرى ميلاده التسعين
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260104/حسام-حسن-يكشف-حقيقة-تكفل-صلاح-بنفقات-منتخب-مصر-1108904844.html
حسام حسن يكشف حقيقة "تكفل صلاح بنفقات منتخب مصر"
حسام حسن يكشف حقيقة "تكفل صلاح بنفقات منتخب مصر"
سبوتنيك عربي
كشف المدير الفني للمنتخب الوطني المصري حسام حسن، اليوم الأحد، حقيقة "تكفل قائد المنتخب محمد صلاح بنفقات معسكر "الفراعنة". 04.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-04T16:11+0000
2026-01-04T16:11+0000
مجتمع
منتخب مصر الوطني
رياضة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1f/1108774562_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_023dd4320586542b4f734e835cbbfe13.jpg
وفي مؤتمر صحفي يسبق مباراة مصر وبنين في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا المقررة، غدا الإثنين، نفى حسام حسن ذلك الأمر، مؤكدا أن اتحاد الكرة هو الجهة المسؤولة بالكامل عن الإنفاق على المنتخب. قال حسام حسن ردا على الشائعة المتداولة: "لا أحد مهما كانت إمكانياته ينفق على مصر"، مشددا على أن "المنتخب لا يعتمد على أفراد، مهما كان حجمهم أو نجوميتهم، بل على منظومة كاملة". وأضاف المدير الفني المصري: "الحمد لله بلدنا تكفينا، والإمكانيات الموجودة في اتحاد الكرة المصري تتكفل بكل شيء، ولا نحتاج أي دعم من أحد"، مشيرا إلى أن كل لاعب في المنتخب مهما كانت إمكانياته، هو جزء من الفريق، ويتم التعامل معه وفق نظام واضح".ولفت حسام حسن إلى أن "المنتخب كله، جهاز فني وإدارة ولاعبون، يعملون في منظومة واحدة، والأجواء داخل الفريق يسودها الانسجام والروح الجماعية".واختتم المدير الفني المصري تصريحاته بالتأكيد على أن "أي أخبار أو استفسارات يتم التعامل معها عبر الجهاز الإعلامي للمنتخب"، مستطردا: "هناك جهاز إعلامي مسؤول عن التواصل، ونحن نركز بشكل كامل في الملعب فقط".يشار إلى أن المنتخب المصري سيلتقي، غدا الاثنين، مع منتخب بنين، في دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب.
https://sarabic.ae/20250331/الاتحاد-المصري-لكرة-القدم-يصدر-قرارا-بعد-ظهور-المدير-الفني-للمنتخب-في-برنامج-رمضاني-1099100308.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1f/1108774562_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e02629d40b1f9817abf335693b7cc8af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منتخب مصر الوطني, رياضة, الأخبار
منتخب مصر الوطني, رياضة, الأخبار

حسام حسن يكشف حقيقة "تكفل صلاح بنفقات منتخب مصر"

16:11 GMT 04.01.2026
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمنتخب مصر لكرة القدم خلال بطولة الأمم الأفريقية 2025
منتخب مصر لكرة القدم خلال بطولة الأمم الأفريقية 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
كشف المدير الفني للمنتخب الوطني المصري حسام حسن، اليوم الأحد، حقيقة "تكفل قائد المنتخب محمد صلاح بنفقات معسكر "الفراعنة".
وفي مؤتمر صحفي يسبق مباراة مصر وبنين في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا المقررة، غدا الإثنين، نفى حسام حسن ذلك الأمر، مؤكدا أن اتحاد الكرة هو الجهة المسؤولة بالكامل عن الإنفاق على المنتخب.
حسام حسن مدرب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
مجتمع
الاتحاد المصري لكرة القدم يصدر قرارا بعد ظهور المدير الفني للمنتخب في برنامج رمضاني
31 مارس 2025, 10:17 GMT
قال حسام حسن ردا على الشائعة المتداولة: "لا أحد مهما كانت إمكانياته ينفق على مصر"، مشددا على أن "المنتخب لا يعتمد على أفراد، مهما كان حجمهم أو نجوميتهم، بل على منظومة كاملة".
وأضاف المدير الفني المصري: "الحمد لله بلدنا تكفينا، والإمكانيات الموجودة في اتحاد الكرة المصري تتكفل بكل شيء، ولا نحتاج أي دعم من أحد"، مشيرا إلى أن كل لاعب في المنتخب مهما كانت إمكانياته، هو جزء من الفريق، ويتم التعامل معه وفق نظام واضح".
ولفت حسام حسن إلى أن "المنتخب كله، جهاز فني وإدارة ولاعبون، يعملون في منظومة واحدة، والأجواء داخل الفريق يسودها الانسجام والروح الجماعية".
واختتم المدير الفني المصري تصريحاته بالتأكيد على أن "أي أخبار أو استفسارات يتم التعامل معها عبر الجهاز الإعلامي للمنتخب"، مستطردا: "هناك جهاز إعلامي مسؤول عن التواصل، ونحن نركز بشكل كامل في الملعب فقط".
يشار إلى أن المنتخب المصري سيلتقي، غدا الاثنين، مع منتخب بنين، في دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала