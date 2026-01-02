https://sarabic.ae/20260102/غياب-الفرعون-المصري-يكشف-5-نقاط-ضعف-قاتلة-في-ليفربول-1108828974.html

غياب "الفرعون المصري" يكشف 5 نقاط ضعف قاتلة في ليفربول

لم يكن التعادل السلبي، الذي فرضه ليدز يونايتد على ليفربول في "أنفيلد" مجرد تعثر عابر في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بل جرس إنذار قويًا يُنذر...

المباراة التي غاب فيها الـ"فرعون المصري"، كشفت عن وجه مختلف لليفربول تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، حيث بدا الفريق عاجزًا عن فرض سيطرته المعتادة، وفقد الكثير من "أسلحته الهجومية الفتاكة"، بحسب ماذكر موقع "إرم" نيوز. ويبدو أن غياب صلاح، الذي يُعد العنصر الأبرز في تشكيلة الـ"ريدز"، سيحرم الفريق من 5 مزايا أساسية كان يعتمد عليها بشكل كبير.1- تلاشي عامل الترهيب النفسي للخصومكان وجود صلاح على أرض الملعب كفيلًا بإرباك دفاعات المنافسين، حيث يُخصص عادة لاعبين أو ثلاثة لمراقبته الدقيقة، ما يفتح مساحات لزملائه. في غيابه، تنفس مدافعو ليدز الصعداء وبدوا أكثر جرأة في التقدم، ما سمح لهم بلعب مباراة مريحة نسبيًا داخل "أنفيلد".2- غياب الحلول الفردية لكسر الجمودعندما يلجأ الخصم إلى الدفاع المكثف، يبرز دور اللاعب القادر على صنع الفارق بمجهود فردي.3- فقدان الزعامة والروح القتاليةيتجاوز دور صلاح تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة، فهو القائد الفعلي داخل الملعب، يحفّز زملاءه في اللحظات الحرجة ويبث الحماس بركضه الدفاعي.في غيابه، بدا الفريق تائهًا، يفتقر إلى الشخصية القوية التي تمنع الاستسلام، وظهرت لغة جسد اللاعبين مهزوزة وخالية من الإصرار المعتاد.4- انقطاع مصدر التمريرات الحاسمةعانى مهاجمو ليفربول، وعلى رأسهم داروين نونيز، من عزلة واضحة أمام المرمى.5- انهيار الثقة الجماعية بالانتصارربما تكون أخطر الخسائر هي تراجع الإيمان بالفوز. وجود صلاح كان يمنح اللاعبين والجماهير يقينًا بقلب النتيجة مهما كانت الظروف صعبة، ما يرفع الضغط عن الفريق ويمنحه حرية الإبداع. مع غيابه، تسلل الشك إلى صفوف الـ"ريدز"، وتحوّل كل خطأ بسيط إلى مصدر توتر كبير، كأن الفريق فقد بوصلته.وفي الختام، يبدو أن ليفربول أصبح معتمدًا بشكل كبير على محمد صلاح، وغيابه المؤقت قد يكون اختبارًا قاسيًا لقدرة آرني سلوت، على إيجاد بدائل فعالة. إذا استمر الأداء على هذا المنوال خلال كأس الأمم الأفريقية، فقد يدفع الـ"ريدز" ثمنًا باهظًا في سباق الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

