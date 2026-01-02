غياب "الفرعون المصري" يكشف 5 نقاط ضعف قاتلة في ليفربول

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
11:03 GMT
13 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
11:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فاز مواطن أمريكي بجائزة كبرى بلغت قيمتها 1.81 مليار دولار
11:46 GMT
14 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تهديدات إسرائيل... طهران مستعدة لضربة استباقية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
غياب "الفرعون المصري" يكشف 5 نقاط ضعف قاتلة في ليفربول
غياب "الفرعون المصري" يكشف 5 نقاط ضعف قاتلة في ليفربول

11:22 GMT 02.01.2026
© AP Photo / Jon Superنجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Jon Super
تابعنا عبر
لم يكن التعادل السلبي، الذي فرضه ليدز يونايتد على ليفربول في "أنفيلد" مجرد تعثر عابر في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بل جرس إنذار قويًا يُنذر بمرحلة صعبة قد تواجه الـ"ريدز" خلال غياب نجمهم محمد صلاح، الملقب بـ"الفرعون المصري"، للمشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.
المباراة التي غاب فيها الـ"فرعون المصري"، كشفت عن وجه مختلف لليفربول تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، حيث بدا الفريق عاجزًا عن فرض سيطرته المعتادة، وفقد الكثير من "أسلحته الهجومية الفتاكة"، بحسب ماذكر موقع "إرم" نيوز.
محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
مجتمع
"روما" الإيطالي يعتزم عودة محمد صلاح
31 ديسمبر 2025, 20:52 GMT
ويبدو أن غياب صلاح، الذي يُعد العنصر الأبرز في تشكيلة الـ"ريدز"، سيحرم الفريق من 5 مزايا أساسية كان يعتمد عليها بشكل كبير.
1- تلاشي عامل الترهيب النفسي للخصوم
كان وجود صلاح على أرض الملعب كفيلًا بإرباك دفاعات المنافسين، حيث يُخصص عادة لاعبين أو ثلاثة لمراقبته الدقيقة، ما يفتح مساحات لزملائه.
لاعب كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
مجتمع
بعد أزمة تصريحات محمد صلاح.. "ليفربول" يتخذ قرارا رسميا بشأن اللاعب المصري
13 ديسمبر 2025, 14:36 GMT
في غيابه، تنفس مدافعو ليدز الصعداء وبدوا أكثر جرأة في التقدم، ما سمح لهم بلعب مباراة مريحة نسبيًا داخل "أنفيلد".
2- غياب الحلول الفردية لكسر الجمود
عندما يلجأ الخصم إلى الدفاع المكثف، يبرز دور اللاعب القادر على صنع الفارق بمجهود فردي.

صلاح كان يتميز بمراوغاته في المساحات الضيقة وتسديداته المقوّسة الدقيقة، التي تفتح المباريات المغلقة. دون هذه القدرات، اكتفى ليفربول بتدوير الكرة حول منطقة الجزاء دون فعالية حقيقية، وبدا عاجزًا عن اختراق الدفاعات المنظمة.

3- فقدان الزعامة والروح القتالية
يتجاوز دور صلاح تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة، فهو القائد الفعلي داخل الملعب، يحفّز زملاءه في اللحظات الحرجة ويبث الحماس بركضه الدفاعي.
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
راديو
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان
12 ديسمبر 2025, 09:31 GMT
في غيابه، بدا الفريق تائهًا، يفتقر إلى الشخصية القوية التي تمنع الاستسلام، وظهرت لغة جسد اللاعبين مهزوزة وخالية من الإصرار المعتاد.
4- انقطاع مصدر التمريرات الحاسمة
عانى مهاجمو ليفربول، وعلى رأسهم داروين نونيز، من عزلة واضحة أمام المرمى.

صلاح، الذي تطور في السنوات الأخيرة ليصبح صانع ألعاب من الطراز الأول، كان يمدّ المهاجمين بتمريرات دقيقة تضعهم في مواجهة مباشرة مع الحارس. غياب هذه الـ"أسيستات السحرية" ترك المهاجمين يركضون في فراغ دون كرات خطرة حقيقية.

5- انهيار الثقة الجماعية بالانتصار
ربما تكون أخطر الخسائر هي تراجع الإيمان بالفوز. وجود صلاح كان يمنح اللاعبين والجماهير يقينًا بقلب النتيجة مهما كانت الظروف صعبة، ما يرفع الضغط عن الفريق ويمنحه حرية الإبداع. مع غيابه، تسلل الشك إلى صفوف الـ"ريدز"، وتحوّل كل خطأ بسيط إلى مصدر توتر كبير، كأن الفريق فقد بوصلته.
وفي الختام، يبدو أن ليفربول أصبح معتمدًا بشكل كبير على محمد صلاح، وغيابه المؤقت قد يكون اختبارًا قاسيًا لقدرة آرني سلوت، على إيجاد بدائل فعالة. إذا استمر الأداء على هذا المنوال خلال كأس الأمم الأفريقية، فقد يدفع الـ"ريدز" ثمنًا باهظًا في سباق الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
