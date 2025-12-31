عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
"روما" الإيطالي يعتزم عودة محمد صلاح

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن نادي روما الإيطالي يعتزم عودة النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول إلى صفوفه.
وأكدت صحيفة غربية، مساء اليوم الأربعاء، أن روما يفكر في عودة محمد صلاح إلى صفوفه حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة، رغم أن عقد محمد صلاح يمتد مع ليفربول حتى صيف 2027.
لاعب كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
مجتمع
بعد أزمة تصريحات محمد صلاح.. "ليفربول" يتخذ قرارا رسميا بشأن اللاعب المصري
13 ديسمبر, 14:36 GMT
وأوضحت الصحيفة أن "هناك من يعمل خلف الكواليس لتأمين عودة صلاح إلى روما في الوقت الذي لا يمر اللاعب بأفضل أوقاته مع ليفربول"، مشيرة إلى أن "راتب صلاح الضخم سيكون عائقا أمام روما من أجل عودته، وأن صفقة إعارة محمد صلاح ستكلف روما 12 مليون يورو خلال 6 أشهر".
ويشار إلى أن صلاح قد عاد للمشاركة مع فريق "الريدز" في مباراة برايتون الإنجليزي بعد نهاية أزمته مع أرني سلوت مدرب الفريق.
في وقت يتواجد محمد صلاح حاليا مع منتخب مصر في المغرب، بعدما قاده للتأهل إلى دور الـ16 في بطولة الأمم الأفريقية، ومواجهة بنين.
ويذكر أن نجم المنتخب المصري محمد صلاح قد انتقل من صفوف روما الإيطالي إلى ليفربول الإنجليزي في صيف 2017 وقدم مسيرة ذهبية مع "الريدز" حتى الآن. وسجل محمد صلاح 29 هدفا في 65 مباراة في الدوري الإيطالي خلال موسمين مع روما.
ويحتل صلاح المركز الثالث في قائمة هدافي "ليفربول" التاريخيين برصيد 250 هدفا في 420 مباراة، وحقق مع الفريق لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبا واحدا في دوري أبطال أوروبا.
ورغم تسجيله 29 هدفا في الدوري الموسم الماضي خلال تتويج "ليفربول" بلقبه العشرين، لم يحرز محمد صلاح خلال هذا الموسم سوى 4 أهداف في 13 مباراة.
ويعيش "ليفربول" فترة صعبة، إذ يحتل المركز العاشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزين فقط في آخر 10 مباريات، في وقت تواصلت فيه التكهنات حول إمكانية انتقال محمد صلاح، إلى الدوري السعودي للمحترفين.
