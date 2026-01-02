حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة

عربي
مع نهاية الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية، لا نتوقف فقط عند النتائج أو أسماء المتأهلين، بل نقف أمام بطولة تكشف تحولات واضحة في شكل الكرة الأفريقية.
غزارة تهديفية لافتة، مفاجآت فرضت نفسها، منتخبات كبرى تأهلت بثبات، وأخرى كافحت حتى اللحظة الأخيرة. لكن خلف هذه المشاهد، تختبئ أرقام وبيانات ترسم صورة أدق لما جرى داخل المستطيل الأخضر.
من امتلك زمام المبادرة؟ من فاز بالأداء وخسر بالنتيجة؟ وأي منتخبات تجاوزت الأرقام التوقعات؟ أسئلة نطرحها اليوم في قراءة شاملة لحصاد الدور الأول من البطولة.

ويرى المحلل الفني أحمد حمودة، أن الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية 2025، جاء قويا، وشهد تفوقًا لمنتخبي نيجيريا والجزائر، اللذين صعدا للدور التالي بالعلامة الكاملة.

وأضاف أن "المنتخبات العربية قدمت مستويات متباينة، فالمنتخبان المغربي والمصري لم يقدما أداء كبيرا في المباراة الافتتاحية لكل منها، لكنهما تحسنا نسبيًا بعد ذلك وقدم المنتخب المصري مباراة كبيرة أمام جنوب أفريقيا بعشرة لاعبين، في حين جاء أداء المنتخب التونسي محيّرًا، بحسب قوله.
في كرة القدم الحديثة، لم تعد الانطباعات وحدها كافية للحكم على الأداء، فالأرقام أصبحت شريكًا أساسيًا في قراءة المباريات والبطولات.
وفي كأس الأمم الأفريقية، تكشف الإحصاءات الرقمية ما وراء الأهداف والنتائج، فرص محققة لم تُستثمر، انتصارات جاءت عكس سير اللعب، وحراس مرمى صنعوا الفارق بعيدًا عن الأضواء.

وقال الصحفي الرياضي، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لإحصائيات كرة القدم، عبد العزيز أبو حمر، إن "خمسة حراس خرجوا بشباك نظيفة مرتين في البطولة حتى الآن، وهم ليونيل مباسي، حارس الكونغو الديمقراطية، ياسين بونو، حارس المغرب، إدوارد ميندي، حارس السنغال، لوكا زيدان، حارس الجزائر، وجميعهم تأهلوا إلى جانب يانيك بانجور، حارس جزر القمر، الذي ودّع دور المجموعات".

وتابع أبو حمر بأن "يانيك بانجور، هو أكثر حارس حافظ على شباكه نظيفة في الدقائق المتتالية (197 دقيقة متتالية) يليه حارس الجزائر لوكا زيدان (180 دقيقة متتالية)، ثم محمد الشناوي، حارس منتخب مصر، الذي حافظ على شباكه نظيفة في 161 دقيقة متتالية".
