https://sarabic.ae/20250331/الاتحاد-المصري-لكرة-القدم-يصدر-قرارا-بعد-ظهور-المدير-الفني-للمنتخب-في-برنامج-رمضاني-1099100308.html
الاتحاد المصري لكرة القدم يصدر قرارا بعد ظهور المدير الفني للمنتخب في برنامج رمضاني
الاتحاد المصري لكرة القدم يصدر قرارا بعد ظهور المدير الفني للمنتخب في برنامج رمضاني
سبوتنيك عربي
أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، قرارا رسميا، بعد تصريحات للمدير الفني للمنتخب المصري، حسام حسن، لبرنامج يعرض في شهر رمضان من كل عام. 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T10:17+0000
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وجاء في بيان رسمي للاتحاد، أمس الأحد، أنه "يمنع جميع العاملين، والأجهزة الفنية، واللجان داخل الاتحاد من الظهور في وسائل الإعلام دون موافقة مسبقة ومكتوبة".وبيّن أن "القرار يشمل جميع وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، والمرئية، والرقمية، كما يحظر الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو المشاركة في البرامج الإعلامية".وأشار الاتحاد إلى أن "القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات مجلس الإدارة في جلسته الأولى، بهدف الحفاظ على الانضباط وتوحيد الخطاب الإعلامي بما يخدم مصلحة العمل".يأتي هذا بعدما أصدر المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، بيانا يوضح فيه أن تصريحاته خلال ظهوره ببرنامج المقالب الرمضاني "رامز إيلون مصر"، بشأن اللاعبين المصريين، أحمد مصطفى "زيزو"، جناح الزمالك، لم تُعرض كاملة، مما أدى إلى سوء فهم.وبيّن حسن أنه أكد خلال اللقاء أن الأفضل لزيزو هو البقاء في الزمالك، لكن تم اقتطاع أجزاء من حديثه، لافتا إلى أنه عند سؤاله عن إمكانية انتقال اللاعب للأهلي، ذكر أنه سيكون مفيدا لفريق "الشياطين الحمر" من الناحية الفنية، وهو ما أُسيء تفسيره.وختم المدير الفني للمنتخب المصري، حسام حسن توضيحه، بتأكيده على التزامه بالحياد تجاه جميع الأندية، وشدد على احترامه الكبير لناديي الأهلي والزمالك وجماهيرهما.
https://sarabic.ae/20241109/دون-صلاح-وعبد-المنعم--حسام-حسن-يعلن-قائمة-منتخب-مصر-1094641799.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار كرة القدم, رياضة
الاتحاد المصري لكرة القدم يصدر قرارا بعد ظهور المدير الفني للمنتخب في برنامج رمضاني
أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، قرارا رسميا، بعد تصريحات للمدير الفني للمنتخب المصري، حسام حسن، لبرنامج يعرض في شهر رمضان من كل عام.
وجاء في بيان رسمي للاتحاد، أمس الأحد، أنه "يمنع جميع العاملين، والأجهزة الفنية، واللجان داخل الاتحاد من الظهور في وسائل الإعلام دون موافقة مسبقة ومكتوبة".
وبيّن أن "القرار يشمل جميع وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، والمرئية، والرقمية، كما يحظر الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو المشاركة في البرامج الإعلامية".
وأضاف الاتحاد المصري لكرة القدم في بيانه أن "مخالفة القرار تعد انتهاكا للوائح المنظمة للعمل داخل الاتحاد، مما يعرض المخالفين للمساءلة القانونية والإدارية، مع سريان القرار فور صدوره".
وأشار الاتحاد إلى أن "القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات مجلس الإدارة في جلسته الأولى، بهدف الحفاظ على الانضباط وتوحيد الخطاب الإعلامي بما يخدم مصلحة العمل".
يأتي هذا بعدما أصدر المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، بيانا يوضح فيه أن تصريحاته خلال ظهوره ببرنامج المقالب الرمضاني "رامز إيلون مصر"، بشأن اللاعبين المصريين، أحمد مصطفى "زيزو"، جناح الزمالك، لم تُعرض كاملة، مما أدى إلى سوء فهم.
وبيّن حسن أنه أكد خلال اللقاء أن الأفضل لزيزو هو البقاء في الزمالك، لكن تم اقتطاع أجزاء من حديثه، لافتا إلى أنه عند سؤاله عن إمكانية انتقال اللاعب للأهلي، ذكر أنه سيكون مفيدا لفريق "الشياطين الحمر" من الناحية الفنية، وهو ما أُسيء تفسيره.
وختم المدير الفني للمنتخب المصري، حسام حسن توضيحه، بتأكيده على التزامه بالحياد تجاه جميع الأندية، وشدد على احترامه الكبير لناديي الأهلي والزمالك وجماهيرهما.