https://sarabic.ae/20241109/دون-صلاح-وعبد-المنعم--حسام-حسن-يعلن-قائمة-منتخب-مصر-1094641799.html
دون صلاح وعبد المنعم .. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر
دون صلاح وعبد المنعم .. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر
سبوتنيك عربي
أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم بقيادة حسام حسن، القائمة المختارة لمباراتي الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية... 09.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-09T21:36+0000
2024-11-09T21:36+0000
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وذكرت بوابة أخبار اليوم، مساء اليوم السبت، أن قائمة المنتخب المصري خلت من النجمين الدوليين، محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وإمام عاشور، مهاجم النادي الأهلي.كما تغيب عن القائمة نفسها كل من محمد عبدالمنعم لاعب نيس الفرنسي، ورامي ربيعة لاعب الأهلي وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، وخالد صبحي لاعب المصري.فيما شهدت القائمة عودة طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي، منذ تواجده في مباراة بلجيكا الودية في نوفمبر من العام 2022 وزميله عمر كمال عبد الواحد الذي غاب عن آخر معسكرين بالإضافة إلى حسام عبدالمجيد مدافع الزمالك الذي تواجد في آخر مباراة له أمام تونس في سبتمبر 2023.وضمت قائمة المنتخب المصري 4 محترفين و6 لاعبين من الأهلي و5 من الزمالك و3 لاعبين من بيراميدز و2 من سموحة و2 من سيراميكا ولاعب من كلا من الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي.ويشار إلى أن هذه القائمة تأتي استعداد لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما يومي 15و 19 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.ويذكر أن المنتخب المصري يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب بـ 12 نقطة، فيما تحتل بوتسوانا المرتبة الثانية بـ6 نقاط، وبعدها الرأس الأخضر ب3 نقاط ومثلهما لموريتانيا التي تتذيل المجموعة.
https://sarabic.ae/20241012/المنتخب-المصري-يتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-مشاركة-محمد-صلاح-في-مباراة-موريتانيا-المقبلة-1093690659.html
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رياضة, ليفربول, منتخب مصر الوطني, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الزمالك اليوم, نادي الأهلي, منوعات
رياضة, ليفربول, منتخب مصر الوطني, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الزمالك اليوم, نادي الأهلي, منوعات
دون صلاح وعبد المنعم .. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر
أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم بقيادة حسام حسن، القائمة المختارة لمباراتي الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب.
وذكرت بوابة
أخبار اليوم، مساء اليوم السبت، أن قائمة المنتخب المصري خلت من النجمين الدوليين، محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وإمام عاشور، مهاجم النادي الأهلي.
كما تغيب عن القائمة نفسها كل من محمد عبدالمنعم لاعب نيس الفرنسي، ورامي ربيعة لاعب الأهلي وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، وخالد صبحي لاعب المصري.
فيما شهدت القائمة عودة طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي
، منذ تواجده في مباراة بلجيكا الودية في نوفمبر من العام 2022 وزميله عمر كمال عبد الواحد الذي غاب عن آخر معسكرين بالإضافة إلى حسام عبدالمجيد مدافع الزمالك الذي تواجد في آخر مباراة له أمام تونس في سبتمبر 2023.
وضمت قائمة المنتخب المصري 4 محترفين و6 لاعبين من الأهلي و5 من الزمالك و3 لاعبين من بيراميدز و2 من سموحة و2 من سيراميكا ولاعب من كلا من الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي.
ويشار إلى أن هذه القائمة تأتي استعداد لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما يومي 15و 19 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
ويذكر أن المنتخب المصري
يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقرر إقامتها بالمغرب بـ 12 نقطة، فيما تحتل بوتسوانا المرتبة الثانية بـ6 نقاط، وبعدها الرأس الأخضر ب3 نقاط ومثلهما لموريتانيا التي تتذيل المجموعة.