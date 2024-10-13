https://sarabic.ae/20241013/نجم-جديد-يغيب-عن-مباراة-مصر-ضد-موريتانيا-1093710822.html

نجم جديد يغيب عن مباراة مصر ضد موريتانيا

نجم جديد يغيب عن مباراة مصر ضد موريتانيا

سبوتنيك عربي

يغيب لاعب جديد من المنتخب المصري عن مباراة موريتانيا المقررة بعد غد الثلاثاء، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025. 13.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-13T14:28+0000

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وتسافر بعثة منتخب مصر اليوم الإثنين، إلى موريتانيا لخوض مباراة الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم إفريقيا المقرر إقامتها في المغرب.وقال الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان له، إن "الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة المدرب حسام حسن قرر إعفاء مصطفى محمد من المشاركة في مباراة موريتانيا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد غد، بعدما أثبت الكشف الطبي تعرضه لإجهاد في العضلة الخلفية، وفضل الجهاز إراحته حفاظا على اللاعب من تفاقم الإصابة".وكان الاتحاد المصري، قد أعلن في وقت سابق إعفاء محمد صلاح من المشاركة في تلك المباراة، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.وكان منتخب مصر قد فاز، الجمعة الماضية، على موريتانيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.وسجل محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ثنائية الفراعنة، ليصل تريزيجيه إلى هدفه رقم 21، ورفع محمد صلاح رصيده الدولي إلى 57 هدفا في المركز الثاني، ويفصله عن الهداف التاريخي والمدرب الحالي حسام حسن 11 هدفا.

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