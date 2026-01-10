https://sarabic.ae/20260110/منتخب-نيجيريا-يهزم-الجزائر-ويضرب-موعدا-مع-المغرب-في-نصف-نهائي-أمم-أفريقيا--1109101827.html

منتخب نيجيريا يهزم الجزائر ويضرب موعدا مع المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

منتخب نيجيريا يهزم الجزائر ويضرب موعدا مع المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

سبوتنيك عربي

تأهل المنتخب النيجيري إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، بعد فوز مستحق على المنتخب الجزائري بنتيجة 2-0، في مباراة ربع النهائي... 10.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-10T18:26+0000

2026-01-10T18:26+0000

2026-01-10T18:27+0000

نيجيريا

الجزائر

أخبار المغرب اليوم

رياضة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108393439_0:0:1364:767_1920x0_80_0_0_e2b23c1b65eb88a5fe4a1b914e24e927.jpg

سيطر "نسور نيجيريا" على مجريات اللقاء بشكل شبه كامل، مستفيدين من جاهزية لاعبيهم البدنية العالية، إضافة إلى يوم راحة إضافي مقارنة بالجزائر التي خاضت 120 دقيقة في الدور السابق أمام الكونغو الديمقراطية، وفقا لمواقع رياضية. ورغم إهدار الفرص الكثيرة في الشوط الأول، حافظت نيجيريا على ضغطها العالي، وكادت شباك الحارس لوكا زيدان تهتز في أكثر من مناسبة، قبل أن ينقذ رامي بن سبعيني كرة محققة في الدقيقة 33. وفي الشوط الثاني، لم يطل الانتظار طويلاً؛ إذ سجل النجم فيكتور أوسيمين الهدف الأول بعد مرور دقيقتين فقط (47') برأسية قوية، قبل أن يضيف أليكس إيوبي (أو أكور آدامز حسب بعض المصادر) الهدف الثاني في الدقيقة 57 بهدف رائع بعد تمريرة مميزة من أوسيمين ومراوغة ساحرة وتسديدة دقيقة. ويترقب "النسور" الآن مواجهة من العيار الثقيل أمام المنتخب المغربي المستضيف، الأربعاء القادم، على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في قمة نصف النهائي الثانية التي ستحمل الكثير من الإثارة والندية بين الجارين الكبيرين في القارة الإفريقية.وكان المنتخب المغربي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب فوزه المستحق على منتخب الكاميرون بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الجمعة ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

https://sarabic.ae/20260109/السنغال-أول-المتأهلين-إلى-نصف-نهائي-كأس-أمم-أفريقيا-1109071857.html

https://sarabic.ae/20251226/مصر-تتأهل-إلى-دور-الـ16-في-كأس-الأمم-الأفريقية-بعد-الفوز-على-جنوب-أفريقيا-1108610674.html

نيجيريا

الجزائر

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

نيجيريا, الجزائر, أخبار المغرب اليوم, رياضة