أمساليوم
بث مباشر
منتخب نيجيريا يهزم الجزائر ويضرب موعدا مع المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا
منتخب نيجيريا يهزم الجزائر ويضرب موعدا مع المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

18:26 GMT 10.01.2026 (تم التحديث: 18:27 GMT 10.01.2026)
© AP Photo / Themba Hadebeكأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
© AP Photo / Themba Hadebe
تابعنا عبر
تأهل المنتخب النيجيري إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، بعد فوز مستحق على المنتخب الجزائري بنتيجة 2-0، في مباراة ربع النهائي التي أقيمت اليوم السبت على استاد مراكش الكبير.
سيطر "نسور نيجيريا" على مجريات اللقاء بشكل شبه كامل، مستفيدين من جاهزية لاعبيهم البدنية العالية، إضافة إلى يوم راحة إضافي مقارنة بالجزائر التي خاضت 120 دقيقة في الدور السابق أمام الكونغو الديمقراطية، وفقا لمواقع رياضية.
كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
السنغال أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا
أمس, 19:25 GMT
ورغم إهدار الفرص الكثيرة في الشوط الأول، حافظت نيجيريا على ضغطها العالي، وكادت شباك الحارس لوكا زيدان تهتز في أكثر من مناسبة، قبل أن ينقذ رامي بن سبعيني كرة محققة في الدقيقة 33.
وفي الشوط الثاني، لم يطل الانتظار طويلاً؛ إذ سجل النجم فيكتور أوسيمين الهدف الأول بعد مرور دقيقتين فقط (47') برأسية قوية، قبل أن يضيف أليكس إيوبي (أو أكور آدامز حسب بعض المصادر) الهدف الثاني في الدقيقة 57 بهدف رائع بعد تمريرة مميزة من أوسيمين ومراوغة ساحرة وتسديدة دقيقة.
كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
مجتمع
مصر تتأهل إلى دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على جنوب أفريقيا
26 ديسمبر 2025, 17:47 GMT
وبهذا الانتصار، واصل المنتخب النيجيري سلسلة انتصاراته المثالية في البطولة (5 انتصارات من 5 مباريات)، محققًا ما لم ينجح فيه أي منتخب آخر حتى الآن في هذه النسخة.
ويترقب "النسور" الآن مواجهة من العيار الثقيل أمام المنتخب المغربي المستضيف، الأربعاء القادم، على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في قمة نصف النهائي الثانية التي ستحمل الكثير من الإثارة والندية بين الجارين الكبيرين في القارة الإفريقية.
وكان المنتخب المغربي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، عقب فوزه المستحق على منتخب الكاميرون بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الجمعة ضمن منافسات الدور ربع النهائي.
