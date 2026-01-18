محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي "كأس الأمم الأفريقية"... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، و قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
10:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
17:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260118/محمد-رمضان-يكشف-سر-استبعاده-من-الغناء-في-نهائي-كأس-الأمم-الأفريقية-فيديو-1109357741.html
محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي "كأس الأمم الأفريقية"... فيديو
محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي "كأس الأمم الأفريقية"... فيديو
سبوتنيك عربي
اتخذ الاتحاد المغربي لكرة القدم قرارا باستبعاد الفنان المصري، محمد رمضان، من حفل الغناء في نهائي كأس الأمم الأفريقية، ما أثار جدلا واسعا في الأوساط الفنية... 18.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-18T09:12+0000
2026-01-18T09:12+0000
محمد رمضان
منوعات
أخبار المغرب اليوم
كأس الأمم الأفريقية
السنغال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104277/65/1042776539_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_85b34ddcfee4267b13d0e949a48b35cf.jpg
وكشف رمضان عبر مقطع فيديو على مواقع التواصل، مساء السبت، عن استبعاده، واصفا الموقف بـ"المزعج" خلال التحضيرات، موضحا أنه كان متحمسًا للمشاركة في ألبوم أمم أفريقيا وتفرّغ لتصوير العمل في مراكش، قبل أن يُبلغ بتأجيل غنائه من حفل الافتتاح إلى الختام بسبب "حملة تساءلت عن سبب مشاركة فنان مصري في بطولة بالمغرب"، وفق قوله.وأضاف رمضان أنه لم يتلق أي تواصل رسمي من الجهة المنظمة قبل موعد الختام بيوم واحد، معتبرا ذلك تصرفا غير لائق، رغم محاولاته التواصل، مؤكدا: "هذا لا يقلل أبداً من حبي واحترامي للمغرب.. شيء أحزنني، لكن أحترم وأقدر المغرب".وختم الفنان المصري تصريحاته بالإعلان عن انسحابه رسميا من الغناء في حفل نهائي كأس أمم أفريقيا، بعد أن كان قد أعلن سابقا مشاركته في حفل ختام البطولة، التي تجمع بين منتخبي المغرب والسنغال في الرباط.ووصلت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 إلى مرحلتها النهائية، إذ يلتقي مساء اليوم الأحد على ملعب مولاي عبد الله بالرباط منتخبا المغرب والسنغال.وتاهل المغرب بعد فوزه على نيجيريا بركلات الترجيح في نصف النهائي، بينما تغلب السنغال على مصر 1-0 ليضمن مقعده في النهائي.وستقام المباراة النهائية على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.
https://sarabic.ae/20260117/السنغال-تشتكي-من-سوء-معاملة-قبل-نهائي-كأس-أمم-أفريقيا-أمام-المغرب-المستضيف---1109342667.html
أخبار المغرب اليوم
السنغال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104277/65/1042776539_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_50d5e4b19d2185efdc78d32e2b71f394.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
محمد رمضان, منوعات, أخبار المغرب اليوم, كأس الأمم الأفريقية, السنغال
محمد رمضان, منوعات, أخبار المغرب اليوم, كأس الأمم الأفريقية, السنغال

محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي "كأس الأمم الأفريقية"... فيديو

09:12 GMT 18.01.2026
© Photo / Facebook/ Ramadanالفنان المصري محمد رمضان
الفنان المصري محمد رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
© Photo / Facebook/ Ramadan
تابعنا عبر
اتخذ الاتحاد المغربي لكرة القدم قرارا باستبعاد الفنان المصري، محمد رمضان، من حفل الغناء في نهائي كأس الأمم الأفريقية، ما أثار جدلا واسعا في الأوساط الفنية والإعلامية وتباينًا في ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشف رمضان عبر مقطع فيديو على مواقع التواصل، مساء السبت، عن استبعاده، واصفا الموقف بـ"المزعج" خلال التحضيرات، موضحا أنه كان متحمسًا للمشاركة في ألبوم أمم أفريقيا وتفرّغ لتصوير العمل في مراكش، قبل أن يُبلغ بتأجيل غنائه من حفل الافتتاح إلى الختام بسبب "حملة تساءلت عن سبب مشاركة فنان مصري في بطولة بالمغرب"، وفق قوله.
وأضاف رمضان أنه لم يتلق أي تواصل رسمي من الجهة المنظمة قبل موعد الختام بيوم واحد، معتبرا ذلك تصرفا غير لائق، رغم محاولاته التواصل، مؤكدا: "هذا لا يقلل أبداً من حبي واحترامي للمغرب.. شيء أحزنني، لكن أحترم وأقدر المغرب".
وختم الفنان المصري تصريحاته بالإعلان عن انسحابه رسميا من الغناء في حفل نهائي كأس أمم أفريقيا، بعد أن كان قد أعلن سابقا مشاركته في حفل ختام البطولة، التي تجمع بين منتخبي المغرب والسنغال في الرباط.
ووصلت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 إلى مرحلتها النهائية، إذ يلتقي مساء اليوم الأحد على ملعب مولاي عبد الله بالرباط منتخبا المغرب والسنغال.
كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
السنغال تشتكي من "سوء معاملة" قبل نهائي كأس أمم أفريقيا أمام المغرب المستضيف
أمس, 15:18 GMT
وتاهل المغرب بعد فوزه على نيجيريا بركلات الترجيح في نصف النهائي، بينما تغلب السنغال على مصر 1-0 ليضمن مقعده في النهائي.
وستقام المباراة النهائية على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала