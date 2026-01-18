https://sarabic.ae/20260118/محمد-رمضان-يكشف-سر-استبعاده-من-الغناء-في-نهائي-كأس-الأمم-الأفريقية-فيديو-1109357741.html

محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي "كأس الأمم الأفريقية"... فيديو

محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي "كأس الأمم الأفريقية"... فيديو

سبوتنيك عربي

اتخذ الاتحاد المغربي لكرة القدم قرارا باستبعاد الفنان المصري، محمد رمضان، من حفل الغناء في نهائي كأس الأمم الأفريقية، ما أثار جدلا واسعا في الأوساط الفنية... 18.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-18T09:12+0000

2026-01-18T09:12+0000

2026-01-18T09:12+0000

محمد رمضان

منوعات

أخبار المغرب اليوم

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104277/65/1042776539_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_85b34ddcfee4267b13d0e949a48b35cf.jpg

وكشف رمضان عبر مقطع فيديو على مواقع التواصل، مساء السبت، عن استبعاده، واصفا الموقف بـ"المزعج" خلال التحضيرات، موضحا أنه كان متحمسًا للمشاركة في ألبوم أمم أفريقيا وتفرّغ لتصوير العمل في مراكش، قبل أن يُبلغ بتأجيل غنائه من حفل الافتتاح إلى الختام بسبب "حملة تساءلت عن سبب مشاركة فنان مصري في بطولة بالمغرب"، وفق قوله.وأضاف رمضان أنه لم يتلق أي تواصل رسمي من الجهة المنظمة قبل موعد الختام بيوم واحد، معتبرا ذلك تصرفا غير لائق، رغم محاولاته التواصل، مؤكدا: "هذا لا يقلل أبداً من حبي واحترامي للمغرب.. شيء أحزنني، لكن أحترم وأقدر المغرب".وختم الفنان المصري تصريحاته بالإعلان عن انسحابه رسميا من الغناء في حفل نهائي كأس أمم أفريقيا، بعد أن كان قد أعلن سابقا مشاركته في حفل ختام البطولة، التي تجمع بين منتخبي المغرب والسنغال في الرباط.ووصلت بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 إلى مرحلتها النهائية، إذ يلتقي مساء اليوم الأحد على ملعب مولاي عبد الله بالرباط منتخبا المغرب والسنغال.وتاهل المغرب بعد فوزه على نيجيريا بركلات الترجيح في نصف النهائي، بينما تغلب السنغال على مصر 1-0 ليضمن مقعده في النهائي.وستقام المباراة النهائية على ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط.

https://sarabic.ae/20260117/السنغال-تشتكي-من-سوء-معاملة-قبل-نهائي-كأس-أمم-أفريقيا-أمام-المغرب-المستضيف---1109342667.html

أخبار المغرب اليوم

السنغال

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

محمد رمضان, منوعات, أخبار المغرب اليوم, كأس الأمم الأفريقية, السنغال