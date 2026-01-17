عربي
السنغال تشتكي من "سوء معاملة" قبل نهائي كأس أمم أفريقيا أمام المغرب المستضيف
وأوضح البيان، الذي صدر فجر السبت، أن بعثة المنتخب السنغالي واجهت عدة مشكلات منذ وصولها إلى الرباط قادمة من طنجة بالقطار يوم الجمعة، أبرزها "غياب واضح للإجراءات الأمنية المناسبة" عند الوصول، ما عرض اللاعبين والجهاز الفني لـ"الازدحام ومخاطر غير مقبولة" في سياق نهائي قاري كبير، بحسب ماذكرت قناة العربية. كما أشار الاتحاد إلى اضطراره لتقديم شكوى رسمية مكتوبة للحصول على إقامة فندقية مناسبة بعد عدم رضاه عن الخيار الأولي، دون الكشف عن تفاصيل الإقامة الأولية. وأكد أن جدول الأنشطة الإعلامية ليوم السبت لا يزال يفتقر إلى تحديد مكان التدريب. أما بخصوص التذاكر، فقد وصف الاتحاد الحصة المخصصة للجماهير السنغالية بأنها "مقلقة وغير كافية"، حيث تمكن فقط من شراء 2850 تذكرة (300 من الفئة الأولى، 850 من الثانية، و1700 من الثالثة) وفق الحد الأقصى المسموح به من كاف، مشدداً على أن هذا العدد لا يتناسب مع الطلب الكبير، ومستنكراً القيود التي "تضر بالجماهير السنغالية". وطالب الاتحاد السنغالي كاف واللجنة المنظمة المحلية باتخاذ "جميع الإجراءات التصحيحية الفورية" لضمان احترام مبادئ اللعب النظيف، المساواة في المعاملة، والأمن الضروري لنجاح "العرس الكروي الأفريقي".وتأهل منتخبا المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، فيما يلتقي المنتخب المصري مع نظيره النيجيري للعب على الميدالية البرونزية.
السنغال تشتكي من "سوء معاملة" قبل نهائي كأس أمم أفريقيا أمام المغرب المستضيف

أثار الاتحاد السنغالي لكرة القدم جدلاً كبيراً قبل ساعات من المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بعد إصداره بياناً رسمياً يتهم فيه اللجنة المنظمة المغربية بتقصير في توفير الترتيبات اللازمة لمنتخب "أسود التيرانغا"، مطالبًا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بالتدخل العاجل لضمان "اللعب النظيف" و"تكافؤ الفرص".
وأوضح البيان، الذي صدر فجر السبت، أن بعثة المنتخب السنغالي واجهت عدة مشكلات منذ وصولها إلى الرباط قادمة من طنجة بالقطار يوم الجمعة، أبرزها "غياب واضح للإجراءات الأمنية المناسبة" عند الوصول، ما عرض اللاعبين والجهاز الفني لـ"الازدحام ومخاطر غير مقبولة" في سياق نهائي قاري كبير، بحسب ماذكرت قناة العربية.
كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
السنغال أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا
9 يناير, 19:25 GMT
كما أشار الاتحاد إلى اضطراره لتقديم شكوى رسمية مكتوبة للحصول على إقامة فندقية مناسبة بعد عدم رضاه عن الخيار الأولي، دون الكشف عن تفاصيل الإقامة الأولية.
وفي جانب الاستعدادات الفنية، أعلن الاتحاد السنغالي رفضه القاطع لإجراء التدريبات في المجمع الرياضي محمد السادس، الذي يُعد مقر إقامة وتدريب المنتخب المغربي طوال البطولة، معتبراً أن ذلك يثير "مسألة عدالة رياضية" ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص، خاصة مع عدم إخطاره حتى الآن بمكان تدريب بديل.
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
جنوب أفريقيا تعبر زيمبابوي وتصعد إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية
29 ديسمبر 2025, 20:33 GMT
وأكد أن جدول الأنشطة الإعلامية ليوم السبت لا يزال يفتقر إلى تحديد مكان التدريب. أما بخصوص التذاكر، فقد وصف الاتحاد الحصة المخصصة للجماهير السنغالية بأنها "مقلقة وغير كافية"، حيث تمكن فقط من شراء 2850 تذكرة (300 من الفئة الأولى، 850 من الثانية، و1700 من الثالثة) وفق الحد الأقصى المسموح به من كاف، مشدداً على أن هذا العدد لا يتناسب مع الطلب الكبير، ومستنكراً القيود التي "تضر بالجماهير السنغالية".
وطالب الاتحاد السنغالي كاف واللجنة المنظمة المحلية باتخاذ "جميع الإجراءات التصحيحية الفورية" لضمان احترام مبادئ اللعب النظيف، المساواة في المعاملة، والأمن الضروري لنجاح "العرس الكروي الأفريقي".
وتأهل منتخبا المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، فيما يلتقي المنتخب المصري مع نظيره النيجيري للعب على الميدالية البرونزية.
