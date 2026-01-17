https://sarabic.ae/20260117/السنغال-تشتكي-من-سوء-معاملة-قبل-نهائي-كأس-أمم-أفريقيا-أمام-المغرب-المستضيف---1109342667.html

السنغال تشتكي من "سوء معاملة" قبل نهائي كأس أمم أفريقيا أمام المغرب المستضيف

وأوضح البيان، الذي صدر فجر السبت، أن بعثة المنتخب السنغالي واجهت عدة مشكلات منذ وصولها إلى الرباط قادمة من طنجة بالقطار يوم الجمعة، أبرزها "غياب واضح للإجراءات الأمنية المناسبة" عند الوصول، ما عرض اللاعبين والجهاز الفني لـ"الازدحام ومخاطر غير مقبولة" في سياق نهائي قاري كبير، بحسب ماذكرت قناة العربية. كما أشار الاتحاد إلى اضطراره لتقديم شكوى رسمية مكتوبة للحصول على إقامة فندقية مناسبة بعد عدم رضاه عن الخيار الأولي، دون الكشف عن تفاصيل الإقامة الأولية. وأكد أن جدول الأنشطة الإعلامية ليوم السبت لا يزال يفتقر إلى تحديد مكان التدريب. أما بخصوص التذاكر، فقد وصف الاتحاد الحصة المخصصة للجماهير السنغالية بأنها "مقلقة وغير كافية"، حيث تمكن فقط من شراء 2850 تذكرة (300 من الفئة الأولى، 850 من الثانية، و1700 من الثالثة) وفق الحد الأقصى المسموح به من كاف، مشدداً على أن هذا العدد لا يتناسب مع الطلب الكبير، ومستنكراً القيود التي "تضر بالجماهير السنغالية". وطالب الاتحاد السنغالي كاف واللجنة المنظمة المحلية باتخاذ "جميع الإجراءات التصحيحية الفورية" لضمان احترام مبادئ اللعب النظيف، المساواة في المعاملة، والأمن الضروري لنجاح "العرس الكروي الأفريقي".وتأهل منتخبا المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، فيما يلتقي المنتخب المصري مع نظيره النيجيري للعب على الميدالية البرونزية.

