كم ستحصل مصر والمغرب والسنغال ونيجيريا بعد التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
09:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
11:34 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260111/كم-ستحصل-مصر-والمغرب-والسنغال-ونيجيريا-بعد-التأهل-لنصف-نهائي-أمم-أفريقيا-1109119167.html
كم ستحصل مصر والمغرب والسنغال ونيجيريا بعد التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا؟
كم ستحصل مصر والمغرب والسنغال ونيجيريا بعد التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا؟
سبوتنيك عربي
مع وصول منتخبات مصر والمغرب والسنغال ونيجيريا إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، ستحصل هذه المنتخبات على حوافز مالية من الاتحاد الأفريقي لكرة... 11.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-11T10:12+0000
2026-01-11T10:32+0000
مجتمع
مصر
أخبار مصر الآن
السنغال
نيجيريا
أخبار المغرب اليوم
رياضة
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/01/1108811420_0:441:1562:1320_1920x0_80_0_0_fdec093b3f6c19cc827c071cd638c347.jpg
ووفقًا لتوزيع الجوائز المالية المعتمد في البطولة، فإن كل منتخب وصل إلى نصف النهائي سيحصل على مكافأة مالية قدرها 2.5 مليون دولار أمريكي، وهو المبلغ المخصص للمنتخبات التي تتأهل إلى هذا الدور قبل الحسم النهائي للبطولة.يُذكر أن مبلغ 2.5 مليون دولار يمثل ما يحصل عليه الفريقان اللذان لا يتأهلان للمباراة النهائية بعد دور نصف النهائي، بينما يحصل الوصيف على 4 ملايين دولار والفريق الفائز بلقب البطولة على 7 ملايين دولار وفقًا للائحة الجوائز المالية المعتمدة لهذه النسخة.وبعكس هذا النظام المالي أهمية التقدم في البطولة الأفريقية، حيث ترتفع المكافآت تدريجيًا كلما تقدّم المنتخب في مراحل المنافسة، مما يشكّل دعمًا ماليًا كبيرًا للاتحادات الوطنية المشاركة في تطوير كرة القدم في بلدانهم.ومن المقرر أن تُقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل، حيث يلتقي منتخب مصر مع منتخب السنغال في المباراة الأولى، بينما تجمع المواجهة الثانية بين منتخبي المغرب ونيجيريا، في لقاءين يُنتظر أن يشهدا إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة.وكان منتخب مصر قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3–1، فيما حجز منتخب السنغال مقعده في المربع الذهبي عقب تغلبه على منتخب مالي بهدف دون رد.وفي المباراة الأخرى، تأهل منتخب المغرب بعد فوزه على منتخب الكاميرون بنتيجة 2–0، بينما أكمل منتخب نيجيريا عقد المتأهلين بفوزه على منتخب الجزائر بالنتيجة ذاتها 2–0.وتترقب الجماهير الأفريقية ما ستسفر عنه هذه المواجهات، لمعرفة طرفي النهائي، في بطولة تؤكد من جديد مكانتها كإحدى أقوى البطولات القارية وأكثرها إثارة على مستوى العالم.
https://sarabic.ae/20260110/منتخب-نيجيريا-يهزم-الجزائر-ويضرب-موعدا-مع-المغرب-في-نصف-نهائي-أمم-أفريقيا--1109101827.html
https://sarabic.ae/20260110/منتخب-نيجيريا-يهزم-الجزائر-ويضرب-موعدا-مع-المغرب-في-نصف-نهائي-أمم-أفريقيا--1109101827.html
مصر
السنغال
نيجيريا
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/01/1108811420_0:294:1562:1466_1920x0_80_0_0_ad09a67404436c1caf5c3637cfa3501d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, السنغال, نيجيريا, أخبار المغرب اليوم, رياضة, منوعات
مصر, أخبار مصر الآن, السنغال, نيجيريا, أخبار المغرب اليوم, رياضة, منوعات

كم ستحصل مصر والمغرب والسنغال ونيجيريا بعد التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا؟

10:12 GMT 11.01.2026 (تم التحديث: 10:32 GMT 11.01.2026)
© AP Photo / ZIPHOZONKE LUSHABAكأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / ZIPHOZONKE LUSHABA
تابعنا عبر
مع وصول منتخبات مصر والمغرب والسنغال ونيجيريا إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، ستحصل هذه المنتخبات على حوافز مالية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تقديرًا لنجاحها في الوصول إلى المربع الذهبي.
ووفقًا لتوزيع الجوائز المالية المعتمد في البطولة، فإن كل منتخب وصل إلى نصف النهائي سيحصل على مكافأة مالية قدرها 2.5 مليون دولار أمريكي، وهو المبلغ المخصص للمنتخبات التي تتأهل إلى هذا الدور قبل الحسم النهائي للبطولة.
كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
منتخب نيجيريا يهزم الجزائر ويضرب موعدا مع المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا
أمس, 18:26 GMT
يُذكر أن مبلغ 2.5 مليون دولار يمثل ما يحصل عليه الفريقان اللذان لا يتأهلان للمباراة النهائية بعد دور نصف النهائي، بينما يحصل الوصيف على 4 ملايين دولار والفريق الفائز بلقب البطولة على 7 ملايين دولار وفقًا للائحة الجوائز المالية المعتمدة لهذه النسخة.
وبعكس هذا النظام المالي أهمية التقدم في البطولة الأفريقية، حيث ترتفع المكافآت تدريجيًا كلما تقدّم المنتخب في مراحل المنافسة، مما يشكّل دعمًا ماليًا كبيرًا للاتحادات الوطنية المشاركة في تطوير كرة القدم في بلدانهم.
ومن المقرر أن تُقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل، حيث يلتقي منتخب مصر مع منتخب السنغال في المباراة الأولى، بينما تجمع المواجهة الثانية بين منتخبي المغرب ونيجيريا، في لقاءين يُنتظر أن يشهدا إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة.
كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
منتخب نيجيريا يهزم الجزائر ويضرب موعدا مع المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا
أمس, 18:26 GMT
وكان منتخب مصر قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3–1، فيما حجز منتخب السنغال مقعده في المربع الذهبي عقب تغلبه على منتخب مالي بهدف دون رد.
وفي المباراة الأخرى، تأهل منتخب المغرب بعد فوزه على منتخب الكاميرون بنتيجة 2–0، بينما أكمل منتخب نيجيريا عقد المتأهلين بفوزه على منتخب الجزائر بالنتيجة ذاتها 2–0.
وتترقب الجماهير الأفريقية ما ستسفر عنه هذه المواجهات، لمعرفة طرفي النهائي، في بطولة تؤكد من جديد مكانتها كإحدى أقوى البطولات القارية وأكثرها إثارة على مستوى العالم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала