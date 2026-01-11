https://sarabic.ae/20260111/كم-ستحصل-مصر-والمغرب-والسنغال-ونيجيريا-بعد-التأهل-لنصف-نهائي-أمم-أفريقيا-1109119167.html

كم ستحصل مصر والمغرب والسنغال ونيجيريا بعد التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا؟

كم ستحصل مصر والمغرب والسنغال ونيجيريا بعد التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا؟

سبوتنيك عربي

مع وصول منتخبات مصر والمغرب والسنغال ونيجيريا إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، ستحصل هذه المنتخبات على حوافز مالية من الاتحاد الأفريقي لكرة... 11.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-11T10:12+0000

2026-01-11T10:12+0000

2026-01-11T10:32+0000

مجتمع

مصر

أخبار مصر الآن

السنغال

نيجيريا

أخبار المغرب اليوم

رياضة

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/01/1108811420_0:441:1562:1320_1920x0_80_0_0_fdec093b3f6c19cc827c071cd638c347.jpg

ووفقًا لتوزيع الجوائز المالية المعتمد في البطولة، فإن كل منتخب وصل إلى نصف النهائي سيحصل على مكافأة مالية قدرها 2.5 مليون دولار أمريكي، وهو المبلغ المخصص للمنتخبات التي تتأهل إلى هذا الدور قبل الحسم النهائي للبطولة.يُذكر أن مبلغ 2.5 مليون دولار يمثل ما يحصل عليه الفريقان اللذان لا يتأهلان للمباراة النهائية بعد دور نصف النهائي، بينما يحصل الوصيف على 4 ملايين دولار والفريق الفائز بلقب البطولة على 7 ملايين دولار وفقًا للائحة الجوائز المالية المعتمدة لهذه النسخة.وبعكس هذا النظام المالي أهمية التقدم في البطولة الأفريقية، حيث ترتفع المكافآت تدريجيًا كلما تقدّم المنتخب في مراحل المنافسة، مما يشكّل دعمًا ماليًا كبيرًا للاتحادات الوطنية المشاركة في تطوير كرة القدم في بلدانهم.ومن المقرر أن تُقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل، حيث يلتقي منتخب مصر مع منتخب السنغال في المباراة الأولى، بينما تجمع المواجهة الثانية بين منتخبي المغرب ونيجيريا، في لقاءين يُنتظر أن يشهدا إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة.وكان منتخب مصر قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3–1، فيما حجز منتخب السنغال مقعده في المربع الذهبي عقب تغلبه على منتخب مالي بهدف دون رد.وفي المباراة الأخرى، تأهل منتخب المغرب بعد فوزه على منتخب الكاميرون بنتيجة 2–0، بينما أكمل منتخب نيجيريا عقد المتأهلين بفوزه على منتخب الجزائر بالنتيجة ذاتها 2–0.وتترقب الجماهير الأفريقية ما ستسفر عنه هذه المواجهات، لمعرفة طرفي النهائي، في بطولة تؤكد من جديد مكانتها كإحدى أقوى البطولات القارية وأكثرها إثارة على مستوى العالم.

https://sarabic.ae/20260110/منتخب-نيجيريا-يهزم-الجزائر-ويضرب-موعدا-مع-المغرب-في-نصف-نهائي-أمم-أفريقيا--1109101827.html

https://sarabic.ae/20260110/منتخب-نيجيريا-يهزم-الجزائر-ويضرب-موعدا-مع-المغرب-في-نصف-نهائي-أمم-أفريقيا--1109101827.html

مصر

السنغال

نيجيريا

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, السنغال, نيجيريا, أخبار المغرب اليوم, رياضة, منوعات