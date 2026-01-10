https://sarabic.ae/20260110/مصر-تتأهل-لنصف-نهائي-أمم-أفريقيا-2025-1109109878.html
فاز منتخب مصر على كوت ديفوار في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء السبت، على ملعب أدرار، في المغرب ضمن منافسات ربع نهائي بطولة الأمم الأفريقية 2025. 10.01.2026, سبوتنيك عربي
وتمكن المنتخب المصري من الفوز (3 - 2) على منتخب كوت ديفوار، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.وشهدت المباراة منافسة قوية بين المنتخبين وافتتح التسجيل للمنتخب المصري عمر مرموش في الدقيقة الثالثة، وأضاف رامي ربيعة الهدف الثاني في الدقيقة 32.وفي المقابل سجل أحمد فتوح، لاعب منتخب مصر، هدفا عكسيا في مرماه لصالح كوت ديفوار، قرب الأفيال من التعادل.لكن في الشوط الثاني، سجل محمد صلاح الهدف الثالث للفراعنة في الدقيقة 53، لتصبح ليرتفع الفارق إلى هدفين قبل أن يحرز كوت ديفوار هدفه الثاني لتنتهي النتيجة (3 - 2).وبهذه الفوز سيقابل منتخب مصر نظيره السنغالي في الدور نصف النهائي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري.
وتمكن المنتخب المصري من الفوز (3 - 2) على منتخب كوت ديفوار، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة
.
وشهدت المباراة منافسة قوية بين المنتخبين
وافتتح التسجيل للمنتخب المصري عمر مرموش في الدقيقة الثالثة، وأضاف رامي ربيعة الهدف الثاني في الدقيقة 32.
وفي المقابل سجل أحمد فتوح، لاعب منتخب مصر، هدفا عكسيا في مرماه لصالح كوت ديفوار، قرب الأفيال من التعادل.
لكن في الشوط الثاني، سجل محمد صلاح الهدف الثالث للفراعنة في الدقيقة 53، لتصبح ليرتفع الفارق إلى هدفين قبل أن يحرز كوت ديفوار هدفه الثاني لتنتهي النتيجة (3 - 2).
وبهذه الفوز سيقابل منتخب مصر نظيره السنغالي
في الدور نصف النهائي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري.