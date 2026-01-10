مصر تتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا 2025

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260110/مصر-تتأهل-لنصف-نهائي-أمم-أفريقيا-2025-1109109878.html
مصر تتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا 2025
مصر تتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا 2025
سبوتنيك عربي
فاز منتخب مصر على كوت ديفوار في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء السبت، على ملعب أدرار، في المغرب ضمن منافسات ربع نهائي بطولة الأمم الأفريقية 2025. 10.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-10T21:28+0000
2026-01-10T21:28+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
رياضة
مصر
السنغال
كأس الأمم الأفريقية
أخبار المغرب اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0a/1109109572_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e8de93fc60fedb3a6c5745b6553dbeff.jpg
وتمكن المنتخب المصري من الفوز (3 - 2) على منتخب كوت ديفوار، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.وشهدت المباراة منافسة قوية بين المنتخبين وافتتح التسجيل للمنتخب المصري عمر مرموش في الدقيقة الثالثة، وأضاف رامي ربيعة الهدف الثاني في الدقيقة 32.وفي المقابل سجل أحمد فتوح، لاعب منتخب مصر، هدفا عكسيا في مرماه لصالح كوت ديفوار، قرب الأفيال من التعادل.لكن في الشوط الثاني، سجل محمد صلاح الهدف الثالث للفراعنة في الدقيقة 53، لتصبح ليرتفع الفارق إلى هدفين قبل أن يحرز كوت ديفوار هدفه الثاني لتنتهي النتيجة (3 - 2).وبهذه الفوز سيقابل منتخب مصر نظيره السنغالي في الدور نصف النهائي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري.
https://sarabic.ae/20260110/المنتخبات-المتأهلة-رسميا-إلى-نصف-نهائي-كأس-الأمم-الأفريقية-1109105820.html
مصر
السنغال
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0a/1109109572_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_08e5eabc16a40a7021985466ceee2ee7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, رياضة, مصر, السنغال, كأس الأمم الأفريقية, أخبار المغرب اليوم
أخبار العالم الآن, رياضة, مصر, السنغال, كأس الأمم الأفريقية, أخبار المغرب اليوم

مصر تتأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا 2025

21:28 GMT 10.01.2026
© AP Photoمنتخب مصر في أمم أفريقيا 2025
منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
فاز منتخب مصر على كوت ديفوار في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء السبت، على ملعب أدرار، في المغرب ضمن منافسات ربع نهائي بطولة الأمم الأفريقية 2025.
وتمكن المنتخب المصري من الفوز (3 - 2) على منتخب كوت ديفوار، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.
وشهدت المباراة منافسة قوية بين المنتخبين وافتتح التسجيل للمنتخب المصري عمر مرموش في الدقيقة الثالثة، وأضاف رامي ربيعة الهدف الثاني في الدقيقة 32.
كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
المنتخبات المتأهلة رسميا إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية
19:54 GMT
وفي المقابل سجل أحمد فتوح، لاعب منتخب مصر، هدفا عكسيا في مرماه لصالح كوت ديفوار، قرب الأفيال من التعادل.
لكن في الشوط الثاني، سجل محمد صلاح الهدف الثالث للفراعنة في الدقيقة 53، لتصبح ليرتفع الفارق إلى هدفين قبل أن يحرز كوت ديفوار هدفه الثاني لتنتهي النتيجة (3 - 2).
وبهذه الفوز سيقابل منتخب مصر نظيره السنغالي في الدور نصف النهائي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала