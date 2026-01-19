https://sarabic.ae/20260119/فيفا-ينتقد-بشدة-تصرفات-منتخب-السنغال-بعد-أحداث-نهائي-كأس-أمم-أفريقيا-2025---1109387955.html
وجّه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، تهنئة رسمية إلى منتخب السنغال، بحصوله على كأس الأمم الأفريقية 2025، عقب فوزه على المضيف المغرب
وكتب إنفانتينو في منشور عبر حسابه في منصة "إنستغرام"(أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "ألف مبروك لمنتخب السنغال على هذا التتويج القاري المستحق، وللفوز بكأس الأمم الأفريقية على حساب المغرب في الرباط"، مع تقديم تهانيه إلى رئيس الاتحاد السنغالي عبد الله فال، ولكل من أسهم في الإنجاز، بحسب ماذكرته مواقع رياضية. لكنه لم يتردد في التعبير عن استيائه الشديد من الأحداث المثيرة للجدل، التي شهدتها نهاية الوقت الأصلي، حيث غادر لاعبو السنغال الملعب مؤقتًا احتجاجًا على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء للمغرب، بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR)، قبل أن يعودوا ويحسموا اللقاء لصالحهم بهدف بابي غاي، في الوقت الإضافي. وقال إنفانتينو: "ندين بشدة تصرفات بعض المشجعين، وبعض لاعبي المنتخب السنغالي وأعضاء الجهاز الفني. مغادرة الملعب بهذه الطريقة أمر مرفوض تمامًا، والعنف لا يمكن التسامح معه في كرة القدم". وأكد إنفانتينو أن "الفرق واللاعبين مطالبون بتقديم نموذج إيجابي يُحتذى به للجماهير في المدرجات وللملايين من المتابعين عالميًا"، مضيفًا: "المشاهد المؤسفة التي شهدناها يجب إدانتها بشكل واضح، ولا يجب أن تتكرر أبدًا. لا مكان لها في كرة القدم". وكان المنتخب المغربي حصد المركز الثاني في كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الخسارة أمام السنغال بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس الأحد على ملعب مولاي عبد الله في الرباط، ليحرز المنتخب السنغالي لقبه القاري الثاني في تاريخه.
وجّه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، تهنئة رسمية إلى منتخب السنغال، بحصوله على كأس الأمم الأفريقية 2025، عقب فوزه على المضيف المغرب، بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، أمس الأحد، وامتدت إلى وقت إضافي.
وكتب إنفانتينو في منشور عبر حسابه في منصة "إنستغرام"(أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "ألف مبروك لمنتخب السنغال
على هذا التتويج القاري المستحق، وللفوز بكأس الأمم الأفريقية على حساب المغرب في الرباط"، مع تقديم تهانيه إلى رئيس الاتحاد السنغالي عبد الله فال، ولكل من أسهم في الإنجاز، بحسب ماذكرته مواقع رياضية.
كما أشاد إنفانتينو بتنظيم البطولة في المغرب، واصفًا إياها بـ"البطولة الرائعة والاستثنائية"، مشيدًا بوصول المنتخب المغربي إلى النهائي وبجهود الاستضافة.
لكنه لم يتردد في التعبير عن استيائه الشديد من الأحداث المثيرة للجدل، التي شهدتها نهاية الوقت الأصلي، حيث غادر لاعبو السنغال الملعب مؤقتًا احتجاجًا على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء للمغرب
، بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR)، قبل أن يعودوا ويحسموا اللقاء لصالحهم بهدف بابي غاي، في الوقت الإضافي.
وقال إنفانتينو: "ندين بشدة تصرفات بعض المشجعين، وبعض لاعبي المنتخب السنغالي وأعضاء الجهاز الفني. مغادرة الملعب بهذه الطريقة أمر مرفوض تمامًا، والعنف لا يمكن التسامح معه في كرة القدم".
وشدد رئيس الـ"فيفا" على ضرورة احترام قرارات الحكام في كل الظروف، داخل الملعب وخارجه، محذرًا من أن أي خروج عن قوانين اللعبة وروحها "يهدد جوهر كرة القدم وقيمها الأساسية".
وأكد إنفانتينو أن "الفرق واللاعبين مطالبون بتقديم نموذج إيجابي يُحتذى به للجماهير في المدرجات وللملايين من المتابعين عالميًا"، مضيفًا: "المشاهد المؤسفة التي شهدناها يجب إدانتها بشكل واضح، ولا يجب أن تتكرر أبدًا. لا مكان لها في كرة القدم".
واختتم رسالته بالإعراب عن ثقته في أن "الهيئات التأديبية المختصة داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية صورة اللعبة والحفاظ على مبادئها".
وكان المنتخب المغربي حصد المركز الثاني
في كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الخسارة أمام السنغال بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس الأحد على ملعب مولاي عبد الله في الرباط، ليحرز المنتخب السنغالي لقبه القاري الثاني في تاريخه.