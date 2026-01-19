"فيفا" ينتقد بشدة تصرفات منتخب السنغال بعد أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
عالم سبوتنيك
الجيش السوري يسيطر على مدينة الطبقة وسد الفرات
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
"فيفا" ينتقد بشدة تصرفات منتخب السنغال بعد أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
"فيفا" ينتقد بشدة تصرفات منتخب السنغال بعد أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
سبوتنيك عربي
وجّه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، تهنئة رسمية إلى منتخب السنغال، بحصوله على كأس الأمم الأفريقية 2025، عقب فوزه على المضيف المغرب،... 19.01.2026
وكتب إنفانتينو في منشور عبر حسابه في منصة "إنستغرام"(أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "ألف مبروك لمنتخب السنغال على هذا التتويج القاري المستحق، وللفوز بكأس الأمم الأفريقية على حساب المغرب في الرباط"، مع تقديم تهانيه إلى رئيس الاتحاد السنغالي عبد الله فال، ولكل من أسهم في الإنجاز، بحسب ماذكرته مواقع رياضية. لكنه لم يتردد في التعبير عن استيائه الشديد من الأحداث المثيرة للجدل، التي شهدتها نهاية الوقت الأصلي، حيث غادر لاعبو السنغال الملعب مؤقتًا احتجاجًا على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء للمغرب، بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR)، قبل أن يعودوا ويحسموا اللقاء لصالحهم بهدف بابي غاي، في الوقت الإضافي. وقال إنفانتينو: "ندين بشدة تصرفات بعض المشجعين، وبعض لاعبي المنتخب السنغالي وأعضاء الجهاز الفني. مغادرة الملعب بهذه الطريقة أمر مرفوض تمامًا، والعنف لا يمكن التسامح معه في كرة القدم". وأكد إنفانتينو أن "الفرق واللاعبين مطالبون بتقديم نموذج إيجابي يُحتذى به للجماهير في المدرجات وللملايين من المتابعين عالميًا"، مضيفًا: "المشاهد المؤسفة التي شهدناها يجب إدانتها بشكل واضح، ولا يجب أن تتكرر أبدًا. لا مكان لها في كرة القدم". وكان المنتخب المغربي حصد المركز الثاني في كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الخسارة أمام السنغال بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس الأحد على ملعب مولاي عبد الله في الرباط، ليحرز المنتخب السنغالي لقبه القاري الثاني في تاريخه.
"فيفا" ينتقد بشدة تصرفات منتخب السنغال بعد أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

وجّه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، تهنئة رسمية إلى منتخب السنغال، بحصوله على كأس الأمم الأفريقية 2025، عقب فوزه على المضيف المغرب، بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، أمس الأحد، وامتدت إلى وقت إضافي.
وكتب إنفانتينو في منشور عبر حسابه في منصة "إنستغرام"(أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "ألف مبروك لمنتخب السنغال على هذا التتويج القاري المستحق، وللفوز بكأس الأمم الأفريقية على حساب المغرب في الرباط"، مع تقديم تهانيه إلى رئيس الاتحاد السنغالي عبد الله فال، ولكل من أسهم في الإنجاز، بحسب ماذكرته مواقع رياضية.
مجتمع
ملك المغرب يوجه رسالة للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم بعد خسارة نهائي كأس إفريقيا
كما أشاد إنفانتينو بتنظيم البطولة في المغرب، واصفًا إياها بـ"البطولة الرائعة والاستثنائية"، مشيدًا بوصول المنتخب المغربي إلى النهائي وبجهود الاستضافة.
لكنه لم يتردد في التعبير عن استيائه الشديد من الأحداث المثيرة للجدل، التي شهدتها نهاية الوقت الأصلي، حيث غادر لاعبو السنغال الملعب مؤقتًا احتجاجًا على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء للمغرب، بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR)، قبل أن يعودوا ويحسموا اللقاء لصالحهم بهدف بابي غاي، في الوقت الإضافي.
السنغال بطل أفريقيا بعد الفوز على المغرب... فيديو
وقال إنفانتينو: "ندين بشدة تصرفات بعض المشجعين، وبعض لاعبي المنتخب السنغالي وأعضاء الجهاز الفني. مغادرة الملعب بهذه الطريقة أمر مرفوض تمامًا، والعنف لا يمكن التسامح معه في كرة القدم".

وشدد رئيس الـ"فيفا" على ضرورة احترام قرارات الحكام في كل الظروف، داخل الملعب وخارجه، محذرًا من أن أي خروج عن قوانين اللعبة وروحها "يهدد جوهر كرة القدم وقيمها الأساسية".

محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي "كأس الأمم الأفريقية"... فيديو
وأكد إنفانتينو أن "الفرق واللاعبين مطالبون بتقديم نموذج إيجابي يُحتذى به للجماهير في المدرجات وللملايين من المتابعين عالميًا"، مضيفًا: "المشاهد المؤسفة التي شهدناها يجب إدانتها بشكل واضح، ولا يجب أن تتكرر أبدًا. لا مكان لها في كرة القدم".

واختتم رسالته بالإعراب عن ثقته في أن "الهيئات التأديبية المختصة داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية صورة اللعبة والحفاظ على مبادئها".

وكان المنتخب المغربي حصد المركز الثاني في كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الخسارة أمام السنغال بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس الأحد على ملعب مولاي عبد الله في الرباط، ليحرز المنتخب السنغالي لقبه القاري الثاني في تاريخه.
