ملك المغرب يوجه رسالة للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم بعد خسارة نهائي كأس إفريقيا
ملك المغرب يوجه رسالة للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم بعد خسارة نهائي كأس إفريقيا
وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس رسالة إلى لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، أعرب فيها عن تقديره الكبير لأدائهم خلال البطولة الإفريقية، رغم الخسارة أمام السنغال في المباراة النهائية.
2026-01-19T04:01+0000
2026-01-19T04:01+0000
2026-01-19T04:02+0000
وأشار الملك المغربي، إلى أن "بلوغ المباراة النهائية يمثل إنجازًا قاريا مشرفًا، مشيدًا بالجدية والمثابرة والروح الجماعية التي أظهرها اللاعبون والأطر التقنية والطبية والإدارية، إضافة إلى مسؤولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم".وأكد أن "مسار الفريق يعكس قدرة الشباب المغربي والإفريقي على التميز عندما يتحلّى بالثقة في إمكانياته"، مشددًا على أن "الأداء البطولي وروح الثبات التي أظهرها اللاعبون دليل على جدوى الاستراتيجية الوطنية في تطوير العنصر البشري والبنيات التحتية الرياضية، بما يتماشى مع التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2030".كما اعتبر الملك أن "استضافة المغرب للبطولة الإفريقية، بجودة تنظيمها وحفاوة استقبالها، رسالة أمل وثقة من المغرب إلى القارة، تؤكد قدرة الشباب الإفريقي على الإبداع والنجاح في مختلف المجالات".واختتم الملك محمد السادس، رسالته بالإشادة بالجماهير المغربية التي ساندت المنتخب طوال البطولة، داعيًا اللاعبين إلى الاستمرار في العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات وتشريف كرة القدم المغربية على الصعيدين القاري والدولي.وكان المنتخب المغربي قد حصد المركز الثاني في كأس أمم إفريقيا 2025 بعد الخسارة أمام السنغال بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس الأحد على ملعب مولاي عبد الله في الرباط، ليحرز المنتخب السنغالي لقبه القاري الثاني في تاريخه.
ملك المغرب يوجه رسالة للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم بعد خسارة نهائي كأس إفريقيا
04:01 GMT 19.01.2026
وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس رسالة إلى لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، أعرب فيها عن تقديره الكبير لأدائهم خلال البطولة الإفريقية، رغم الخسارة أمام السنغال في المباراة النهائية.
وأشار الملك المغربي، إلى أن "بلوغ المباراة النهائية يمثل إنجازًا قاريا مشرفًا، مشيدًا بالجدية والمثابرة والروح الجماعية التي أظهرها اللاعبون والأطر التقنية والطبية والإدارية، إضافة إلى مسؤولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم".
وأكد أن "مسار الفريق يعكس قدرة الشباب المغربي والإفريقي على التميز عندما يتحلّى بالثقة في إمكانياته"، مشددًا على أن "الأداء البطولي وروح الثبات التي أظهرها اللاعبون دليل على جدوى الاستراتيجية الوطنية في تطوير العنصر البشري والبنيات التحتية الرياضية، بما يتماشى مع التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2030".
كما اعتبر الملك أن "استضافة المغرب للبطولة الإفريقية، بجودة تنظيمها وحفاوة استقبالها، رسالة أمل وثقة من المغرب إلى القارة، تؤكد قدرة الشباب الإفريقي على الإبداع والنجاح في مختلف المجالات".
واختتم الملك محمد السادس، رسالته بالإشادة بالجماهير المغربية التي ساندت المنتخب طوال البطولة، داعيًا اللاعبين إلى الاستمرار في العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات وتشريف كرة القدم المغربية على الصعيدين القاري والدولي.
وكان المنتخب المغربي قد حصد المركز الثاني
في كأس أمم إفريقيا 2025 بعد الخسارة أمام السنغال بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس الأحد على ملعب مولاي عبد الله في الرباط، ليحرز المنتخب السنغالي لقبه القاري الثاني في تاريخه.