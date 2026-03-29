موتسيبي: الكاف سيطبق قرار "كاس" بشأن بطل كأس أمم إفريقيا 2025
أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، أن "الاتحاد سيحترم قرار محكمة التحكيم الرياضية (كاس) بشأن الطعن المقدم من السنغال بعد تجريدها من لقب كأس... 29.03.2026, سبوتنيك عربي
أكد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، أن "الاتحاد سيحترم قرار محكمة التحكيم الرياضية (كاس) بشأن الطعن المقدم من السنغال بعد تجريدها من لقب كأس أمم إفريقيا 2025 ومنحه للمغرب".
وقال موتسيبي، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف، إن "القرار النهائي بيد المحكمة ولن يضيف الاتحاد أي تصريحات إضافية".
وأضاف أن الكاف ملتزم بدعم المنتخبات الإفريقية المشاركة في كأس العالم 2026، مشيراً إلى تأهل السنغال، الرأس الأخضر، مصر، تونس، الجزائر، غانا، كوت ديفوار، جنوب إفريقيا والمغرب، فيما سيلعب منتخب الكونغو الديمقراطية ضد جامايكا في نهائي الملحق المؤهل للمونديال.
كما أشاد بالحكام الأفارقة ووصفهم بأنهم من بين الأفضل عالمياً، مؤكداً ضرورة تدريبهم وتقديم أجور مجزية لهم، ضمن جهود الكاف لتطوير مهنة التحكيم والالتزام بعدم التسامح مع أي شكل من أشكال الفساد أو التحيز لأي اتحاد.
وأشار رئيس الكاف إلى أنه سيسافر إلى السنغال والمغرب خلال الأسابيع المقبلة للقاء مسؤولي كرة القدم في البلدين، مثنياً على المغرب لاستعدادها الدائم لاستضافة البطولات حتى مع تكبدها خسائر، بما في ذلك تنظيم كأس الأمم الإفريقية للسيدات وبطولات كرة الصالات.
وكان منتخب السنغال قد توج بلقب كأس أمم إفريقيا بعد فوزه على المغرب بهدف بعد التمديد في يناير 2026، لكن الكاف قرر لاحقاً سحب الكأس من السنغال ومنحه للمغرب بسبب انسحاب "أسود التيرانغا" لفترة من أرض الملعب خلال النهائي.
وأعلنت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في وقت سابق، عن حزمة من العقوبات على خلفية الأحداث التي شهدها نهائي كأس أمم أفريقيا المغرب 2025، الذي جمع بين المنتخبين المغربي والسنغالي.
وقررت اللجنة، في بيان له، إيقاف مدرب المنتخب السنغالي، بابي تياو، لمدة خمس مباريات، بعد إدانته بـ"سوء السلوك الرياضي ومخالفة مبادئ اللعب النظيف والنزاهة، والإساءة إلى صورة كرة القدم"، إلى جانب تغريمه مبلغ 100 ألف دولار.
