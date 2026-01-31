أول رد رسمي من الاتحاد السنغالي لكرة القدم على عقوبات "كاف"

عربي
وجاء في بيان رسمي صادر عن الاتحاد أنه بعد دراسة حيثيات القرار، أبلغ الجهات القارية رسمياً بقبوله العقوبات المفروضة على الاتحاد نفسه، بالإضافة إلى العقوبات الفردية التي طالت المدير الفني للمنتخب الوطني باب بونا ثياو، ولاعبي المنتخب إسماعيلا سار وإيليمان شيخ باروي نداي. وشدد البيان على التزام الاتحاد السنغالي بنهجه القائم على احترام القوانين واللوائح الرياضية، مع التأكيد على عزمه الدفاع عن حقوقه ومصالحه المشروعة داخل المؤسسات الكروية، مع الحفاظ على الالتزام التام بلوائح "كاف" ونزاهة المنافسات. واختتم الاتحاد بيانه بتجديد حرصه على دعم استقرار كرة القدم الإفريقية وتعزيز صورتها على المستويين القاري والدولي.وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلنت في وقت سابق، عن حزمة من العقوبات على خلفية الأحداث التي شهدها نهائي كأس أمم أفريقيا المغرب 2025، الذي جمع بين المنتخبين المغربي والسنغالي.كما فرضت عقوبة الإيقاف لمباراتين على كل من إليمان نداي، لاعب إيفرتون، وإسماعيلا سار، لاعب كريستال بالاس، بسبب "السلوك غير الرياضي تجاه الحكم".وسلطت لجنة الانضباط غرامة مالية قدرها 615 ألف دولار على الاتحاد السنغالي لكرة القدم، نتيجة ارتكاب عدد من المخالفات خلال المباراة النهائية.وامتدت العقوبات لتشمل المنتخب المغربي، حيث تقرر إيقاف المهاجم إسماعيل صيباري ثلاث مباريات مع تغريمه 100 ألف دولار، فيما تم إيقاف قائد "أسود الأطلس" أشرف حكيمي مباراتين، إحداهما مع وقف التنفيذ.وفرض "كاف" أيضاً غرامة مالية قدرها 15 ألف دولار بسبب استخدام جماهير المنتخب المغربي لأشعة الليزر بهدف تشتيت انتباه لاعبي المنتخب السنغالي، ليصل إجمالي الغرامات المفروضة على الاتحاد المغربي إلى 315 ألف دولار.وكان المنتخب المغربي حصد المركز الثاني في كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الخسارة أمام السنغال بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس الأحد على ملعب مولاي عبد الله في الرباط، ليحرز المنتخب السنغالي لقبه القاري الثاني في تاريخه.
© AP Photo
أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، اليوم السبت، قبوله الكامل للعقوبات الرياضية والمالية التي فرضها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ("كاف")، مؤكداً عدم تقديم أي طعن أو استئناف ضد القرار رقم "DC23315" الصادر عن اللجنة التأديبية بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني 2026.
وجاء في بيان رسمي صادر عن الاتحاد أنه بعد دراسة حيثيات القرار، أبلغ الجهات القارية رسمياً بقبوله العقوبات المفروضة على الاتحاد نفسه، بالإضافة إلى العقوبات الفردية التي طالت المدير الفني للمنتخب الوطني باب بونا ثياو، ولاعبي المنتخب إسماعيلا سار وإيليمان شيخ باروي نداي.
منتخب السنغال - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
مجتمع
"كاف" يفرض عقوبات مشددة عقب أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا المغرب 2025
29 يناير, 08:56 GMT
وأكد الاتحاد أنه، وفقاً للمادة 91.4 من اللائحة التأديبية لـ"كاف"، سيتحمل كامل المسؤولية المالية عن الغرامات المفروضة، سواء على مستوى الاتحاد أو الجهاز الفني أو اللاعبين المعنيين.
وشدد البيان على التزام الاتحاد السنغالي بنهجه القائم على احترام القوانين واللوائح الرياضية، مع التأكيد على عزمه الدفاع عن حقوقه ومصالحه المشروعة داخل المؤسسات الكروية، مع الحفاظ على الالتزام التام بلوائح "كاف" ونزاهة المنافسات.
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
مجتمع
"كاف" يفتح تحقيقا في "سلوك غير مقبول" خلال ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025
12 يناير, 11:41 GMT
واختتم الاتحاد بيانه بتجديد حرصه على دعم استقرار كرة القدم الإفريقية وتعزيز صورتها على المستويين القاري والدولي.
وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلنت في وقت سابق، عن حزمة من العقوبات على خلفية الأحداث التي شهدها نهائي كأس أمم أفريقيا المغرب 2025، الذي جمع بين المنتخبين المغربي والسنغالي.
وقررت اللجنة، في بيان له، إيقاف مدرب المنتخب السنغالي، بابي تياو، لمدة خمس مباريات، بعد إدانته بـ"سوء السلوك الرياضي ومخالفة مبادئ اللعب النظيف والنزاهة، والإساءة إلى صورة كرة القدم"، إلى جانب تغريمه مبلغ 100 ألف دولار.
كما فرضت عقوبة الإيقاف لمباراتين على كل من إليمان نداي، لاعب إيفرتون، وإسماعيلا سار، لاعب كريستال بالاس، بسبب "السلوك غير الرياضي تجاه الحكم".
كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
رئيس وزراء السنغال يزور المغرب بعد توتر أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا
24 يناير, 17:26 GMT
وسلطت لجنة الانضباط غرامة مالية قدرها 615 ألف دولار على الاتحاد السنغالي لكرة القدم، نتيجة ارتكاب عدد من المخالفات خلال المباراة النهائية.
وامتدت العقوبات لتشمل المنتخب المغربي، حيث تقرر إيقاف المهاجم إسماعيل صيباري ثلاث مباريات مع تغريمه 100 ألف دولار، فيما تم إيقاف قائد "أسود الأطلس" أشرف حكيمي مباراتين، إحداهما مع وقف التنفيذ.
وتم تغريم الاتحاد المغربي لكرة القدم بمبلغ 200 ألف دولار بسبب "السلوك غير اللائق" لجامعي الكرات داخل الملعب، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 100 ألف دولار على خلفية "سوء سلوك" اللاعبين وأفراد الجهاز الفني الذين اقتحموا منطقة مراجعة تقنية الفيديو المساعد (VAR) وأعاقوا عمل الحكم الكونغولي.
وفرض "كاف" أيضاً غرامة مالية قدرها 15 ألف دولار بسبب استخدام جماهير المنتخب المغربي لأشعة الليزر بهدف تشتيت انتباه لاعبي المنتخب السنغالي، ليصل إجمالي الغرامات المفروضة على الاتحاد المغربي إلى 315 ألف دولار.
وكان المنتخب المغربي حصد المركز الثاني في كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الخسارة أمام السنغال بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس الأحد على ملعب مولاي عبد الله في الرباط، ليحرز المنتخب السنغالي لقبه القاري الثاني في تاريخه.
