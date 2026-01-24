https://sarabic.ae/20260124/رئيس-وزراء-السنغال-يزور-المغرب-بعد-توتر-أحداث-نهائي-كأس-أمم-أفريقيا-1109595433.html

رئيس وزراء السنغال يزور المغرب بعد توتر أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا

يتوجه رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو إلى المغرب، يوم الاثنين، في زيارة تأتي وسط توتر بين مشجعي كرة القدم في البلدين عقب أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا. 24.01.2026, سبوتنيك عربي

وتعقد الزيارة بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة عشرة لـ"اللجنة العليا للشراكة" بين المغرب والسنغال، كما أوضح مصدر من وزارة الخارجية السنغالية لوسائل إعلام غربية. وقبل انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، حاول نحو ألف مشجع سنغالي اقتحام أرضية الملعب لمدة قاربت 15 دقيقة، قبل أن تتمكن قوات الأمن والمنظمون من السيطرة عليهم.وسبق ذلك مغادرة لاعبي السنغال ومدربهم الملعب احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء للمغرب في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع، قبل عودتهم لاستكمال المباراة التي حسموها في الشوطين الإضافيين.كما يُحاكم 18 مشجعاً سنغالياً في المغرب على خلفية هذه الأحداث، ومن المنتظر أن تتواصل محاكمتهم في 29 يناير.وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو قد وجّه الاثنين الماضي، تهنئة رسمية إلى منتخب السنغال، بحصوله على كأس الأمم الأفريقية 2025، عقب فوزه على المضيف المغرب، بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، أمس الأحد، وامتدت إلى وقت إضافي.كما أشاد إنفانتينو بتنظيم البطولة في المغرب، واصفًا إياها بـ"البطولة الرائعة والاستثنائية"، مشيدًا بوصول المنتخب المغربي إلى النهائي وبجهود الاستضافة.لكنه لم يتردد في التعبير عن استيائه الشديد من الأحداث المثيرة للجدل، التي شهدتها نهاية الوقت الأصلي، حيث غادر لاعبو السنغال الملعب مؤقتًا احتجاجًا على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء للمغرب، بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR)، قبل أن يعودوا ويحسموا اللقاء لصالحهم بهدف بابي غاي، في الوقت الإضافي.وشدد رئيس الـ"فيفا" على ضرورة احترام قرارات الحكام في كل الظروف، داخل الملعب وخارجه، محذرًا من أن أي خروج عن قوانين اللعبة وروحها "يهدد جوهر كرة القدم وقيمها الأساسية".وأكد إنفانتينو أن "الفرق واللاعبين مطالبون بتقديم نموذج إيجابي يُحتذى به للجماهير في المدرجات وللملايين من المتابعين عالميًا"، مضيفًا: "المشاهد المؤسفة التي شهدناها يجب إدانتها بشكل واضح، ولا يجب أن تتكرر أبدًا. لا مكان لها في كرة القدم".واختتم رسالته بالإعراب عن ثقته في أن "الهيئات التأديبية المختصة داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية صورة اللعبة والحفاظ على مبادئها".

