رئيس وزراء السنغال يزور المغرب بعد توتر أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
كوشنر: وضعنا خطة طموحة لنزع سلاح حماس، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يعلن عن موعد فتح معبر رفح بالاتجاهين
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
انطلاق المفاوضات حول أوكرانيا في أبو ظبي و موسكو تشترط الانسحاب الأوكراني من دُونْبَاس
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260124/رئيس-وزراء-السنغال-يزور-المغرب-بعد-توتر-أحداث-نهائي-كأس-أمم-أفريقيا-1109595433.html
رئيس وزراء السنغال يزور المغرب بعد توتر أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا
رئيس وزراء السنغال يزور المغرب بعد توتر أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا
سبوتنيك عربي
يتوجه رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو إلى المغرب، يوم الاثنين، في زيارة تأتي وسط توتر بين مشجعي كرة القدم في البلدين عقب أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا. 24.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-24T17:26+0000
2026-01-24T17:26+0000
السنغال
أخبار المغرب اليوم
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/01/1108811420_0:441:1562:1320_1920x0_80_0_0_fdec093b3f6c19cc827c071cd638c347.jpg
وتعقد الزيارة بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة عشرة لـ"اللجنة العليا للشراكة" بين المغرب والسنغال، كما أوضح مصدر من وزارة الخارجية السنغالية لوسائل إعلام غربية. وقبل انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، حاول نحو ألف مشجع سنغالي اقتحام أرضية الملعب لمدة قاربت 15 دقيقة، قبل أن تتمكن قوات الأمن والمنظمون من السيطرة عليهم.وسبق ذلك مغادرة لاعبي السنغال ومدربهم الملعب احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء للمغرب في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع، قبل عودتهم لاستكمال المباراة التي حسموها في الشوطين الإضافيين.كما يُحاكم 18 مشجعاً سنغالياً في المغرب على خلفية هذه الأحداث، ومن المنتظر أن تتواصل محاكمتهم في 29 يناير.وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو قد وجّه الاثنين الماضي، تهنئة رسمية إلى منتخب السنغال، بحصوله على كأس الأمم الأفريقية 2025، عقب فوزه على المضيف المغرب، بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، أمس الأحد، وامتدت إلى وقت إضافي.كما أشاد إنفانتينو بتنظيم البطولة في المغرب، واصفًا إياها بـ"البطولة الرائعة والاستثنائية"، مشيدًا بوصول المنتخب المغربي إلى النهائي وبجهود الاستضافة.لكنه لم يتردد في التعبير عن استيائه الشديد من الأحداث المثيرة للجدل، التي شهدتها نهاية الوقت الأصلي، حيث غادر لاعبو السنغال الملعب مؤقتًا احتجاجًا على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء للمغرب، بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR)، قبل أن يعودوا ويحسموا اللقاء لصالحهم بهدف بابي غاي، في الوقت الإضافي.وشدد رئيس الـ"فيفا" على ضرورة احترام قرارات الحكام في كل الظروف، داخل الملعب وخارجه، محذرًا من أن أي خروج عن قوانين اللعبة وروحها "يهدد جوهر كرة القدم وقيمها الأساسية".وأكد إنفانتينو أن "الفرق واللاعبين مطالبون بتقديم نموذج إيجابي يُحتذى به للجماهير في المدرجات وللملايين من المتابعين عالميًا"، مضيفًا: "المشاهد المؤسفة التي شهدناها يجب إدانتها بشكل واضح، ولا يجب أن تتكرر أبدًا. لا مكان لها في كرة القدم".واختتم رسالته بالإعراب عن ثقته في أن "الهيئات التأديبية المختصة داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية صورة اللعبة والحفاظ على مبادئها".
https://sarabic.ae/20260119/فيفا-ينتقد-بشدة-تصرفات-منتخب-السنغال-بعد-أحداث-نهائي-كأس-أمم-أفريقيا-2025---1109387955.html
https://sarabic.ae/20260117/السنغال-تشتكي-من-سوء-معاملة-قبل-نهائي-كأس-أمم-أفريقيا-أمام-المغرب-المستضيف---1109342667.html
https://sarabic.ae/20260120/مصر-تبعث-رسالة-إلى-المغرب-بعد-نهائي-كأس-أمم-أفريقيا-2025-1109444867.html
السنغال
أخبار المغرب اليوم
رئيس وزراء السنغال يزور المغرب بعد توتر أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا

17:26 GMT 24.01.2026
© AP Photo / ZIPHOZONKE LUSHABAكأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / ZIPHOZONKE LUSHABA
يتوجه رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو إلى المغرب، يوم الاثنين، في زيارة تأتي وسط توتر بين مشجعي كرة القدم في البلدين عقب أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا.
وتعقد الزيارة بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة عشرة لـ"اللجنة العليا للشراكة" بين المغرب والسنغال، كما أوضح مصدر من وزارة الخارجية السنغالية لوسائل إعلام غربية.
كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
"فيفا" ينتقد بشدة تصرفات منتخب السنغال بعد أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
19 يناير, 10:03 GMT
وأثار نهائي كأس أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال توتراً بين المشجعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فوز "أسود التيرانغا" بهدف دون رد في الرباط.
وقبل انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، حاول نحو ألف مشجع سنغالي اقتحام أرضية الملعب لمدة قاربت 15 دقيقة، قبل أن تتمكن قوات الأمن والمنظمون من السيطرة عليهم.
كأس الأمم الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
السنغال تشتكي من "سوء معاملة" قبل نهائي كأس أمم أفريقيا أمام المغرب المستضيف
17 يناير, 15:18 GMT
وسبق ذلك مغادرة لاعبي السنغال ومدربهم الملعب احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء للمغرب في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع، قبل عودتهم لاستكمال المباراة التي حسموها في الشوطين الإضافيين.
كما يُحاكم 18 مشجعاً سنغالياً في المغرب على خلفية هذه الأحداث، ومن المنتظر أن تتواصل محاكمتهم في 29 يناير.
وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو قد وجّه الاثنين الماضي، تهنئة رسمية إلى منتخب السنغال، بحصوله على كأس الأمم الأفريقية 2025، عقب فوزه على المضيف المغرب، بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، أمس الأحد، وامتدت إلى وقت إضافي.
وكتب إنفانتينو في منشور عبر حسابه في منصة "إنستغرام"(أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "ألف مبروك لمنتخب السنغال على هذا التتويج القاري المستحق، وللفوز بكأس الأمم الأفريقية على حساب المغرب في الرباط"، مع تقديم تهانيه إلى رئيس الاتحاد السنغالي عبد الله فال، ولكل من أسهم في الإنجاز، بحسب ماذكرته مواقع رياضية.
كما أشاد إنفانتينو بتنظيم البطولة في المغرب، واصفًا إياها بـ"البطولة الرائعة والاستثنائية"، مشيدًا بوصول المنتخب المغربي إلى النهائي وبجهود الاستضافة.
منتخب المغرب لكرة الكرة في أمم أفريقيا 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
مجتمع
مصر تبعث رسالة إلى المغرب بعد نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
20 يناير, 16:31 GMT
لكنه لم يتردد في التعبير عن استيائه الشديد من الأحداث المثيرة للجدل، التي شهدتها نهاية الوقت الأصلي، حيث غادر لاعبو السنغال الملعب مؤقتًا احتجاجًا على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء للمغرب، بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR)، قبل أن يعودوا ويحسموا اللقاء لصالحهم بهدف بابي غاي، في الوقت الإضافي.
وقال إنفانتينو: "ندين بشدة تصرفات بعض المشجعين، وبعض لاعبي المنتخب السنغالي وأعضاء الجهاز الفني. مغادرة الملعب بهذه الطريقة أمر مرفوض تمامًا، والعنف لا يمكن التسامح معه في كرة القدم".
وشدد رئيس الـ"فيفا" على ضرورة احترام قرارات الحكام في كل الظروف، داخل الملعب وخارجه، محذرًا من أن أي خروج عن قوانين اللعبة وروحها "يهدد جوهر كرة القدم وقيمها الأساسية".
وأكد إنفانتينو أن "الفرق واللاعبين مطالبون بتقديم نموذج إيجابي يُحتذى به للجماهير في المدرجات وللملايين من المتابعين عالميًا"، مضيفًا: "المشاهد المؤسفة التي شهدناها يجب إدانتها بشكل واضح، ولا يجب أن تتكرر أبدًا. لا مكان لها في كرة القدم".
واختتم رسالته بالإعراب عن ثقته في أن "الهيئات التأديبية المختصة داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية صورة اللعبة والحفاظ على مبادئها".
