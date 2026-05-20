"أقل من دقيقة"..أسرع أهداف كأس العالم عبر التاريخ
نجح عدد من لاعبي كرة القدم في تسجيل أسمائهم بأحرف من نور، بعد تسجيلهم أسرع الأهداف في كأس العالم لكرة القدم. 20.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-20T20:58+0000
نجح عدد من لاعبي كرة القدم في تسجيل أسمائهم بأحرف من نور، بعد تسجيلهم أسرع الأهداف في كأس العالم لكرة القدم.
وبقي رقم قياسي دولي واحد صامدًا دون أن يتمكن أي لاعب من معادلته، وهو الهدف الذي سجله التركي هاكان شوكور بعد 11 ثانية فقط في شباك كوريا الجنوبية خلال مونديال 2002.
وتحول هذا الرقم إلى قطعة ثابتة في تاريخ البطولة،
ولا يزال حتى اليوم المعيار الذي يقاس عليه كل هدف مبكر في المونديال.
أما اللاعبون الذين نجحوا في تسجيل أسرع الأهداف خلال أقل من دقيقة، فهم 13 لاعبًا:
1- هاكان شوكور (تركيا) – 11 ثانية - كوريا/اليابان 2002
2- فاتسلاف ماسك (تشيكوسلوفاكيا) – 15 ثانية - تشيلي 1962
3- إرنست لينر (ألمانيا) – 25 ثانية - إيطاليا 1934
4- برايان روبسون (إنجلترا) – 28 ثانية - إسبانيا 1982
5- كلينت ديمبسي (أمريكا) – 30 ثانية - البرازيل 2014
6- برنارد لاكومب (فرنسا) – 31 ثانية - الأرجنتين 1978
7- رنه نيبرج (السويد) – 35 ثانية - فرنسا 1938
8- إميل فينانت (فرنسا) – 35 ثانية - فرنسا 1938
9- فلوريان ألبرت (المجر) – 50 ثانية - تشيلي 1962
10- أدالبرت ديشو (رومانيا) – 50 ثانية - أوروغواي 1930
11- باك سيونج-زن (كوريا الشمالية) – 50 ثانية - إنجلترا 1966
12- سيلزو أيالا (باراغواي) – 52 ثانية - فرنسا 1998
13- ماتياس يورنسن (الدنمارك) – 55 ثانية - روسيا 2018