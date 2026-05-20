"أقل من دقيقة"..أسرع أهداف كأس العالم عبر التاريخ

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: عالم متعدد الأقطاب يجمع روسيا والصين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
استهداف السعودية من الأراضي العراقية يثير القلق… من يقف خلف التصعيد؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
قرى جنوب لبنان بين التدمير الشامل واستحالة العودة وتشغيل مطار القليعات شمالي لبنان إلى الواجهة .... ماذا عن ابرز الخطط والحلول؟
10:00 GMT
63 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
11:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
11:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
11:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:03 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
12:20 GMT
40 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:38 GMT
16 د
بلا قيود
خبراء يوضحون هدف إعلان موسكو وبكين لإقامة عالم متعدد الأقطاب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مطالب أممية بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون
18:00 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
"أقل من دقيقة"..أسرع أهداف كأس العالم عبر التاريخ
نجح عدد من لاعبي كرة القدم في تسجيل أسمائهم بأحرف من نور، بعد تسجيلهم أسرع الأهداف في كأس العالم لكرة القدم.
نجح عدد من لاعبي كرة القدم في تسجيل أسمائهم بأحرف من نور، بعد تسجيلهم أسرع الأهداف في كأس العالم لكرة القدم.
وبقي رقم قياسي دولي واحد صامدًا دون أن يتمكن أي لاعب من معادلته، وهو الهدف الذي سجله التركي هاكان شوكور بعد 11 ثانية فقط في شباك كوريا الجنوبية خلال مونديال 2002.
وتحول هذا الرقم إلى قطعة ثابتة في تاريخ البطولة، ولا يزال حتى اليوم المعيار الذي يقاس عليه كل هدف مبكر في المونديال.
أما اللاعبون الذين نجحوا في تسجيل أسرع الأهداف خلال أقل من دقيقة، فهم 13 لاعبًا:
1- هاكان شوكور (تركيا) – 11 ثانية - كوريا/اليابان 2002
2- فاتسلاف ماسك (تشيكوسلوفاكيا) – 15 ثانية - تشيلي 1962
3- إرنست لينر (ألمانيا) – 25 ثانية - إيطاليا 1934
4- برايان روبسون (إنجلترا) – 28 ثانية - إسبانيا 1982
5- كلينت ديمبسي (أمريكا) – 30 ثانية - البرازيل 2014
6- برنارد لاكومب (فرنسا) – 31 ثانية - الأرجنتين 1978
7- رنه نيبرج (السويد) – 35 ثانية - فرنسا 1938
8- إميل فينانت (فرنسا) – 35 ثانية - فرنسا 1938
9- فلوريان ألبرت (المجر) – 50 ثانية - تشيلي 1962
10- أدالبرت ديشو (رومانيا) – 50 ثانية - أوروغواي 1930
11- باك سيونج-زن (كوريا الشمالية) – 50 ثانية - إنجلترا 1966
12- سيلزو أيالا (باراغواي) – 52 ثانية - فرنسا 1998
13- ماتياس يورنسن (الدنمارك) – 55 ثانية - روسيا 2018
