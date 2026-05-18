https://sarabic.ae/20260518/بعد-سنوات-من-القيود-الجمباز-الدولي-ينهي-حقبة-الحياد-للرياضيين-الروس-1113503250.html
بعد سنوات من القيود... الجمباز الدولي ينهي حقبة الحياد للرياضيين الروس
بعد سنوات من القيود... الجمباز الدولي ينهي حقبة الحياد للرياضيين الروس
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الدولي للجمباز السماح للرياضيين الروس بالمشاركة مجددا في المنافسات الدولية تحت العلم الروسي وعزف النشيد الوطني الروسي. 18.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-18T09:05+0000
2026-05-18T09:05+0000
2026-05-18T09:05+0000
العالم
روسيا
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104201/27/1042012719_0:118:3000:1806_1920x0_80_0_0_5cb5aa1d9e0ccd001867b68754937a4d.jpg
وجاء القرار عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجمباز، يوم أمس الأحد، في مدينة شرم الشيخ المصرية.وأكد الاتحاد الروسي للجمباز أن أول ظهور رسمي للرياضيين الروس بالرموز الوطنية سيكون خلال مراحل كأس العالم للأكروبات الرياضية التي ستقام في بلغاريا.وكان أوقف الاتحاد الدولي للجمباز، في مارس/آذار 2022، مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروسيين في المسابقات التي يرعاها على خلفية الصراع في أوكرانيا. ثم خفف الاتحاد لاحقاً العقوبات، سامحاً للرياضيين من كلا البلدين بالمشاركة كرياضيين محايدين.بوتين: الرياضيون الروس يعودون تدريجيا إلى الساحة الدولية"ازدواجية المعايير" تقصي ناشئات روسيا عن كأس أوروبا للجمباز 2026
https://sarabic.ae/20260413/روسيا-تحصد-الذهب-في-كأس-العالم-للجمباز-الإيقاعي-بأداء-مميز-فيديو-1112532356.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104201/27/1042012719_218:0:2782:1923_1920x0_80_0_0_e51be018e4917c7a43e86addf1e8e6f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, رياضة
بعد سنوات من القيود... الجمباز الدولي ينهي حقبة الحياد للرياضيين الروس
أعلن الاتحاد الدولي للجمباز السماح للرياضيين الروس بالمشاركة مجددا في المنافسات الدولية تحت العلم الروسي وعزف النشيد الوطني الروسي.
وجاء القرار عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجمباز، يوم أمس الأحد، في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وبحسب البيان، فإنه تم رفع القيود المفروضة على مشاركة الروس في عدد من التخصصات، تشمل الجمباز الفني والإيقاعي، إضافة إلى جمباز الترامبولين والأكروبات والجمباز الهوائي.
وأكد الاتحاد الروسي للجمباز أن أول ظهور رسمي للرياضيين الروس بالرموز الوطنية سيكون خلال مراحل كأس العالم للأكروبات الرياضية التي ستقام في بلغاريا.
وكان أوقف الاتحاد الدولي للجمباز، في مارس/آذار 2022، مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروسيين في المسابقات التي يرعاها على خلفية الصراع في أوكرانيا. ثم خفف الاتحاد لاحقاً العقوبات، سامحاً للرياضيين من كلا البلدين بالمشاركة كرياضيين محايدين.