بعد سنوات من القيود... الجمباز الدولي ينهي حقبة الحياد للرياضيين الروس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:32 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إيران تحضر آلية لإدارة مضيق هرمز.. رئيس الوزراء العراقي يطلق برنامج إصلاح شامل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260518/بعد-سنوات-من-القيود-الجمباز-الدولي-ينهي-حقبة-الحياد-للرياضيين-الروس-1113503250.html
بعد سنوات من القيود... الجمباز الدولي ينهي حقبة الحياد للرياضيين الروس
بعد سنوات من القيود... الجمباز الدولي ينهي حقبة الحياد للرياضيين الروس
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الدولي للجمباز السماح للرياضيين الروس بالمشاركة مجددا في المنافسات الدولية تحت العلم الروسي وعزف النشيد الوطني الروسي. 18.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-18T09:05+0000
2026-05-18T09:05+0000
العالم
روسيا
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104201/27/1042012719_0:118:3000:1806_1920x0_80_0_0_5cb5aa1d9e0ccd001867b68754937a4d.jpg
وجاء القرار عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجمباز، يوم أمس الأحد، في مدينة شرم الشيخ المصرية.وأكد الاتحاد الروسي للجمباز أن أول ظهور رسمي للرياضيين الروس بالرموز الوطنية سيكون خلال مراحل كأس العالم للأكروبات الرياضية التي ستقام في بلغاريا.وكان أوقف الاتحاد الدولي للجمباز، في مارس/آذار 2022، مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروسيين في المسابقات التي يرعاها على خلفية الصراع في أوكرانيا. ثم خفف الاتحاد لاحقاً العقوبات، سامحاً للرياضيين من كلا البلدين بالمشاركة كرياضيين محايدين.بوتين: الرياضيون الروس يعودون تدريجيا إلى الساحة الدولية"ازدواجية المعايير" تقصي ناشئات روسيا عن كأس أوروبا للجمباز 2026
https://sarabic.ae/20260413/روسيا-تحصد-الذهب-في-كأس-العالم-للجمباز-الإيقاعي-بأداء-مميز-فيديو-1112532356.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104201/27/1042012719_218:0:2782:1923_1920x0_80_0_0_e51be018e4917c7a43e86addf1e8e6f9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, رياضة
العالم, روسيا, رياضة

بعد سنوات من القيود... الجمباز الدولي ينهي حقبة الحياد للرياضيين الروس

09:05 GMT 18.05.2026
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورلاعبة الجمباز الروسية دينا أفيرينا تقدم فقرة مع جمباز مع شريط في نهائي مسابقة الجمباز الإيقاعي في بطولة الألعاب الأوروبية الثانية في مينسك
لاعبة الجمباز الروسية دينا أفيرينا تقدم فقرة مع جمباز مع شريط في نهائي مسابقة الجمباز الإيقاعي في بطولة الألعاب الأوروبية الثانية في مينسك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2026
© Sputnik . Alexey Filippov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن الاتحاد الدولي للجمباز السماح للرياضيين الروس بالمشاركة مجددا في المنافسات الدولية تحت العلم الروسي وعزف النشيد الوطني الروسي.
وجاء القرار عقب اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للجمباز، يوم أمس الأحد، في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وبحسب البيان، فإنه تم رفع القيود المفروضة على مشاركة الروس في عدد من التخصصات، تشمل الجمباز الفني والإيقاعي، إضافة إلى جمباز الترامبولين والأكروبات والجمباز الهوائي.

وأكد الاتحاد الروسي للجمباز أن أول ظهور رسمي للرياضيين الروس بالرموز الوطنية سيكون خلال مراحل كأس العالم للأكروبات الرياضية التي ستقام في بلغاريا.
تؤدي ماريا بوريسوفا روتينها على الطوق خلال نهائي منافسات الجمباز الإيقاعي الشامل في بطولة روسيا للجمباز الإيقاعي في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2026
روسيا تحصد الذهب في كأس العالم للجمباز الإيقاعي بأداء مميز.. فيديو
13 أبريل, 14:46 GMT
وكان أوقف الاتحاد الدولي للجمباز، في مارس/آذار 2022، مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروسيين في المسابقات التي يرعاها على خلفية الصراع في أوكرانيا. ثم خفف الاتحاد لاحقاً العقوبات، سامحاً للرياضيين من كلا البلدين بالمشاركة كرياضيين محايدين.
بوتين: الرياضيون الروس يعودون تدريجيا إلى الساحة الدولية
"ازدواجية المعايير" تقصي ناشئات روسيا عن كأس أوروبا للجمباز 2026
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала