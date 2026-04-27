"ازدواجية المعايير" تقصي ناشئات روسيا عن كأس أوروبا للجمباز 2026
سبوتنيك عربي
في تطور يسلط الضوء على تعقيدات المشهد الرياضي الدولي، وجدت ناشئات روسيا في الجمباز الإيقاعي أنفسهن خارج منافسات كأس أوروبا 2026، بعدما اصطدمت مشاركتهن بسلسلة... 27.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-27T06:06+0000
في تطور يسلط الضوء على تعقيدات المشهد الرياضي الدولي، وجدت ناشئات روسيا في الجمباز الإيقاعي أنفسهن خارج منافسات كأس أوروبا 2026، بعدما اصطدمت مشاركتهن بسلسلة من الإجراءات الإدارية المتأخرة، رغم استيفاء جميع المتطلبات الفنية، في مشهد يعكس تضاربا بين التوصيات الدولية وآليات التنفيذ الفعلية.
وبحسب المعطيات، فإن السبب لا يرتبط بمستوى الأداء أو الإصابات أو انسحاب اللاعبات، بل بسبب الإجراءات الإدارية المطولة المتعلقة بالحصول على صفة الحياد، بالإضافة إلى رفض الاتحاد الأوروبي للجمباز تسجيلهم لاحقًا.
وكان الاتحاد الروسي للجمباز قد تقدم في أواخر مارس/آذر، وبداية أبريل/نيسان 2026 بجميع الوثائق المطلوبة لمنح اللاعبات صفة الحياد، شملت عدداً من الأسماء، مع طلبات متكررة لتسريع الإجراءات وإدراجهن في برنامج الفحوصات الخاصة بمكافحة المنشطات.
غير أن معالجة الطلبات تأخرت، إذ لم تمنح الموافقات الجزئية إلا في 14 أبريل، قبل أن تستكمل لبقية اللاعبات في 22 أبريل، فيما جرى إدراجهن في برنامج الفحوصات في 23 أبريل فقط، أي بعد فوات المواعيد الأساسية للتسجيل في البطولة.
وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الأوروبي للجمباز أن إدراج الفريق الروسي بعد إجراء القرعة في 11 أبريل لم يعد ممكنا، مؤكدا أن لجنته التنفيذية قررت عدم قبول أي الطلبات بعد القرعة. كما أشار إلى إمكانية تسجيل الرياضيين مسبقا بحالة "قيد الانتظار"، وهي آلية أكد الجانب الروسي أنه لم يكن على علم بها قبل انتهاء القرعة.
وتأتي هذه التطورات رغم موقف اللجنة الأولمبية الدولية، التي كانت قد أعلنت في ديسمبر /كانون الأول 2025 دعمها لعدم فرض قيود على مشاركة الرياضيين الناشئين من روسيا وبيلاروسيا في المنافسات الدولية، مع توصية الاتحادات الرياضية بتبني هذا النهج
، خصوصا في سياق التحضير لدورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026.
ويوضح هذا الوضع أنه حتى بعد التصريحات العلنية للجنة الأولمبية الدولية حول ضرورة توسيع نطاق مشاركة الرياضيين الشباب في المسابقات الدولية، لا تزال الآليات الإدارية للاتحادين العالمي والأوروبي للجمباز تشكل عوائق أمام المشاركة.
وتُسلط هذه القضية الضوء على التباين المستمر بين موقف اللجنة الأولمبية الدولية المعلن بشأن توسيع نطاق مشاركة الرياضيين الشباب في المسابقات الدولية، وممارسات الاتحادات الرياضية الدولية الفردية.