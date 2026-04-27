"ازدواجية المعايير" تقصي ناشئات روسيا عن كأس أوروبا للجمباز 2026

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
16:03 GMT
35 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:39 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
"ازدواجية المعايير" تقصي ناشئات روسيا عن كأس أوروبا للجمباز 2026
سبوتنيك عربي
في تطور يسلط الضوء على تعقيدات المشهد الرياضي الدولي، وجدت ناشئات روسيا في الجمباز الإيقاعي أنفسهن خارج منافسات كأس أوروبا 2026، بعدما اصطدمت مشاركتهن بسلسلة... 27.04.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
رياضة
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103524/28/1035242814_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_59910e12b51003ad8ac19d29c8c0946e.jpg
وبحسب المعطيات، فإن السبب لا يرتبط بمستوى الأداء أو الإصابات أو انسحاب اللاعبات، بل بسبب الإجراءات الإدارية المطولة المتعلقة بالحصول على صفة الحياد، بالإضافة إلى رفض الاتحاد الأوروبي للجمباز تسجيلهم لاحقًا.غير أن معالجة الطلبات تأخرت، إذ لم تمنح الموافقات الجزئية إلا في 14 أبريل، قبل أن تستكمل لبقية اللاعبات في 22 أبريل، فيما جرى إدراجهن في برنامج الفحوصات في 23 أبريل فقط، أي بعد فوات المواعيد الأساسية للتسجيل في البطولة.وتأتي هذه التطورات رغم موقف اللجنة الأولمبية الدولية، التي كانت قد أعلنت في ديسمبر /كانون الأول 2025 دعمها لعدم فرض قيود على مشاركة الرياضيين الناشئين من روسيا وبيلاروسيا في المنافسات الدولية، مع توصية الاتحادات الرياضية بتبني هذا النهج، خصوصا في سياق التحضير لدورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026.وتُسلط هذه القضية الضوء على التباين المستمر بين موقف اللجنة الأولمبية الدولية المعلن بشأن توسيع نطاق مشاركة الرياضيين الشباب في المسابقات الدولية، وممارسات الاتحادات الرياضية الدولية الفردية.
06:06 GMT 27.04.2026
في تطور يسلط الضوء على تعقيدات المشهد الرياضي الدولي، وجدت ناشئات روسيا في الجمباز الإيقاعي أنفسهن خارج منافسات كأس أوروبا 2026، بعدما اصطدمت مشاركتهن بسلسلة من الإجراءات الإدارية المتأخرة، رغم استيفاء جميع المتطلبات الفنية، في مشهد يعكس تضاربا بين التوصيات الدولية وآليات التنفيذ الفعلية.
وبحسب المعطيات، فإن السبب لا يرتبط بمستوى الأداء أو الإصابات أو انسحاب اللاعبات، بل بسبب الإجراءات الإدارية المطولة المتعلقة بالحصول على صفة الحياد، بالإضافة إلى رفض الاتحاد الأوروبي للجمباز تسجيلهم لاحقًا.

وكان الاتحاد الروسي للجمباز قد تقدم في أواخر مارس/آذر، وبداية أبريل/نيسان 2026 بجميع الوثائق المطلوبة لمنح اللاعبات صفة الحياد، شملت عدداً من الأسماء، مع طلبات متكررة لتسريع الإجراءات وإدراجهن في برنامج الفحوصات الخاصة بمكافحة المنشطات.

غير أن معالجة الطلبات تأخرت، إذ لم تمنح الموافقات الجزئية إلا في 14 أبريل، قبل أن تستكمل لبقية اللاعبات في 22 أبريل، فيما جرى إدراجهن في برنامج الفحوصات في 23 أبريل فقط، أي بعد فوات المواعيد الأساسية للتسجيل في البطولة.

وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الأوروبي للجمباز أن إدراج الفريق الروسي بعد إجراء القرعة في 11 أبريل لم يعد ممكنا، مؤكدا أن لجنته التنفيذية قررت عدم قبول أي الطلبات بعد القرعة. كما أشار إلى إمكانية تسجيل الرياضيين مسبقا بحالة "قيد الانتظار"، وهي آلية أكد الجانب الروسي أنه لم يكن على علم بها قبل انتهاء القرعة.

وتأتي هذه التطورات رغم موقف اللجنة الأولمبية الدولية، التي كانت قد أعلنت في ديسمبر /كانون الأول 2025 دعمها لعدم فرض قيود على مشاركة الرياضيين الناشئين من روسيا وبيلاروسيا في المنافسات الدولية، مع توصية الاتحادات الرياضية بتبني هذا النهج، خصوصا في سياق التحضير لدورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026.

ويوضح هذا الوضع أنه حتى بعد التصريحات العلنية للجنة الأولمبية الدولية حول ضرورة توسيع نطاق مشاركة الرياضيين الشباب في المسابقات الدولية، لا تزال الآليات الإدارية للاتحادين العالمي والأوروبي للجمباز تشكل عوائق أمام المشاركة.

وتُسلط هذه القضية الضوء على التباين المستمر بين موقف اللجنة الأولمبية الدولية المعلن بشأن توسيع نطاق مشاركة الرياضيين الشباب في المسابقات الدولية، وممارسات الاتحادات الرياضية الدولية الفردية.
