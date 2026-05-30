حسام حسن يعلن قائمة مصر النهائية لمونديال 2026

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم بقيادة المدرب الوطني حسام حسن، القائمة النهائية للاعبين لبطولة كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا... 30.05.2026, سبوتنيك عربي

وقرر استبعاد المهاجم أقطاي عبد الله، لاعب فريق إنبي، من القائمة النهائية، بعد أن كان ضمن القائمة الأولية التي ضمت 27 لاعبا، حيث تم تقليصها إلى 26 لاعبا بناء على القواعد المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).وتغادر بعثة "الفراعنة"، مساء اليوم السبت، إلى الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة في كأس العالم، على أن يخوض المنتخب مباراته الودية الأخيرة أمام منتخب البرازيل، في السادس من يونيو المقبل بولاية أوهايو.وشملت القائمة النهائية 26 لاعبا وهم: "الشناوي، شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، ربيعة، ياسر إبراهيم، عبد المجيد، عبد المنعم، فتوح، حافظ، مروان عطية، لاشين، دونغا، صابر، زيزو، عاشور، زيكو، تريزيغيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، صلاح، مرموش، عبد الكريم".ويشار إلى أن منتخب مصر يقع في المجموعة السابعة مع منتخبات: بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام يشارك فيها 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.وتعقد النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز 2026، في حدث استثنائي يجمع بين ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.

