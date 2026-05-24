تذاكر مجانية لجماهير منتخب مصر قبل مواجهة روسيا الودية في استاد القاهرة
سبوتنيك عربي
2026-05-24T16:46+0000
أعلنت شركة العاصمة الإدارية، الراعي الرسمي لمباراة منتخب مصر وروسيا الودية، طرح تذاكر اللقاء مجانا بالكامل للجماهير، في خطوة تهدف إلى دعم المنتخب الوطني وإسعاد عشاق الكرة المصرية.
وتقام المباراة يوم الخميس المقبل في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي، بعد نقلها من استاد العاصمة الإدارية للاستفادة من الحضور الجماهيري الكبير، بحسب ماذكر موقع "اليوم السابع" المصري.
وتعد المواجهة الودية الأخيرة لـ"الفراعنة" قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض مباراة ودية أمام البرازيل ضمن الاستعدادات النهائية لكأس العالم 2026.
وأكدت الشركة أن حجز واستلام التذاكر من خلال شركة تذكرتي احتفالا بمرور 10 سنوات على انشاء الشركة، مشيرة إلى أن القرار يأتي في إطار تحفيز المنتخب الوطني
ومنح الجماهير فرصة دعم اللاعبين ومشاركتهم أجواء الحماس قبل المونديال
، بالتزامن مع أجواء عيد الأضحى المبارك.