https://sarabic.ae/20260528/منتخب-مصر-يهزم-روسيا-وديا-استعدادا-لكأس-العالم-2026-1113838829.html
منتخب مصر يهزم روسيا وديا استعدادا لكأس العالم 2026
منتخب مصر يهزم روسيا وديا استعدادا لكأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
حقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا على نظيره الروسي بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي اليوم الخميس، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض... 28.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-28T20:26+0000
2026-05-28T20:26+0000
2026-05-28T20:26+0000
أخبار مصر الآن
أخبار روسيا اليوم
رياضة
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0b/1109124755_0:42:1114:669_1920x0_80_0_0_7c224b7ef12d1bd29035047e6b21abe4.jpg
وقدم المنتخب الوطني أداء قويا على مدار شوطي اللقاء، في مواجهة شهدت العديد من المحاولات الهجومية والفرص الخطيرة، قبل أن ينجح مصطفى زيكو في تسجيل هدف الفوز خلال الشوط الثاني، وسط حضور جماهيري مميز، وفقا لمواقع رياضية. وتعقد النسخة الثالثة والعشرون من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الفترة ما بين 11 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز 2026، في حدث استثنائي يجمع بين ثلاث دول من قارة أمريكا الشمالية وهي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.
https://sarabic.ae/20260524/تذاكر-مجانية-لجماهير-منتخب-مصر-قبل-مواجهة-روسيا-الودية-في-استاد-القاهرة-1113703943.html
https://sarabic.ae/20260104/حسام-حسن-يكشف-حقيقة-تكفل-صلاح-بنفقات-منتخب-مصر-1108904844.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0b/1109124755_79:0:1068:742_1920x0_80_0_0_fc6d442216f6d316a30511329de91c5c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, رياضة, الولايات المتحدة الأمريكية
منتخب مصر يهزم روسيا وديا استعدادا لكأس العالم 2026
حقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا على نظيره الروسي بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي اليوم الخميس، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.