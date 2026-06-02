https://sarabic.ae/20260602/وداعا-لإضاعة-الوقت-والاحتجاجات-قوانين-جديدة-في-كأس-العالم-2026-1113981436.html

وداعا لإضاعة الوقت والاحتجاجات... قوانين جديدة في كأس العالم 2026

وداعا لإضاعة الوقت والاحتجاجات... قوانين جديدة في كأس العالم 2026

سبوتنيك عربي

أقرَّ مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم مجموعة من التعديلات المهمة على قوانين اللعبة، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من موسم 2026-2027، وكذلك خلال منافسات كأس... 02.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-02T21:18+0000

2026-06-02T21:18+0000

2026-06-02T21:45+0000

رياضة

كأس العالم 2026

مونديال 2026

مجتمع

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0b/1109124755_0:42:1114:669_1920x0_80_0_0_7c224b7ef12d1bd29035047e6b21abe4.jpg

وأكد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الإيطالي بييرلويجي كولينا، أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز العدالة داخل الملعب، والحد من إضاعة الوقت، ومكافحة السلوكيات غير الرياضية والتمييزية، إلى جانب تحسين إيقاع المباريات وتجربة الجماهير واللاعبين.كما ستُفرض البطاقة الحمراء على اللاعبين الذين يغادرون أرض الملعب احتجاجاً على قرارات التحكيم، إضافة إلى المسؤولين الذين يحرضون اللاعبين على القيام بذلك. وفي حال تسبب فريق ما في إيقاف المباراة أو عدم استكمالها، فسيُعتبر خاسراً وفق اللوائح الجديدة.وتشمل التعديلات أيضاً إجراءات أكثر صرامة بشأن التبديلات، إذ يتعين على اللاعب المستبدل مغادرة الملعب خلال 10 ثوانٍ من رفع لوحة التبديل ومن أقرب نقطة على خط الملعب. وفي حال عدم الالتزام، لن يُسمح للاعب البديل بالدخول إلا بعد مرور دقيقة من استئناف اللعب، باستثناء حالات الإصابة أو الظروف الأمنية.كما أصبح لزاماً على أي لاعب يتلقى العلاج داخل الملعب مغادرته خلال دقيقة واحدة من دخول الطاقم الطبي، مع استثناءات محددة تشمل إصابات حراس المرمى، والارتجاجات الدماغية، والإصابات الخطيرة الأخرى.وعلى صعيد سلامة اللاعبين، تقرر تخصيص استراحة لشرب السوائل لمدة ثلاث دقائق في كل شوط، تُقام عادةً قرب الدقيقة 22، مع منح الحكام مرونة في تحديد توقيتها وفق مجريات المباراة. تأتي هذه التعديلات ضمن جهود الجهات المنظمة لتطوير اللعبة وزيادة فعاليتها، بما يضمن عدالة المنافسة ويحافظ على انسيابية المباريات في البطولات الكبرى المقبلة.أمريكا تمنع تحليق الطائرات من دون طيار فوق مواقع كأس العالم لكرة القدممنتخب عربي يخسر برباعية أمام سويسرا في مباراة ودية ضمن التحضيرات للمشاركة في كأس العالم

https://sarabic.ae/20260601/دولة-عربية-تتخذ-قرارا-استثنائيا-دعما-لمنتخبها-المشارك-في-كأس-العالم-2026-1113929736.html

https://sarabic.ae/20260531/أزمة-تأشيرات-كأس-العالم-تؤجل-سفر-منتخب-جنوب-أفريقيا--1113921855.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رياضة, كأس العالم 2026, مونديال 2026