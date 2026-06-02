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وداعا لإضاعة الوقت والاحتجاجات... قوانين جديدة في كأس العالم 2026
وداعا لإضاعة الوقت والاحتجاجات... قوانين جديدة في كأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
أقرَّ مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم مجموعة من التعديلات المهمة على قوانين اللعبة، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من موسم 2026-2027، وكذلك خلال منافسات كأس... 02.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأكد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الإيطالي بييرلويجي كولينا، أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز العدالة داخل الملعب، والحد من إضاعة الوقت، ومكافحة السلوكيات غير الرياضية والتمييزية، إلى جانب تحسين إيقاع المباريات وتجربة الجماهير واللاعبين.كما ستُفرض البطاقة الحمراء على اللاعبين الذين يغادرون أرض الملعب احتجاجاً على قرارات التحكيم، إضافة إلى المسؤولين الذين يحرضون اللاعبين على القيام بذلك. وفي حال تسبب فريق ما في إيقاف المباراة أو عدم استكمالها، فسيُعتبر خاسراً وفق اللوائح الجديدة.وتشمل التعديلات أيضاً إجراءات أكثر صرامة بشأن التبديلات، إذ يتعين على اللاعب المستبدل مغادرة الملعب خلال 10 ثوانٍ من رفع لوحة التبديل ومن أقرب نقطة على خط الملعب. وفي حال عدم الالتزام، لن يُسمح للاعب البديل بالدخول إلا بعد مرور دقيقة من استئناف اللعب، باستثناء حالات الإصابة أو الظروف الأمنية.كما أصبح لزاماً على أي لاعب يتلقى العلاج داخل الملعب مغادرته خلال دقيقة واحدة من دخول الطاقم الطبي، مع استثناءات محددة تشمل إصابات حراس المرمى، والارتجاجات الدماغية، والإصابات الخطيرة الأخرى.وعلى صعيد سلامة اللاعبين، تقرر تخصيص استراحة لشرب السوائل لمدة ثلاث دقائق في كل شوط، تُقام عادةً قرب الدقيقة 22، مع منح الحكام مرونة في تحديد توقيتها وفق مجريات المباراة. تأتي هذه التعديلات ضمن جهود الجهات المنظمة لتطوير اللعبة وزيادة فعاليتها، بما يضمن عدالة المنافسة ويحافظ على انسيابية المباريات في البطولات الكبرى المقبلة.أمريكا تمنع تحليق الطائرات من دون طيار فوق مواقع كأس العالم لكرة القدممنتخب عربي يخسر برباعية أمام سويسرا في مباراة ودية ضمن التحضيرات للمشاركة في كأس العالم
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رياضة, كأس العالم 2026, مونديال 2026
رياضة, كأس العالم 2026, مونديال 2026

وداعا لإضاعة الوقت والاحتجاجات... قوانين جديدة في كأس العالم 2026

21:18 GMT 02.06.2026 (تم التحديث: 21:45 GMT 02.06.2026)
© Photo / Unsplash/ Wesley Tingeyكرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2026
© Photo / Unsplash/ Wesley Tingey
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أقرَّ مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم مجموعة من التعديلات المهمة على قوانين اللعبة، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من موسم 2026-2027، وكذلك خلال منافسات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وأكد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الإيطالي بييرلويجي كولينا، أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز العدالة داخل الملعب، والحد من إضاعة الوقت، ومكافحة السلوكيات غير الرياضية والتمييزية، إلى جانب تحسين إيقاع المباريات وتجربة الجماهير واللاعبين.
ومن أبرز التغييرات الجديدة، إشهار البطاقة الحمراء لأي لاعب يتعمد تغطية فمه بيده أو ذراعه أو قميصه أثناء توجيه عبارات لمنافسه، في خطوة تهدف إلى مكافحة التصرفات التمييزية والإساءات اللفظية. في المقابل، لن تشمل العقوبة المحادثات العادية بين اللاعبين.
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كما ستُفرض البطاقة الحمراء على اللاعبين الذين يغادرون أرض الملعب احتجاجاً على قرارات التحكيم، إضافة إلى المسؤولين الذين يحرضون اللاعبين على القيام بذلك. وفي حال تسبب فريق ما في إيقاف المباراة أو عدم استكمالها، فسيُعتبر خاسراً وفق اللوائح الجديدة.

وفي إطار مكافحة إضاعة الوقت، سيعتمد الحكام عدًّا تنازليًا مرئيًا لمدة خمس ثوانٍ عند تنفيذ بعض الاستئنافات. وإذا لم تُستأنف اللعبة قبل انتهاء العد، فسيُمنح الفريق المنافس رمية تماس أو ركلة ركنية بحسب الحالة.

وتشمل التعديلات أيضاً إجراءات أكثر صرامة بشأن التبديلات، إذ يتعين على اللاعب المستبدل مغادرة الملعب خلال 10 ثوانٍ من رفع لوحة التبديل ومن أقرب نقطة على خط الملعب. وفي حال عدم الالتزام، لن يُسمح للاعب البديل بالدخول إلا بعد مرور دقيقة من استئناف اللعب، باستثناء حالات الإصابة أو الظروف الأمنية.
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كما أصبح لزاماً على أي لاعب يتلقى العلاج داخل الملعب مغادرته خلال دقيقة واحدة من دخول الطاقم الطبي، مع استثناءات محددة تشمل إصابات حراس المرمى، والارتجاجات الدماغية، والإصابات الخطيرة الأخرى.
وشهدت التعديلات كذلك توسيع صلاحيات تقنية حكم الفيديو المساعد(VAR)، حيث بات بإمكانها التدخل في حالات إضافية، مثل الأخطاء الواضحة المتعلقة بالبطاقات الحمراء، وأخطاء تحديد هوية اللاعبين، وبعض القرارات الخاطئة المتعلقة بالركلات الركنية، إضافة إلى المخالفات التي تقع قبل استئناف اللعب.
وعلى صعيد سلامة اللاعبين، تقرر تخصيص استراحة لشرب السوائل لمدة ثلاث دقائق في كل شوط، تُقام عادةً قرب الدقيقة 22، مع منح الحكام مرونة في تحديد توقيتها وفق مجريات المباراة. تأتي هذه التعديلات ضمن جهود الجهات المنظمة لتطوير اللعبة وزيادة فعاليتها، بما يضمن عدالة المنافسة ويحافظ على انسيابية المباريات في البطولات الكبرى المقبلة.
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