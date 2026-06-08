https://sarabic.ae/20260608/ترامب-أنا-صاحب-القرار-المطلق-بشأن-إيران-ونتنياهو-سيقبل-أي-اتفاق-1114155387.html

ترامب: أنا صاحب القرار المطلق بشأن إيران ونتنياهو سيقبل أي اتفاق

ترامب: أنا صاحب القرار المطلق بشأن إيران ونتنياهو سيقبل أي اتفاق

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه يتوقع قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لأي اتفاق قد يتم التوصل إليه بين الولايات المتحدة... 08.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-08T06:27+0000

2026-06-08T06:27+0000

2026-06-08T06:27+0000

دونالد ترامب

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال ترامب، في مقابلة مع وسائل إعلام غربية، إن نتنياهو "لن يكون أمامه أي خيار سوى القبول بالاتفاق". وأضاف: "أنا صاحب القرار، أنا صاحب القرار المطلق، وهو (نتنياهو) ليس صاحب القرار"، على حد قوله. وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية والمباحثات المتعلقة بالملف الإيراني، وسط ترقب لمآلات أي تفاهمات محتملة بين واشنطن وطهران، وانعكاساتها على المنطقة.واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

https://sarabic.ae/20260607/تجاوز-الخطوط-الحمراء-واشنطن-تكتشف-تجسسا-إسرائيليا-على-مفاوضيها-مع-طهران-1114136101.html

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دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم