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مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
08:29 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
09:16 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
10:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:44 GMT
15 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
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45 د
عرب بوينت بودكاست
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ملفات ساخنة
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عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
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عالم سبوتنيك
عقوبات مرتقبة على مستوطنين إسرائيليين.. وتحفظات على مخرجات الحوار المهيكل في ليبيا
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الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
18:00 GMT
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شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
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29 د
لبنان والعالم
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183 د
عرب بوينت بودكاست
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ترامب: أنا صاحب القرار المطلق بشأن إيران ونتنياهو سيقبل أي اتفاق
ترامب: أنا صاحب القرار المطلق بشأن إيران ونتنياهو سيقبل أي اتفاق
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه يتوقع قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لأي اتفاق قد يتم التوصل إليه بين الولايات المتحدة... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T06:27+0000
2026-06-08T06:27+0000
دونالد ترامب
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال ترامب، في مقابلة مع وسائل إعلام غربية، إن نتنياهو "لن يكون أمامه أي خيار سوى القبول بالاتفاق". وأضاف: "أنا صاحب القرار، أنا صاحب القرار المطلق، وهو (نتنياهو) ليس صاحب القرار"، على حد قوله. وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية والمباحثات المتعلقة بالملف الإيراني، وسط ترقب لمآلات أي تفاهمات محتملة بين واشنطن وطهران، وانعكاساتها على المنطقة.واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260607/تجاوز-الخطوط-الحمراء-واشنطن-تكتشف-تجسسا-إسرائيليا-على-مفاوضيها-مع-طهران-1114136101.html
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دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
دونالد ترامب, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب: أنا صاحب القرار المطلق بشأن إيران ونتنياهو سيقبل أي اتفاق

06:27 GMT 08.06.2026
© REUTERS Jonathan Ernstالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
© REUTERS Jonathan Ernst
تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنه يتوقع قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لأي اتفاق قد يتم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، مشددًا على أن "القرار النهائي في هذا الملف يعود إلى واشنطن"، وفق تعبيره.
وقال ترامب، في مقابلة مع وسائل إعلام غربية، إن نتنياهو "لن يكون أمامه أي خيار سوى القبول بالاتفاق".
وأضاف: "أنا صاحب القرار، أنا صاحب القرار المطلق، وهو (نتنياهو) ليس صاحب القرار"، على حد قوله.
وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية والمباحثات المتعلقة بالملف الإيراني، وسط ترقب لمآلات أي تفاهمات محتملة بين واشنطن وطهران، وانعكاساتها على المنطقة.
تجسس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
"تجاوز الخطوط الحمراء"... واشنطن تكتشف تجسسا إسرائيليا على مفاوضيها مع طهران
أمس, 08:14 GMT
واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
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