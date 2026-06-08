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الجيش الإسرائيلي يعلن رصد صواريخ إيرانية متوجهة نحو بلاده
الجيش الإسرائيلي يعلن رصد صواريخ إيرانية متوجهة نحو بلاده
سبوتنيك عربي
أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، برصد إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها، وفق تعبيره. 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T05:20+0000
2026-06-08T05:25+0000
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وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه: "رصد جيش الدفاع الإسرائيلي، قبل وقت قصير، صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديد".وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله بأن "لا ترد" إسرائيل على الهجوم الإيراني، الذي استهدف قاعدة جوية إسرائيلية أمس الأحد، لأن الولايات المتحدة "قريبة للغاية من التوصل إلى اتفاق مع إيران ولا ترغب في تعثره"، على حد قوله.ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن ترامب قوله: "الصواريخ الإيرانية لم تُصب أحدًا، آمل ألا ترد إسرائيل... نحن نقترب للغاية من التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران، سيكون اتفاقًا جيدًا، لا أريد أن ينهار بسبب ما يحدث الآن".وفي وقت سابق من الأمس، أكد الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ أطلقت من إيران، موضحًا أن الإنذارات شملت مناطق عدة بينها حيفا وقيسارية والخضيرة.وأعلنت الولايات المتحدة، في أبريل الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يتم تمديده مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.خامنئي: أيام إسرائيل باتت معدودة
https://sarabic.ae/20260607/ترامب-آمل-ألا-ترد-إسرائيل-على-الهجوم-الإيراني-ونقترب-من-اتفاق-مع-طهران-لا-نريد-انهياره-1114152642.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الجيش الإسرائيلي يعلن رصد صواريخ إيرانية متوجهة نحو بلاده

05:20 GMT 08.06.2026 (تم التحديث: 05:25 GMT 08.06.2026)
© AP Photoصاروخ إيراني
صاروخ إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، برصد إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها، وفق تعبيره.
وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه: "رصد جيش الدفاع الإسرائيلي، قبل وقت قصير، صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديد".

وأطلقت إيران، مساء أمس الأحد، صواريخ باتجاه إسرائيل، للمرة الأولى، منذ وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران في أبريل/ نيسان الماضي، معتبرة أن الهجوم "جاء ردًا على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت".

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن أمله بأن "لا ترد" إسرائيل على الهجوم الإيراني، الذي استهدف قاعدة جوية إسرائيلية أمس الأحد، لأن الولايات المتحدة "قريبة للغاية من التوصل إلى اتفاق مع إيران ولا ترغب في تعثره"، على حد قوله.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن ترامب قوله: "الصواريخ الإيرانية لم تُصب أحدًا، آمل ألا ترد إسرائيل... نحن نقترب للغاية من التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران، سيكون اتفاقًا جيدًا، لا أريد أن ينهار بسبب ما يحدث الآن".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
ترامب: آمل ألا ترد إسرائيل على الهجوم الإيراني ونقترب من اتفاق مع طهران لا نريد انهياره
أمس, 21:22 GMT
وفي وقت سابق من الأمس، أكد الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ أطلقت من إيران، موضحًا أن الإنذارات شملت مناطق عدة بينها حيفا وقيسارية والخضيرة.
وأشارت بيانات عسكرية إسرائيلية لاحقة إلى رصد دفعتين إضافيتين من الصواريخ، فيما تحدثت تل أبيب عن نجاح أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض جميع المقذوفات.
وأعلنت الولايات المتحدة، في أبريل الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يتم تمديده مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.
خامنئي: أيام إسرائيل باتت معدودة
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