https://sarabic.ae/20260608/كاتس-يربط-استهداف-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-بأي-هجوم-على-شمال-إسرائيل-1114174079.html

كاتس يربط استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت بأي هجوم على شمال إسرائيل

كاتس يربط استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت بأي هجوم على شمال إسرائيل

سبوتنيك عربي

ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، إلى "وقف استهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت"، لكنه ربط ذلك بعدم تعرض بلدات شمال إسرائيل... 08.06.2026, سبوتنيك عربي

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وقال كاتس، في بيان له، إن "مصير الضاحية في بيروت كمصير بلدات الشمال، وأي هجوم على بلدات الشمال سيقابله هجوم على الضاحية".وأضاف الوزير الإسرائيلي أن بلاده "ترفض بشكل قاطع التهديدات الإيرانية"، معتبراً أن أي محاولة من إيران لربط الساحة اللبنانية بإيران أو مهاجمة إسرائيل "ستُقابل بقوة كبيرة كما حدث أمس"، وفق تعبيره.ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ بعد منتصف الليل في 17 أبريل/ نيسان الماضي، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في عمق جنوب لبنان.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

https://sarabic.ae/20260608/وزير-الدفاع-اللبناني-إسرائيل-انتهكت-وقف-إطلاق-النار-مع-لبنان-آلاف-المرات-1114169700.html

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