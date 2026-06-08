https://sarabic.ae/20260608/كاتس-يربط-استهداف-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-بأي-هجوم-على-شمال-إسرائيل-1114174079.html
كاتس يربط استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت بأي هجوم على شمال إسرائيل
كاتس يربط استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت بأي هجوم على شمال إسرائيل
سبوتنيك عربي
ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، إلى "وقف استهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت"، لكنه ربط ذلك بعدم تعرض بلدات شمال إسرائيل... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال كاتس، في بيان له، إن "مصير الضاحية في بيروت كمصير بلدات الشمال، وأي هجوم على بلدات الشمال سيقابله هجوم على الضاحية".وأضاف الوزير الإسرائيلي أن بلاده "ترفض بشكل قاطع التهديدات الإيرانية"، معتبراً أن أي محاولة من إيران لربط الساحة اللبنانية بإيران أو مهاجمة إسرائيل "ستُقابل بقوة كبيرة كما حدث أمس"، وفق تعبيره.ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ بعد منتصف الليل في 17 أبريل/ نيسان الماضي، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في عمق جنوب لبنان.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20260608/وزير-الدفاع-اللبناني-إسرائيل-انتهكت-وقف-إطلاق-النار-مع-لبنان-آلاف-المرات-1114169700.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم
كاتس يربط استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت بأي هجوم على شمال إسرائيل
ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، إلى "وقف استهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت"، لكنه ربط ذلك بعدم تعرض بلدات شمال إسرائيل لهجمات.
وقال كاتس، في بيان له، إن "مصير الضاحية في بيروت كمصير بلدات الشمال، وأي هجوم على بلدات الشمال سيقابله هجوم على الضاحية".
وأضاف الوزير الإسرائيلي أن بلاده "ترفض بشكل قاطع التهديدات الإيرانية"، معتبراً أن أي محاولة من إيران لربط الساحة اللبنانية بإيران أو مهاجمة إسرائيل "ستُقابل بقوة كبيرة كما حدث أمس"، وفق تعبيره.
ودخل وقف إطلاق النار
بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ بعد منتصف الليل في 17 أبريل/ نيسان الماضي، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في عمق جنوب لبنان.
ورغم أن الهدنة أوقفت إلى حد كبير الغارات الجوية على بيروت وضواحيها، فإنها لم توقف القتال في جنوب لبنان بين إسرائيل و"حزب الله".
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.