خبير قانوني: المحكمة الجنائية الدولية تحولت إلى أداة سياسية للترهيب
سبوتنيك عربي
2026-05-27T08:35+0000
أكد الخبير الفلسطيني في القانون والعلاقات الدولية الدكتور صلاح عبد العاطي، أن "مسار المحكمة الجنائية الدولية، منذ البداية، اتجه إلى مستوى سياسي، من خلال محاكمة الدول الأفريقية وليّ ذراع بعض الدول تحت تهديد سيف العدالة".
ولفت عبد العاطي، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك
"، إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية تعرضت لكثير من الضغوط، وتحوّلت إلى أداة سياسية للترهيب والتهديد، ضمن نموذج قائم على ازدواجية المعايير والإفلات من العقاب".
وأضاف أنه "لا دور للمحكمة الجنائية الدولية أو لأي من مؤسسات العدالة الدولية في ظل الانتقائية في إنفاذ القانون الدولي، بحيث لم تطل يد العدالة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وبعض الدول الأوروبية وقادة دول العالم، نتيجة هذه الازدواجية في المعايير".
وأشار الخبير الفلسطيني في القانون والعلاقات الدولية إلى أن "تأخير فتح الملفات والنظر فيها، وإتمام التحقيقات، وضمان مساءلة مجرمي الحرب، إلى جانب المتابعة والرقابة، كلها عوامل تُضعف توفير المظلة القانونية لضحايا الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحقهم".
وأوضح عبد العاطي أن "الملفات التي ظهرت في سياق عمل المحكمة تعرضت لضغوط هدفت إلى ثنيها عن القيام بواجبها، ومن بينها ملف أفغانستان والملف الفلسطيني، ما يستدعي وقف المعادلة التي تحول دون تثبيت الحد الأدنى لمعايير العدالة الدولية".
وختم عبد العاطي بالتأكيد أن "لا خيار أمام الفلسطينيين سوى طرق كل الأبواب، بما فيها اللجوء إلى مؤسسات العدالة الدولية، ومن بينها المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها إحدى الجهات التي يُفترض أن تتجاوز الحسابات السياسية للدول الأطراف لصالح مبدأ العدالة".