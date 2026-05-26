موسكو: لافروف يبلغ روبيو بضرورة إخلاء السفارة الأمريكية في كييف
موسكو: الجنائية الدولية "أداة مباشرة للاستعمار الغربي الجديد"
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن المحكمة الجنائية الدولية تسعى لمنع ما يسمى بالأقلية العالمية، أي القادة الغربيين، من محاسبة... 26.05.2026, سبوتنيك عربي
وأشارت زاخاروفا إلى أن هذه المنظمة شبه الرسمية ركزت لسنوات طويلة على الأوضاع في الدول الأفريقية.يعقد المنتدى الدولي الأول للأمن في ضواحي موسكو في الفترة من 26 إلى 29 مايو/أيار، في قاعة لايف أرينا وحديقة باتريوت المركزية. ومن المقرر عقد نحو 40 اجتماعًا ثنائيًا، بالإضافة إلى توقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم.
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن المحكمة الجنائية الدولية تسعى لمنع ما يسمى بالأقلية العالمية، أي القادة الغربيين، من محاسبة أنفسهم.
وأشارت زاخاروفا إلى أن هذه المنظمة شبه الرسمية ركزت لسنوات طويلة على الأوضاع في الدول الأفريقية.

وقالت خلال جلسة في منتدى الأمن الدولي: "حتى الآن، جميع المتهمين الذين وصلت قضاياهم إلى مرحلة المحاكمة - ولن تصدقوا ذلك - هم أفارقة. في الوقت نفسه، ولسبب ما، لم تجر هذه المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا جادًا أو حتى نظرًا في جرائم دول الناتو في أفغانستان والعراق وإيران وليبيا ومنطقة الكاريبي، ناهيك عن إصدار أي أحكام بشأنها".

وأضافت زاخاروفا، أن "يشعر المرء بأن المحكمة الجنائية الدولية نفسها تعالج في الوقت ذاته مسألة منع ما يسمى بالأقلية العالمية - أي قادة الدول الغربية - من المساءلة. وفي الوقت نفسه، ترسّخ صورةً راسخةً في أذهان المجتمع الدولي عن تواطؤ رجال الدولة الأفارقة في أخطر الجرائم الدولية لمجرد انتمائهم العرقي".

يعقد المنتدى الدولي الأول للأمن في ضواحي موسكو في الفترة من 26 إلى 29 مايو/أيار، في قاعة لايف أرينا وحديقة باتريوت المركزية. ومن المقرر عقد نحو 40 اجتماعًا ثنائيًا، بالإضافة إلى توقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم.
