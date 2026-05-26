https://sarabic.ae/20260526/موسكو-الجنائية-الدولية-أداة-مباشرة-للاستعمار-الغربي-الجديد-1113754965.html
موسكو: الجنائية الدولية "أداة مباشرة للاستعمار الغربي الجديد"
موسكو: الجنائية الدولية "أداة مباشرة للاستعمار الغربي الجديد"
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن المحكمة الجنائية الدولية تسعى لمنع ما يسمى بالأقلية العالمية، أي القادة الغربيين، من محاسبة... 26.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-26T12:54+0000
2026-05-26T12:54+0000
2026-05-26T12:54+0000
روسيا
العالم
المحكمة الجنائية الدولية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101690584_0:224:3072:1952_1920x0_80_0_0_d184beca953604232f00750eb9e014ff.jpg
وأشارت زاخاروفا إلى أن هذه المنظمة شبه الرسمية ركزت لسنوات طويلة على الأوضاع في الدول الأفريقية.يعقد المنتدى الدولي الأول للأمن في ضواحي موسكو في الفترة من 26 إلى 29 مايو/أيار، في قاعة لايف أرينا وحديقة باتريوت المركزية. ومن المقرر عقد نحو 40 اجتماعًا ثنائيًا، بالإضافة إلى توقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم.
https://sarabic.ae/20260524/ممثلة-روسيا-لدى-مجلس-الأمن-المحكمة-الجنائية-شرعنت-تدمير-ليبيا-1113700909.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101690584_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d0c398c182e4c599baea317136e05c25.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, المحكمة الجنائية الدولية
روسيا, العالم, المحكمة الجنائية الدولية
موسكو: الجنائية الدولية "أداة مباشرة للاستعمار الغربي الجديد"
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن المحكمة الجنائية الدولية تسعى لمنع ما يسمى بالأقلية العالمية، أي القادة الغربيين، من محاسبة أنفسهم.
وأشارت زاخاروفا إلى أن هذه المنظمة شبه الرسمية ركزت لسنوات طويلة على الأوضاع في الدول الأفريقية.
وقالت خلال جلسة في منتدى الأمن الدولي: "حتى الآن، جميع المتهمين الذين وصلت قضاياهم إلى مرحلة المحاكمة - ولن تصدقوا ذلك - هم أفارقة. في الوقت نفسه، ولسبب ما، لم تجر هذه المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا جادًا أو حتى نظرًا في جرائم دول الناتو في أفغانستان والعراق وإيران وليبيا ومنطقة الكاريبي، ناهيك عن إصدار أي أحكام بشأنها".
وأضافت زاخاروفا، أن "يشعر المرء بأن المحكمة الجنائية الدولية نفسها تعالج في الوقت ذاته مسألة منع ما يسمى بالأقلية العالمية - أي قادة الدول الغربية - من المساءلة. وفي الوقت نفسه، ترسّخ صورةً راسخةً في أذهان المجتمع الدولي عن تواطؤ رجال الدولة الأفارقة في أخطر الجرائم الدولية لمجرد انتمائهم العرقي".
يعقد المنتدى الدولي الأول للأمن في ضواحي موسكو في الفترة من 26 إلى 29 مايو/أيار، في قاعة لايف أرينا وحديقة باتريوت المركزية. ومن المقرر عقد نحو 40 اجتماعًا ثنائيًا، بالإضافة إلى توقيع 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم.