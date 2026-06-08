"الجنائية الدولية" أمام أزمة أخلاقية جديدة... صمت مريب عن استهداف أطفال لبنان

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لبنان والعالم
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صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
09:16 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
10:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:44 GMT
15 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
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البرنامج المسائي
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183 د
ملفات ساخنة
مخاوف من "توطين المهاجرين" تشعل أزمة في ليبيا؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
عقوبات مرتقبة على مستوطنين إسرائيليين.. وتحفظات على مخرجات الحوار المهيكل في ليبيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
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02:30 GMT
150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
بين بيروت والقاهرة
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نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
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موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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"الجنائية الدولية" أمام أزمة أخلاقية جديدة... صمت مريب عن استهداف أطفال لبنان
"الجنائية الدولية" أمام أزمة أخلاقية جديدة... صمت مريب عن استهداف أطفال لبنان
سبوتنيك عربي
خطّت المحكمة الجنائية الدولية سطرًا جديدًا من التعامي عن الجرائم، التي تقع ضمن نطاق اختصاصها، مؤكدة أن ميزانها معطوب ويرجّح كفة الأقوى بصرف النظر عن صاحب الحق. 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T08:46+0000
2026-06-08T09:22+0000
المحكمة الجنائية الدولية
العالم
لبنان
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وأكدت هذه الحقيقة الغارات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، وما خلّفته من ضحايا بين المدنيين، ولا سيما الأطفال، مصحوبة بصمت مطبق من المحكمة عن أي جريمة أو حدث، في حال لم يكن مدعومًا بدوافع سياسية.ووفقاً لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ووزارة الصحة العامة اللبنانية، سُجّل مقتل 15 طفلًا وإصابة 62 آخرين بجروح نتيجة الغارات الجوية المستمرة.وبلغ المعدل اليومي للضحايا 11 طفلاً كل 24 ساعة، بين قتيل ومصاب.وأضاف الخبير الفلسطيني في القانون والعلاقات الدولية: "فيما تثابر الجنائية الدولية في ملاحقة قادة أفارقة في جرائم حرب مزعومة، تذهب إلى تأخير الإجراءات القانونية بحق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى توفير مظلة لجرائم الحرب وجرائم الإبادة، التي ترتكبها إسرائيل أو غيرها من الدول الغربية".وأضاف أنه "لا دور للمحكمة الجنائية الدولية أو لأي من مؤسسات العدالة الدولية في ظل الانتقائية في إنفاذ القانون الدولي، بحيث لم تطل يد العدالة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وبعض الدول الأوروبية وقادة دول العالم، نتيجة هذه الازدواجية في المعايير".أنياب من ورق... هيبة الجنائية الدولية تسقط مجددا أمام اختبار المصداقية
https://sarabic.ae/20260527/خبير-في-القانون-والعلاقات-الدولية-المحكمة-الجنائية-الدولية-تحولت-إلى-أداة-سياسية-للترهيب-1113777316.html
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المحكمة الجنائية الدولية, العالم, لبنان
المحكمة الجنائية الدولية, العالم, لبنان

"الجنائية الدولية" أمام أزمة أخلاقية جديدة... صمت مريب عن استهداف أطفال لبنان

08:46 GMT 08.06.2026 (تم التحديث: 09:22 GMT 08.06.2026)
© Sputnik . Abdul kader Al Bayبين الحاضنات والعناية الفائقة.. غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان
بين الحاضنات والعناية الفائقة.. غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
تابعنا عبر
خطّت المحكمة الجنائية الدولية سطرًا جديدًا من التعامي عن الجرائم، التي تقع ضمن نطاق اختصاصها، مؤكدة أن ميزانها معطوب ويرجّح كفة الأقوى بصرف النظر عن صاحب الحق.
وأكدت هذه الحقيقة الغارات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، وما خلّفته من ضحايا بين المدنيين، ولا سيما الأطفال، مصحوبة بصمت مطبق من المحكمة عن أي جريمة أو حدث، في حال لم يكن مدعومًا بدوافع سياسية.
ووفقاً لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ووزارة الصحة العامة اللبنانية، سُجّل مقتل 15 طفلًا وإصابة 62 آخرين بجروح نتيجة الغارات الجوية المستمرة.
وبلغ المعدل اليومي للضحايا 11 طفلاً كل 24 ساعة، بين قتيل ومصاب.

وأشار الخبير الفلسطيني في القانون والعلاقات الدولية الدكتور صلاح عبد العاطي، من القاهرة، في حديث لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، إلى سياسة الكيل بمكيالين في أروقة المحكمة وقاعاتها، قائلًا: "منذ البداية، تَمَثل مسار المحكمة الجنائية في محاسبة قادة الدول الأفريقية ودول أخرى، فيما يتم تحييد إسرائيل والدول الغربية وعدم ملاحقتها في الجرائم التي ترتكبها".

المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2026
خبير قانوني: المحكمة الجنائية الدولية تحولت إلى أداة سياسية للترهيب
27 مايو, 08:35 GMT
وأضاف الخبير الفلسطيني في القانون والعلاقات الدولية: "فيما تثابر الجنائية الدولية في ملاحقة قادة أفارقة في جرائم حرب مزعومة، تذهب إلى تأخير الإجراءات القانونية بحق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى توفير مظلة لجرائم الحرب وجرائم الإبادة، التي ترتكبها إسرائيل أو غيرها من الدول الغربية".

ولفت عبد العاطي، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية تعرّضت لكثير من الضغوط، وتحوّلت إلى أداة سياسية للترهيب والتهديد، ضمن نموذج قائم على ازدواجية المعايير والإفلات من العقاب".

وأضاف أنه "لا دور للمحكمة الجنائية الدولية أو لأي من مؤسسات العدالة الدولية في ظل الانتقائية في إنفاذ القانون الدولي، بحيث لم تطل يد العدالة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وبعض الدول الأوروبية وقادة دول العالم، نتيجة هذه الازدواجية في المعايير".
أنياب من ورق... هيبة الجنائية الدولية تسقط مجددا أمام اختبار المصداقية
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