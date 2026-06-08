https://sarabic.ae/20260608/وزير-الدفاع-اللبناني-إسرائيل-انتهكت-وقف-إطلاق-النار-مع-لبنان-آلاف-المرات-1114169700.html
وزير الدفاع اللبناني: إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار مع لبنان آلاف المرات
وزير الدفاع اللبناني: إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار مع لبنان آلاف المرات
سبوتنيك عربي
قال وزير الدفاع اللبناني، ميشال منسى، إن إسرائيل نفذت ما يقرب من 3500 غارة جوية على لبنان إضافة إلى مئات التفجيرات، منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وقف... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الدوري بحضور عدد من الوزراء، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية، اليوم الاثنين.وقال منسى: "إن إسرائيل نفذت 3491 غارة جوية و407 عمليات هدم و6 عمليات جرف، منذ 17 أبريل الماضي"، مشيرا إلى أنها "سوت بعض القرى بالأرض في أقصى جنوب لبنان".ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ بعد منتصف الليل في 17 أبريل الماضي، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في عمق جنوب لبنان.ورغم أن الهدنة أوقفت إلى حد كبير الغارات الجوية على بيروت وضواحيها، فإنها لم توقف القتال في جنوب لبنان بين إسرائيل و"حزب الله".
https://sarabic.ae/20260608/الجنائية-الدولية-أمام-أزمة-أخلاقية-جديدة-صمت-مريب-عن-استهداف-أطفال-لبنان-1114158582.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان, إسرائيل
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان, إسرائيل
وزير الدفاع اللبناني: إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار مع لبنان آلاف المرات
قال وزير الدفاع اللبناني، ميشال منسى، إن إسرائيل نفذت ما يقرب من 3500 غارة جوية على لبنان إضافة إلى مئات التفجيرات، منذ إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وقف إطلاق النار في 16 أبريل/ نيسان الماضي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الدوري بحضور عدد من الوزراء، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية، اليوم الاثنين.
وقال منسى: "إن إسرائيل نفذت 3491 غارة جوية و407 عمليات هدم و6 عمليات جرف، منذ 17 أبريل الماضي"، مشيرا إلى أنها "سوت بعض القرى بالأرض في أقصى جنوب لبنان
".
ودخل وقف إطلاق النار
بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ بعد منتصف الليل في 17 أبريل الماضي، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في عمق جنوب لبنان.
ورغم أن الهدنة أوقفت إلى حد كبير الغارات الجوية
على بيروت وضواحيها، فإنها لم توقف القتال في جنوب لبنان بين إسرائيل و"حزب الله".