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ترامب: سنفتح مضيق هرمز عقب توقيع اتفاق مع إيران خلال يومين أو ثلاثة أيام
ترامب: سنفتح مضيق هرمز عقب توقيع اتفاق مع إيران خلال يومين أو ثلاثة أيام
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن "التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران بات قريبا"، مشيرا إلى أنه قد يمتلك تصورًا واضحًا بشأن الاتفاق خلال الأيام... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T05:28+0000
2026-06-09T05:28+0000
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وقال ترامب، إن الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه سيكون "أفضل من اتفاق أوباما"، معتبرًا أن الاتفاق النووي السابق فشل في كبح الأنشطة النووية الإيرانية.وأضاف أن "التفاهمات المتعلقة بالشرق الأوسط وصلت إلى مراحلها النهائية"، متوقعًا أن تشهد المنطقة مزيدًا من الهدوء بعد اتفاق الأطراف المعنية على وقف إطلاق النار.وشدد ترامب على أن "الولايات المتحدة تتجه نحو حرمان إيران بالكامل من السلاح النووي"، مؤكدًا أن الحصار الاقتصادي يمثل خيارًا أفضل من اللجوء إلى العمل العسكري.وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا. وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.
https://sarabic.ae/20260609/انس-الولايات-المتحدة-ستواصل-سعيها-لإبرام-اتفاق-نووي-مع-إيران-سواء-أعجب-ذلك-إسرائيل-أم-لا-1114183056.html
https://sarabic.ae/20260608/غوتيريش-يدعو-للالتزام-بوقف-إطلاق-النار-في-لبنان-وإيران-وغزة-1114181938.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم

ترامب: سنفتح مضيق هرمز عقب توقيع اتفاق مع إيران خلال يومين أو ثلاثة أيام

05:28 GMT 09.06.2026
© REUTERS Reutersصورة من طائرة بدون طيار للسفن الراسية في مضيق هرمز كما تظهر من مسندم، عمان، 3 يونيو/ حزيران 2026
صورة من طائرة بدون طيار للسفن الراسية في مضيق هرمز كما تظهر من مسندم، عمان، 3 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
© REUTERS Reuters
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن "التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران بات قريبا"، مشيرا إلى أنه قد يمتلك تصورًا واضحًا بشأن الاتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال ترامب، إن الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه سيكون "أفضل من اتفاق أوباما"، معتبرًا أن الاتفاق النووي السابق فشل في كبح الأنشطة النووية الإيرانية.
وأضاف أن "التفاهمات المتعلقة بالشرق الأوسط وصلت إلى مراحلها النهائية"، متوقعًا أن تشهد المنطقة مزيدًا من الهدوء بعد اتفاق الأطراف المعنية على وقف إطلاق النار.
جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
فانس: الولايات المتحدة ستواصل سعيها لإبرام اتفاق نووي مع إيران سواء أعجب ذلك إسرائيل أم لا
02:26 GMT
وشدد ترامب على أن "الولايات المتحدة تتجه نحو حرمان إيران بالكامل من السلاح النووي"، مؤكدًا أن الحصار الاقتصادي يمثل خيارًا أفضل من اللجوء إلى العمل العسكري.
وأشار إلى أن واشنطن تفرض حصارًا بحريًا محكمًا على إيران، موضحًا أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه عقب توقيع اتفاق مع طهران خلال يومين أو ثلاثة أيام، في حين أن اللجوء إلى الخيار العسكري من شأنه إبقاء المضيق مغلقًا لفترة طويلة.
وفي مساء 7 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت إيران عدة صواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار مرات عدة، بما في ذلك في مدينة حيفا. وجاء الهجوم بعد ساعات من تأكيدات إيرانية بأن طهران سترد على ضربة إسرائيلية استهدفت ضاحية في بيروت.
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غوتيريش يدعو للالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان وإيران وغزة
أمس, 21:21 GMT
وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجمات على أهداف عسكرية في وسط وغرب إيران.
وفي 8 يونيو/حزيران، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أوقفت هي الأخرى هجماتها على إيران بناءً على طلب من ترامب.
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