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غوتيريش يدعو للالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان وإيران وغزة
غوتيريش يدعو للالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان وإيران وغزة
سبوتنيك عربي
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء تجدد التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل باتفاقات وقف... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T21:21+0000
2026-06-08T21:48+0000
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غزة
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وأكد المتحدث باسم غوتيريش، في بيان على موقع "إكس"، الاثنين، أن الأمين العام يحث الأطراف المعنية على تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوترات، والعمل على تثبيت التهدئة في لبنان وإيران وغزة ومنع اتساع رقعة النزاع في المنطقة.كما أعرب غوتيريش عن قلقه الشديد إزاء قرار إسرائيل إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، في ظل المخاوف المتزايدة بشأن الأوضاع الإنسانية وتأثير القيود على وصول الاحتياجات الأساسية للسكان.وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، وسط دعوات دولية متكررة للحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار والعودة إلى المسار الدبلوماسي.والاثنين، أعلنت إيران وإسرائيل وقف الموجة الأخيرة من الهجمات المتبادلة بينهما على خلفية التصعيد في لبنان، بينما كشف وزير الدفاع اللبناني عن تعرض بلاده لنحو 3500 غارة جوية إسرائيلية خلال وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أبريل/ نيسان الماضي.
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العالم العربي, غزة, منظمة الأمم المتحدة, إيران, إسرائيل, لبنان
العالم العربي, غزة, منظمة الأمم المتحدة, إيران, إسرائيل, لبنان

غوتيريش يدعو للالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان وإيران وغزة

21:21 GMT 08.06.2026 (تم التحديث: 21:48 GMT 08.06.2026)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لبنان
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء تجدد التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل باتفاقات وقف إطلاق النار وعدم تقويض الدبلوماسية.
وأكد المتحدث باسم غوتيريش، في بيان على موقع "إكس"، الاثنين، أن الأمين العام يحث الأطراف المعنية على تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوترات، والعمل على تثبيت التهدئة في لبنان وإيران وغزة ومنع اتساع رقعة النزاع في المنطقة.
كما أعرب غوتيريش عن قلقه الشديد إزاء قرار إسرائيل إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، في ظل المخاوف المتزايدة بشأن الأوضاع الإنسانية وتأثير القيود على وصول الاحتياجات الأساسية للسكان.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، وسط دعوات دولية متكررة للحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار والعودة إلى المسار الدبلوماسي.
والاثنين، أعلنت إيران وإسرائيل وقف الموجة الأخيرة من الهجمات المتبادلة بينهما على خلفية التصعيد في لبنان، بينما كشف وزير الدفاع اللبناني عن تعرض بلاده لنحو 3500 غارة جوية إسرائيلية خلال وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أبريل/ نيسان الماضي.
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