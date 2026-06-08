https://sarabic.ae/20260608/ملحق-عسكري-سابق-في-واشنطن-اتفاق-خفي-قد-يمهد-لتسوية-إقليمية-تشمل-لبنان-1114173753.html

ملحق عسكري سابق في واشنطن: اتفاق خفي قد يمهد لتسوية إقليمية تشمل لبنان

ملحق عسكري سابق في واشنطن: اتفاق خفي قد يمهد لتسوية إقليمية تشمل لبنان

سبوتنيك عربي

أوضح العميد المتقاعد والملحق العسكري السابق في واشنطن، وجيه رافع، من بيروت، أن "الحروب الهجينة تتسم دائما بالتعقيد، وكذلك تصوراتها المستقبلية من حيث الحسم... 08.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-08T16:25+0000

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واعتبر رافع، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الهدف الإسرائيلي في لبنان من دون أفق، في مقابل وهم السيادة اللبنانية".وأضاف رافع أن "مسار استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت يندرج في إطار كسب الوقت وتحريك مسار سري أمريكي عبر باكستان، بالتوازي مع اتفاق خفي في دهاليز الاستخبارات الأمريكية والباكستانية مع الوفد الإيراني، بهدف هندسة مخرج للأزمة بأقل كلفة ممكنة".ورأى أنه "قد يكون هناك تسهيل أمريكي لدخول إيران إلى الملف اللبناني، في إطار محاولة إيجاد أفق في ظل غياب الأفق، وبناء مقاربة معينة لمعالجة المعضلة اللبنانية".وأشار إلى أن "التغيير في النظام الإقليمي سيؤدي تدريجيا إلى تغير السياسات الإيرانية".وأشار العميد المتقاعد إلى "وجود اختلاف بين الآفاق والأهداف الأمريكية والإسرائيلية، سواء في الحرب على إيران أو في الملف اللبناني".وأكد أن "البناء الهندسي للمفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية لا يزال قائما، لكنه لن يحرز تقدما من دون إحراز تقدم في مسار التفاوض بين إيران والولايات المتحدة".واعتبر أن "موقف رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، جيد ويشجع على وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان"، وأن "إعلان النوايا بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية لا يعدو كونه كسرا لحاجز العداء، وفي النهاية سيتم تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه".وحول تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاستعانة بسوريا للقضاء على "حزب الله" في لبنان، رأى رافع أنها"جاءت من باب التهديد المبطن للبيئة الشيعية".كما اعتبر أن "موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري "بنبذ العنف" يشكل مسارا بحد ذاته، في إطار الحفاظ على الوحدة الوطنية والسعي للحصول على الضمانات اللازمة".ورأى أن "الحل السياسي سيكون في الفصل بين لبنان وإسرائيل، وأن بنية النظام السياسي في لبنان قد تشهد تغييرات واسعة وفقا لترتيبات سياسية".

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