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"حزب الله" يعلن استهداف آليات وجنود إسرائيليين جنوبي لبنان
"حزب الله" يعلن استهداف آليات وجنود إسرائيليين جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، تنفيذ هجوم استهدف تجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في منطقة شقيف النمل الواقعة على أطراف بلدة الطيري ضمن القطاع الأوسط من... 07.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-07T13:55+0000
2026-06-07T13:55+0000
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وقال الحزب، في بيانات متتالية، إن العملية نُفذت باستخدام دفعات من الصواريخ وقذائف المدفعية ومحلّقات أبابيل الانقضاضيّة، مستهدفةً المواقع والتجمعات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، وذلك في إطار المواجهات المستمرة على طول الحدود الجنوبية للبنان.وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، مقتل ضابط وجندي جراء معارك في جنوب لبنان.ووفقا لـ"القناة 12" الإسرائيلية، فإن "الضابط غاملا كان أصيب بجروح خطيرة جراء استهدافه بهدف جوي مشبوه، يوم الخميس الماضي، في جنوب لبنان، وأُعلن عن مقتله متأثرًا بجراحه لاحقًا".وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "الجندي القتيل من لواء "غفعاتي"، قتل، يوم الجمعة الماضية، برصاصة فلتت عن طريق الخطأ من بندقية جندي آخر في زوطر الشرقية جنوب لبنان، والجيش يحقق بالحدث".وقالت الوزارة إن الاتفاق مشروط، من بين أمور أخرى، بـ "وقف تام" لهجمات "حزب الله" ضد إسرائيل.وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.وأعلنت الولايات المتحدة، في نيسان/أبريل الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يتم تمديده مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.
https://sarabic.ae/20260607/الإمارات-تعلق-على-استهداف-آلية-تابعة-للجيش-اللبناني-جنوبي-لبنان--1114141159.html
https://sarabic.ae/20260605/نتنياهو-لا-يوجد-اتفاق-نافذ-مع-لبنان-حتى-الآن-بعد-رفضه-من-حزب-الله-1114100235.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية

"حزب الله" يعلن استهداف آليات وجنود إسرائيليين جنوبي لبنان

13:55 GMT 07.06.2026
© REUTERS Stringerقلعة الشقيف في جنوب لبنان
قلعة الشقيف في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
© REUTERS Stringer
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أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، تنفيذ هجوم استهدف تجمعات لآليات وجنود إسرائيليين في منطقة شقيف النمل الواقعة على أطراف بلدة الطيري ضمن القطاع الأوسط من المنطقة الحدودية جنوبي لبنان.
وقال الحزب، في بيانات متتالية، إن العملية نُفذت باستخدام دفعات من الصواريخ وقذائف المدفعية ومحلّقات أبابيل الانقضاضيّة، مستهدفةً المواقع والتجمعات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، وذلك في إطار المواجهات المستمرة على طول الحدود الجنوبية للبنان.
الدخان يتصاعد من جنوب لبنان، كما يُرى من النبطية، لبنان، 30 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
الإمارات تعلق على استهداف آلية تابعة للجيش اللبناني جنوبي لبنان
13:02 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، مقتل ضابط وجندي جراء معارك في جنوب لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم السماح بنشر اسمي قتيلين، وهما النقيب شاحار غاملا 23 عامًا من مستوطنة "متسور"، وكان يشغل منصب نائب قائد فصيلة في وحدة "إيغوز" التابعة لفرقة "الكوماندوز"، وقتل متأثرًا بجراحه بعد أن أُصيب بجروح خطيرة في معركة جنوب لبنان. أيضا الرقيب أوهاد يعاري 21 عاما، من مدينة رحوفوت، مقاتل في كتيبة "شاكيد" التابعة للواء "غفعاتي"، قتل خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان".
ووفقا لـ"القناة 12" الإسرائيلية، فإن "الضابط غاملا كان أصيب بجروح خطيرة جراء استهدافه بهدف جوي مشبوه، يوم الخميس الماضي، في جنوب لبنان، وأُعلن عن مقتله متأثرًا بجراحه لاحقًا".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
نتنياهو: لا يوجد اتفاق نافذ مع لبنان حتى الآن بعد رفضه من "حزب الله"
5 يونيو, 17:48 GMT
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "الجندي القتيل من لواء "غفعاتي"، قتل، يوم الجمعة الماضية، برصاصة فلتت عن طريق الخطأ من بندقية جندي آخر في زوطر الشرقية جنوب لبنان، والجيش يحقق بالحدث".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن إسرائيل ولبنان اتفقا على تجديد وقف إطلاق النار بينهما، وإنشاء عدد من "المناطق التجريبية" داخل لبنان، يُمنع فيها وجود عناصر "حزب الله".

وقالت الوزارة إن الاتفاق مشروط، من بين أمور أخرى، بـ "وقف تام" لهجمات "حزب الله" ضد إسرائيل.
وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.
وأعلنت الولايات المتحدة، في نيسان/أبريل الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يتم تمديده مرتين، آخرهما لمدة 45 يومًا، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.
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