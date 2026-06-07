الإمارات تعلق على استهداف آلية تابعة للجيش اللبناني جنوبي لبنان

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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
من الملعب إلى صفحات المجد.. كيف وثق "This is Our Game" علاقة القاهرة المعقدة بكرة القدم؟
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
09:03 GMT
30 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
زيادة التوتر بين بريطانيا ورواندا بعد خسارة الاخيرة دعوى للحصول على 115 مليون يورو من لندن
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:48 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
12:32 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:42 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
بوتين: لا جدوى من الاجتماع مع زيلينسكي حاليا.. إيران: الاتفاق مع واشنطن مشروط بالأموال المجمدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مخاوف من "توطين المهاجرين" تشعل أزمة في ليبيا؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
09:16 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
10:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
10:33 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
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عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:44 GMT
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خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
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عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
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ملفات ساخنة
مخاوف من "توطين المهاجرين" تشعل أزمة في ليبيا؟
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عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
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18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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الإمارات تعلق على استهداف آلية تابعة للجيش اللبناني جنوبي لبنان
الإمارات تعلق على استهداف آلية تابعة للجيش اللبناني جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أدانت دولة الإمارات الاستهداف الإسرائيلي لآلية تابعة للجيش اللبناني جنوبي لبنان، والذي أسفر عن مقتل عدد من العسكريين، معربةً عن استنكارها الشديد لهذا الهجوم. 07.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-07T13:02+0000
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وأكدت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، رفضها القاطع لأي اعتداءات تمس سيادة لبنان وأمنه واستقراره، أو تستهدف مؤسساته الشرعية، مشددةً على أهمية احترام سيادة الدولة اللبنانية وسلامة أراضيها. كما جددت الإمارات تضامنها الكامل مع الحكومة اللبنانية ودعمها خلال المرحلة الراهنة، مؤكدةً التزامها الثابت بمساندة لبنان والحفاظ على وحدته وسيادته. وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في أبريل/ نيسان الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يمدد في مايو/أيار، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.ورغم إعلان "حزب الله" رفضه إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أكد التزامه بالهدنة شرط أن تتضمن "وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان"، إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط، ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.
https://sarabic.ae/20260606/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابط-وجندي-في-معارك-جنوبي-لبنان-1114131746.html
https://sarabic.ae/20260605/رئيس-الحكومة-اللبنانية-لبنان-اختار-المسار-الدبلوماسي-والتفاوضي-لوقف-الحرب-1114105067.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

الإمارات تعلق على استهداف آلية تابعة للجيش اللبناني جنوبي لبنان

13:02 GMT 07.06.2026
© REUTERSالدخان يتصاعد من جنوب لبنان، كما يُرى من النبطية، لبنان، 30 مايو/ أيار 2026
الدخان يتصاعد من جنوب لبنان، كما يُرى من النبطية، لبنان، 30 مايو/ أيار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
© REUTERS
تابعنا عبر
أدانت دولة الإمارات الاستهداف الإسرائيلي لآلية تابعة للجيش اللبناني جنوبي لبنان، والذي أسفر عن مقتل عدد من العسكريين، معربةً عن استنكارها الشديد لهذا الهجوم.
وأكدت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، رفضها القاطع لأي اعتداءات تمس سيادة لبنان وأمنه واستقراره، أو تستهدف مؤسساته الشرعية، مشددةً على أهمية احترام سيادة الدولة اللبنانية وسلامة أراضيها.
الجيش الإسرائيلي يواصل عمليته العسكرية في الخليل لليوم الرابع وسط تخوف من تداعياتها - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
﻿الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي في معارك جنوبي لبنان
أمس, 21:55 GMT
كما جددت الإمارات تضامنها الكامل مع الحكومة اللبنانية ودعمها خلال المرحلة الراهنة، مؤكدةً التزامها الثابت بمساندة لبنان والحفاظ على وحدته وسيادته.
وتقدمت وزارة الخارجية بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، وإلى حكومة لبنان وشعبه، معربةً عن تضامنها مع المتضررين من هذا الهجوم.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في أبريل/ نيسان الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يمدد في مايو/أيار، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.
رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
رئيس الحكومة اللبنانية: لبنان اختار المسار الدبلوماسي والتفاوضي لوقف الحرب
5 يونيو, 19:47 GMT
ورغم إعلان "حزب الله" رفضه إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أكد التزامه بالهدنة شرط أن تتضمن "وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان"، إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.
وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط، ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.
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