https://sarabic.ae/20260607/الإمارات-تعلق-على-استهداف-آلية-تابعة-للجيش-اللبناني-جنوبي-لبنان--1114141159.html
الإمارات تعلق على استهداف آلية تابعة للجيش اللبناني جنوبي لبنان
الإمارات تعلق على استهداف آلية تابعة للجيش اللبناني جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أدانت دولة الإمارات الاستهداف الإسرائيلي لآلية تابعة للجيش اللبناني جنوبي لبنان، والذي أسفر عن مقتل عدد من العسكريين، معربةً عن استنكارها الشديد لهذا الهجوم. 07.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-07T13:02+0000
2026-06-07T13:02+0000
2026-06-07T13:02+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1e/1113882078_0:76:1280:796_1920x0_80_0_0_f9b3b26ee54cccd5cebe6c70ef24fabf.jpg
وأكدت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، رفضها القاطع لأي اعتداءات تمس سيادة لبنان وأمنه واستقراره، أو تستهدف مؤسساته الشرعية، مشددةً على أهمية احترام سيادة الدولة اللبنانية وسلامة أراضيها. كما جددت الإمارات تضامنها الكامل مع الحكومة اللبنانية ودعمها خلال المرحلة الراهنة، مؤكدةً التزامها الثابت بمساندة لبنان والحفاظ على وحدته وسيادته. وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في أبريل/ نيسان الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يمدد في مايو/أيار، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.ورغم إعلان "حزب الله" رفضه إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أكد التزامه بالهدنة شرط أن تتضمن "وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان"، إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط، ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.
https://sarabic.ae/20260606/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابط-وجندي-في-معارك-جنوبي-لبنان-1114131746.html
https://sarabic.ae/20260605/رئيس-الحكومة-اللبنانية-لبنان-اختار-المسار-الدبلوماسي-والتفاوضي-لوقف-الحرب-1114105067.html
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1e/1113882078_76:0:1200:843_1920x0_80_0_0_06bcbdff8405a2af500b1cc5a65f17b4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
الإمارات تعلق على استهداف آلية تابعة للجيش اللبناني جنوبي لبنان
أدانت دولة الإمارات الاستهداف الإسرائيلي لآلية تابعة للجيش اللبناني جنوبي لبنان، والذي أسفر عن مقتل عدد من العسكريين، معربةً عن استنكارها الشديد لهذا الهجوم.
وأكدت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، رفضها القاطع لأي اعتداءات تمس سيادة لبنان
وأمنه واستقراره، أو تستهدف مؤسساته الشرعية، مشددةً على أهمية احترام سيادة الدولة اللبنانية وسلامة أراضيها.
كما جددت الإمارات تضامنها الكامل مع الحكومة اللبنانية
ودعمها خلال المرحلة الراهنة، مؤكدةً التزامها الثابت بمساندة لبنان والحفاظ على وحدته وسيادته.
وتقدمت وزارة الخارجية بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا، وإلى حكومة لبنان وشعبه، معربةً عن تضامنها مع المتضررين من هذا الهجوم.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية
، في أبريل/ نيسان الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يمدد في مايو/أيار، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.
ورغم إعلان "حزب الله"
رفضه إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أكد التزامه بالهدنة شرط أن تتضمن "وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان"، إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.
وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط، ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.