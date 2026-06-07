https://sarabic.ae/20260607/الإمارات-تعلق-على-استهداف-آلية-تابعة-للجيش-اللبناني-جنوبي-لبنان--1114141159.html

الإمارات تعلق على استهداف آلية تابعة للجيش اللبناني جنوبي لبنان

الإمارات تعلق على استهداف آلية تابعة للجيش اللبناني جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

أدانت دولة الإمارات الاستهداف الإسرائيلي لآلية تابعة للجيش اللبناني جنوبي لبنان، والذي أسفر عن مقتل عدد من العسكريين، معربةً عن استنكارها الشديد لهذا الهجوم. 07.06.2026, سبوتنيك عربي

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2026-06-07T13:02+0000

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وأكدت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، رفضها القاطع لأي اعتداءات تمس سيادة لبنان وأمنه واستقراره، أو تستهدف مؤسساته الشرعية، مشددةً على أهمية احترام سيادة الدولة اللبنانية وسلامة أراضيها. كما جددت الإمارات تضامنها الكامل مع الحكومة اللبنانية ودعمها خلال المرحلة الراهنة، مؤكدةً التزامها الثابت بمساندة لبنان والحفاظ على وحدته وسيادته. وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في أبريل/ نيسان الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يمدد في مايو/أيار، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.ورغم إعلان "حزب الله" رفضه إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أكد التزامه بالهدنة شرط أن تتضمن "وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان"، إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط، ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.

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