https://sarabic.ae/20260605/رئيس-الحكومة-اللبنانية-لبنان-اختار-المسار-الدبلوماسي-والتفاوضي-لوقف-الحرب-1114105067.html

رئيس الحكومة اللبنانية: لبنان اختار المسار الدبلوماسي والتفاوضي لوقف الحرب

رئيس الحكومة اللبنانية: لبنان اختار المسار الدبلوماسي والتفاوضي لوقف الحرب

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الجمعة، أن الحرب الدائرة "فُرضت على لبنان"، مشدداً على أنها "ليست حربنا ولا تُخاض من أجلنا، بل على أرضنا وعلى حساب... 05.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-05T19:47+0000

2026-06-05T19:47+0000

2026-06-05T19:47+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0f/1113458137_0:0:1643:924_1920x0_80_0_0_06b71f8ea8bbd7390cf04afeaedb051e.jpg

وقال سلام، خلال مؤتمر "إطلاق النداء الإنساني العاجل" الذي عُقد في السرايا الحكومية بحضور سفراء الدول المانحة وممثلي المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، إن الدولة اللبنانية تحركت منذ الساعات الأولى للحرب عبر تفعيل غرفة العمليات المركزية وإطلاق خطة وطنية شاملة للاستجابة الإنسانية، استهدفت نحو مليون نازح اضطروا إلى مغادرة منازلهم، إضافة إلى دعم عشرات الآلاف من المواطنين الذين بقوا في قراهم وبلداتهم الجنوبية رغم القصف، بحسب ماذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وأكد أن عودة النازحين الآمنة والكريمة إلى مناطقهم تمثل أولوية للحكومة، موجهاً التحية إلى أهالي الجنوب الذين تمسكوا بأرضهم في مواجهة ما وصفه بمشاريع التهجير.وناشد المجتمع الدولي ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف هجماتها على المدنيين وعمليات التدمير التي تطال القرى والبلدات الجنوبية، محذراً من تفاقم الأزمة الإنسانية واتساع رقعة الدمار، الأمر الذي يصعّب عودة النازحين إلى مناطقهم.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في أبريل/ نيسان الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يمدد في مايو/أيار، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.ورغم إعلان "حزب الله" رفضه إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أكد التزامه بالهدنة شرط أن تتضمن "وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان"، إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط، ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.

https://sarabic.ae/20260605/نتنياهو-لا-يوجد-اتفاق-نافذ-مع-لبنان-حتى-الآن-بعد-رفضه-من-حزب-الله-1114100235.html

https://sarabic.ae/20260605/مصر-تدعو-إلى-ضمان-أمن-يونيفيل-في-جنوب-لبنان-بعد-حادث-مقتل-وإصابة-جنود-1114093637.html

https://sarabic.ae/20260605/الجيش-الإسرائيلي-ينذر-سكان-3-قرى-بجنوب-لبنان-بالإخلاء-الفوري-1114074953.html

لبنان

أخبار لبنان

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية