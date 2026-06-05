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رئيس الحكومة اللبنانية: لبنان اختار المسار الدبلوماسي والتفاوضي لوقف الحرب
رئيس الحكومة اللبنانية: لبنان اختار المسار الدبلوماسي والتفاوضي لوقف الحرب
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الجمعة، أن الحرب الدائرة "فُرضت على لبنان"، مشدداً على أنها "ليست حربنا ولا تُخاض من أجلنا، بل على أرضنا وعلى حساب... 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T19:47+0000
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وقال سلام، خلال مؤتمر "إطلاق النداء الإنساني العاجل" الذي عُقد في السرايا الحكومية بحضور سفراء الدول المانحة وممثلي المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، إن الدولة اللبنانية تحركت منذ الساعات الأولى للحرب عبر تفعيل غرفة العمليات المركزية وإطلاق خطة وطنية شاملة للاستجابة الإنسانية، استهدفت نحو مليون نازح اضطروا إلى مغادرة منازلهم، إضافة إلى دعم عشرات الآلاف من المواطنين الذين بقوا في قراهم وبلداتهم الجنوبية رغم القصف، بحسب ماذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وأكد أن عودة النازحين الآمنة والكريمة إلى مناطقهم تمثل أولوية للحكومة، موجهاً التحية إلى أهالي الجنوب الذين تمسكوا بأرضهم في مواجهة ما وصفه بمشاريع التهجير.وناشد المجتمع الدولي ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف هجماتها على المدنيين وعمليات التدمير التي تطال القرى والبلدات الجنوبية، محذراً من تفاقم الأزمة الإنسانية واتساع رقعة الدمار، الأمر الذي يصعّب عودة النازحين إلى مناطقهم.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في أبريل/ نيسان الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يمدد في مايو/أيار، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.ورغم إعلان "حزب الله" رفضه إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أكد التزامه بالهدنة شرط أن تتضمن "وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان"، إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط، ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.
https://sarabic.ae/20260605/نتنياهو-لا-يوجد-اتفاق-نافذ-مع-لبنان-حتى-الآن-بعد-رفضه-من-حزب-الله-1114100235.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

رئيس الحكومة اللبنانية: لبنان اختار المسار الدبلوماسي والتفاوضي لوقف الحرب

19:47 GMT 05.06.2026
© REUTERS LUDOVIC MARINرئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام
رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
© REUTERS LUDOVIC MARIN
تابعنا عبر
صرح رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الجمعة، أن الحرب الدائرة "فُرضت على لبنان"، مشدداً على أنها "ليست حربنا ولا تُخاض من أجلنا، بل على أرضنا وعلى حساب أهلنا".
وقال سلام، خلال مؤتمر "إطلاق النداء الإنساني العاجل" الذي عُقد في السرايا الحكومية بحضور سفراء الدول المانحة وممثلي المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، إن الدولة اللبنانية تحركت منذ الساعات الأولى للحرب عبر تفعيل غرفة العمليات المركزية وإطلاق خطة وطنية شاملة للاستجابة الإنسانية، استهدفت نحو مليون نازح اضطروا إلى مغادرة منازلهم، إضافة إلى دعم عشرات الآلاف من المواطنين الذين بقوا في قراهم وبلداتهم الجنوبية رغم القصف، بحسب ماذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
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17:48 GMT
وأكد أن عودة النازحين الآمنة والكريمة إلى مناطقهم تمثل أولوية للحكومة، موجهاً التحية إلى أهالي الجنوب الذين تمسكوا بأرضهم في مواجهة ما وصفه بمشاريع التهجير.
وأشار إلى أن لبنان اختار المسار الدبلوماسي والتفاوضي لوقف الحرب وتأمين انسحاب إسرائيل وعودة السكان إلى ديارهم، لافتاً إلى أن جهود الدولة اللبنانية والأطراف العربية أسهمت في التوصل إلى تفاهم لوقف إطلاق النار.
وناشد المجتمع الدولي ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف هجماتها على المدنيين وعمليات التدمير التي تطال القرى والبلدات الجنوبية، محذراً من تفاقم الأزمة الإنسانية واتساع رقعة الدمار، الأمر الذي يصعّب عودة النازحين إلى مناطقهم.
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وجدد رئيس الحكومة اللبنانية دعوته إلى دعم النداء الإنساني الجديد للبنان، مؤكداً أن حجم الاحتياجات الإنسانية يتزايد مع استمرار الحرب، وأن الدولة بحاجة إلى دعم دولي متجدد لمواجهة تداعيات الأزمة وحماية المدنيين.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في أبريل/ نيسان الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يمدد في مايو/أيار، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.
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08:43 GMT
ورغم إعلان "حزب الله" رفضه إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أكد التزامه بالهدنة شرط أن تتضمن "وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان"، إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.
وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط، ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.
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