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نبض افريقيا
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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20260605/الجيش-الإسرائيلي-ينذر-سكان-3-قرى-بجنوب-لبنان-بالإخلاء-الفوري-1114074953.html
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان 3 قرى بجنوب لبنان بالإخلاء الفوري
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان 3 قرى بجنوب لبنان بالإخلاء الفوري
سبوتنيك عربي
وجّه الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنذارًا إلى سكان مناطق في جنوب لبنان، داعيًا إلى الإخلاء الفوري، في ظل تصاعد التوتر على الجبهة اللبنانية. 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T08:43+0000
2026-06-05T08:43+0000
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ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بيانا أوضح من خلاله أن الإنذار الفوري لسكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: عرنايا (عرنابة) وعنقون وكفر فيلا".وقال إن "استمرار "حزب الله" في إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل سيقابل برد عسكري يستهدف مناطق واسعة من الجنوب اللبناني"، محمّلًا الحزب مسؤولية أي تصعيد إضافي.وأضاف أن "القوات الإسرائيلية تواصل العمل على تضييق الخناق على قدرات حزب الله"، مشيرًا إلى استمرار تعميق الضربات العسكرية الموجهة ضد أهداف تابعة للحزب.وأضاف البيان العسكري الإسرائيلي، أنه "حرصا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والابتعاد عن القرى لمسافة لا تقل عن 1000 متر على الأقل إلى أراضي مفتوحة. وكل من يتواجد بالقرب من عناصر "حزب الله" ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر".وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، الخميس، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على استئناف المفاوضات بينهما اعتبارًا من 22 يونيو/ حزيران الجاري، في إطار جهود تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا العالقة بين الجانبين.وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن "الولايات المتحدة ستواصل تسهيل التواصل بين إسرائيل ولبنان خلال المرحلة الانتقالية"، مشددة على التزامها بدعم الجيش اللبناني وتطوير قدراته، بما يمكنه من بسط السيادة الفعالة على كامل الأراضي اللبنانية.وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف إطلاق النار في أبريل/نيسان الماضي، قبل أن يتفقا لاحقًا على التمديد في مايو/أيار، إلا أن الطرفين ما زالا يتبادلان الهجمات من حين لآخر، وسط تحذيرات دولية من انهيار التهدئة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد خلال المهلة المحددة.وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط، ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.
https://sarabic.ae/20260605/وزيرة-تطالب-بتغيير-الحدود-إعلام-إسرائيل-لم-تصوت-على-قرار-بوقف-إطلاق-النار-في-لبنان-1114072600.html
https://sarabic.ae/20260430/إنذار-إسرائيلي-عاجل-لسكان-15-قرية-لبنانية-1113009232.html
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أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار
أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي ينذر سكان 3 قرى بجنوب لبنان بالإخلاء الفوري

08:43 GMT 05.06.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bayبين الحاضنات والعناية الفائقة.. غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان
بين الحاضنات والعناية الفائقة.. غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
تابعنا عبر
وجّه الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنذارًا إلى سكان مناطق في جنوب لبنان، داعيًا إلى الإخلاء الفوري، في ظل تصاعد التوتر على الجبهة اللبنانية.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، بيانا أوضح من خلاله أن الإنذار الفوري لسكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: عرنايا (عرنابة) وعنقون وكفر فيلا".
وقال إن "استمرار "حزب الله" في إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل سيقابل برد عسكري يستهدف مناطق واسعة من الجنوب اللبناني"، محمّلًا الحزب مسؤولية أي تصعيد إضافي.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
"وزيرة تطالب بتغيير الحدود".. إعلام: إسرائيل لم تصوت على قرار بوقف إطلاق النار في لبنان
05:58 GMT
وأضاف أن "القوات الإسرائيلية تواصل العمل على تضييق الخناق على قدرات حزب الله"، مشيرًا إلى استمرار تعميق الضربات العسكرية الموجهة ضد أهداف تابعة للحزب.
وأضاف البيان العسكري الإسرائيلي، أنه "حرصا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والابتعاد عن القرى لمسافة لا تقل عن 1000 متر على الأقل إلى أراضي مفتوحة. وكل من يتواجد بالقرب من عناصر "حزب الله" ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، الخميس، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على استئناف المفاوضات بينهما اعتبارًا من 22 يونيو/ حزيران الجاري، في إطار جهود تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا العالقة بين الجانبين.
وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن "الولايات المتحدة ستواصل تسهيل التواصل بين إسرائيل ولبنان خلال المرحلة الانتقالية"، مشددة على التزامها بدعم الجيش اللبناني وتطوير قدراته، بما يمكنه من بسط السيادة الفعالة على كامل الأراضي اللبنانية.
يتصاعد الدخان عقب غارة إسرائيلية في النبطية، لبنان، 16 نيسان/ أبريل 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2026
إنذار إسرائيلي عاجل لسكان 15 قرية لبنانية
30 أبريل, 13:04 GMT
وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف إطلاق النار في أبريل/نيسان الماضي، قبل أن يتفقا لاحقًا على التمديد في مايو/أيار، إلا أن الطرفين ما زالا يتبادلان الهجمات من حين لآخر، وسط تحذيرات دولية من انهيار التهدئة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد خلال المهلة المحددة.
وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط، ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.
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