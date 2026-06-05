https://sarabic.ae/20260605/وزيرة-تطالب-بتغيير-الحدود-إعلام-إسرائيل-لم-تصوت-على-قرار-بوقف-إطلاق-النار-في-لبنان-1114072600.html

"وزيرة تطالب بتغيير الحدود".. إعلام: إسرائيل لم تصوت على قرار بوقف إطلاق النار في لبنان

"وزيرة تطالب بتغيير الحدود".. إعلام: إسرائيل لم تصوت على قرار بوقف إطلاق النار في لبنان

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة "الكابينيت" لم تصوت على قرار بوقف إطلاق النار في لبنان. 05.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-05T05:58+0000

2026-06-05T05:58+0000

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وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، صباح اليوم الجمعة، بأن "الكابينيت" لم يصوت الليلة الماضية على قرار بوقف إطلاق النار في لبنان، بدعوى أن حزب الله اللبناني يعارضه.وأوضحت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يعرض على المجلس قرارا لوقف إطلاق النار بلبنان بعد إعلان الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، رفضه.ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله: إنه "لا اتفاق الآن وحزب الله يعارضه وإذا حدث تغيير سأطرح مقترحا للتصويت عليه"، في وقت طالب وزير الطاقة إيلي كوهين بتفكيك "حزب الله"، في وقت ذكرت أوريت ستروك، وزيرة الاستيطان أنه "غيّروا الحدود.. نحن بحاجة إلى السير في هذا الاتجاه".وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على استئناف المفاوضات بينهما اعتبارًا من 22 يونيو/ حزيران الجاري، في إطار جهود تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا العالقة بين الجانبين.وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن "الولايات المتحدة ستواصل تسهيل التواصل بين إسرائيل ولبنان خلال المرحلة الانتقالية"، مشددة على التزامها بدعم الجيش اللبناني وتطوير قدراته، بما يمكنه من بسط السيادة الفعالة على كامل الأراضي اللبنانية.وذكرت الوزارة أن "الجانب الإسرائيلي أكد خلال المشاورات أن تحقيق أمنه وصون أراضيه يرتبطان بنزع سلاح "حزب الله" وتفكيك بنيته التحتية، كما أبدى تمسكه بالمفاوضات المباشرة برعاية وقيادة أمريكية لمعالجة الملفات العالقة ودفع جهود السلام".وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف إطلاق النار في أبريل/نيسان، قبل أن يتفقا لاحقًا على التمديد في مايو/أيار، إلا أن الطرفين ما زالا يتبادلان الهجمات من حين لآخر، وسط تحذيرات دولية من انهيار التهدئة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد خلال المهلة المحددة.وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.

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