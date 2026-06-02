https://sarabic.ae/20260602/إعلام-إسرائيلي-هناك-موافقة-أمريكية-على-بقاء-الجيش-الإسرائيلي-داخل-الشريط-الأمني-جنوبي-لبنان-1113979553.html

إعلام إسرائيلي: هناك موافقة أمريكية على بقاء الجيش الإسرائيلي داخل الشريط الأمني جنوبي لبنان

إعلام إسرائيلي: هناك موافقة أمريكية على بقاء الجيش الإسرائيلي داخل الشريط الأمني جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن هناك موافقة أمريكية على بقاء الجيش الإسرائيلي داخل الشريط الأمني جنوبي لبنان. 02.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-02T19:02+0000

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد بالضرورة قيود على العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان.في وقت نقلت الهيئة نفسها عن مسؤول إسرائيلي قوله: "لم نتوقع شن هجوم على العاصمة اللبنانية بيروت بسبب الضغط الأمريكي، لكننا لن ننسحب من المنطقة الأمنية".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن التوصل إلى تفاهم يقضي بوقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، مؤكدًا أن الجانبين تعهدا بعدم تنفيذ أي هجمات متبادلة خلال الفترة المقبلة.وأضاف أنه "أجرى أيضاً اتصالات جيدة للغاية مع "حزب الله" عبر ممثلين رفيعي المستوى"، موضحًا أن هذه الاتصالات أسفرت عن اتفاق على وقف إطلاق النار بشكل كامل.وأكد ترامب أن "التفاهم يتضمن التزامًا متبادلًا، حيث لن تهاجم إسرائيل "حزب الله"، كما لن يهاجم "حزب الله" إسرائيل"، في خطوة تهدف إلى احتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهة على الجبهة اللبنانية.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".

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