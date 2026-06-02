إعلام إسرائيلي: هناك موافقة أمريكية على بقاء الجيش الإسرائيلي داخل الشريط الأمني جنوبي لبنان
© AP Photo / Leo Correaتمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل
© AP Photo / Leo Correa
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن هناك موافقة أمريكية على بقاء الجيش الإسرائيلي داخل الشريط الأمني جنوبي لبنان.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد بالضرورة قيود على العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان.
התוכנית האמריקנית בלבנון: צבא ארה"ב יאמן את צבא לבנון כדי שיוכל לפרק את חיזבאללה. גורם ישראלי: בלחץ אמריקני, ישראל לא צפויה לתקוף בביירות - ולא תסיג את כוחותיה מרצועת הביטחון | הדיווח של @gilicohen10 #מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/ggMWZ7N4l1— כאן חדשות (@kann_news) June 2, 2026
התוכנית האמריקנית בלבנון: צבא ארה"ב יאמן את צבא לבנון כדי שיוכל לפרק את חיזבאללה. גורם ישראלי: בלחץ אמריקני, ישראל לא צפויה לתקוף בביירות - ולא תסיג את כוחותיה מרצועת הביטחון | הדיווח של @gilicohen10 #מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/ggMWZ7N4l1— כאן חדשות (@kann_news) June 2, 2026
في وقت نقلت الهيئة نفسها عن مسؤول إسرائيلي قوله: "لم نتوقع شن هجوم على العاصمة اللبنانية بيروت بسبب الضغط الأمريكي، لكننا لن ننسحب من المنطقة الأمنية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن التوصل إلى تفاهم يقضي بوقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني، مؤكدًا أن الجانبين تعهدا بعدم تنفيذ أي هجمات متبادلة خلال الفترة المقبلة.
وقال ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، إنه أجرى اتصالا مثمرا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن الأخير أكد له "عدم إرسال أي قوات إسرائيلية إلى بيروت، وأن الوحدات التي كانت في طريقها إلى العاصمة اللبنانية أُعيدت بالفعل".
وأضاف أنه "أجرى أيضاً اتصالات جيدة للغاية مع "حزب الله" عبر ممثلين رفيعي المستوى"، موضحًا أن هذه الاتصالات أسفرت عن اتفاق على وقف إطلاق النار بشكل كامل.
وأكد ترامب أن "التفاهم يتضمن التزامًا متبادلًا، حيث لن تهاجم إسرائيل "حزب الله"، كما لن يهاجم "حزب الله" إسرائيل"، في خطوة تهدف إلى احتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة المواجهة على الجبهة اللبنانية.
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد قطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط إستراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "لضمان حماية مستوطنات الشمال".