إنذار إسرائيلي عاجل لسكان 15 قرية لبنانية

إنذار إسرائيلي عاجل لسكان 15 قرية لبنانية

سبوتنيك عربي

أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إنذارا جديدا لسكان 15 قرية جنوب لبنان، بضرورة الإخلاء. 30.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-30T13:04+0000

2026-04-30T13:04+0000

2026-04-30T13:04+0000

لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112685313_0:43:1500:887_1920x0_80_0_0_c8b8f14ea4d096574572848d0a95108d.jpg

ونشر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الخميس، بيانا أرسل من خلاله إنذارا عاجلا إلى سكان لبنان في القرى التالية: جبشيت وحبوش وحاروف وكفر جوز والنبطية الفوقا وعبا وعدشيت الشقيف وعرب صاليم وتول وحومين الفوقا والمجادل وارزون ودونين والحميري ومعروب". وزعم الجيش أن "نشاطات حزب الله، تجبر جيش الدفاع على العمل ضده حيث لا ينوي المساس بكم".وأضاف البيان العسكري الإسرائيلي، أنه "حرصا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والابتعاد عن القرى لمسافة لا تقل عن 1000 متر على الأقل إلى أراضي مفتوحة. وكل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر". وفي وقت سابق من اليوم الخميس، نشر أدرعي بيانا أوضح من خلاله أنه "إنذار عاجل إلى سكان لبنان في القرى التالية: السماعية، الحنية، القليلة، وادي جيلو، الكنيسة، كفرا، مجدل زون، وصديقين". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 16 أبريل/ نيسان الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 أبريل/ نيسان (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل/ نيسان بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل مشترطا أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" إلا أنهما يتبادلان الهجمات من حين لآخر.وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 مارس الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل نحو 2500 شخص وإصابة نحو 8 آلاف آخرين منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

https://sarabic.ae/20260430/الصحة-اللبنانية-مقتل-9-أشخاص-وإصابة-23-في-غارات-إسرائيلية-على-جنوب-لبنان-1113003818.html

https://sarabic.ae/20260429/ترامب-يدعو-نتنياهو-إلى-الاقتصار-على-ضربات-محددة-في-لبنان-1112983896.html

لبنان

الأخبار

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار