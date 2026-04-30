الصحة اللبنانية: مقتل 9 أشخاص وإصابة 23 في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، بسقوط 9 قتلى وإصابة 23 آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان. 30.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-30T12:32+0000
أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، بسقوط 9 قتلى وإصابة 23 آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان.
وذكرت الوزارة، في بيان نقلته الوكالة
الوطنية للإعلام اللبنانية، أن الحصيلة الأولية للغارات تشير إلى مقتل 9 أشخاص، بينهم طفلان وخمس نساء، إضافة إلى إصابة 23 شخصاً، من بينهم 8 أطفال و7 نساء.
وأوضحت أن بلدة جبشيت شهدت مقتل 4 أشخاص، بينهم طفلان وسيدة، وإصابة 9 آخرين، من بينهم 3 أطفال و4 نساء. كما أسفرت غارة على بلدة تول عن مقتل 4 أشخاص، بينهم 3 نساء، وإصابة 11 آخرين، بينهم 4 أطفال و3 نساء.
وأضافت أن غارة استهدفت بلدة حاروف أدت إلى مقتل شخص واحد وإصابة 3 آخرين، من بينهم طفل.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر، في وقت سابق من اليوم الخميس، إنذارا جديدا لسكان 8 قرى جنوبي لبنان
، بضرورة الإخلاء.
ونشر المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، بيانا أوضح من خلاله أنه "إنذار عاجل إلى سكان لبنان
في القرى التالية: السماعية، الحنية، القليلة، وادي جيلو، الكنيسة، كفرا، مجدل زون، وصديقين".
وأضاف البيان العسكري الإسرائيلي أنه "حرصا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والابتعاد عن القرى لمسافة لا تقل عن 1000 متر على الأقل إلى أراضي مفتوحة. وكل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في 16 أبريل/ نيسان الجاري، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام اعتبارًا من منتصف ليلة 17 أبريل/ نيسان (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل/ نيسان بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين
وفي 23 أبريل، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمحادثات المباشرة مع إسرائيل، إلا أنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار
مع إسرائيل مشترطا أن يكون "شاملاً ويتضمن وقفاً للأعمال العدائية وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
وفي حين أن وقف إطلاق النار خفّف بشكل كبير من حدة المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" إلا أنهما يتبادلان الهجمات من حين لآخر.
وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 مارس الماضي، على خلفية الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، فيما ردّت إسرائيل بقصف جوي واسع استهدف مواقع لـ"حزب الله"
في الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق لبنان، إضافة إلى توغل بري في جنوب لبنان، وأكدت أنها بدأت عملية عسكرية جديدة ضد "حزب الله".
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى مقتل نحو 2500 شخص وإصابة نحو 8 آلاف آخرين منذ 2 مارس/ آذار الماضي.