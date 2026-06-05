https://sarabic.ae/20260605/مصر-تدعو-إلى-ضمان-أمن-يونيفيل-في-جنوب-لبنان-بعد-حادث-مقتل-وإصابة-جنود-1114093637.html

مصر تدعو إلى ضمان أمن "يونيفيل" في جنوب لبنان بعد حادث مقتل وإصابة جنود

مصر تدعو إلى ضمان أمن "يونيفيل" في جنوب لبنان بعد حادث مقتل وإصابة جنود

سبوتنيك عربي

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، الاعتداء الذي استهدف موقعًا تابعًا لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" في جنوب لبنان، والذي أسفر عن مقتل... 05.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-05T15:04+0000

2026-06-05T15:04+0000

2026-06-05T15:04+0000

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وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، رفضها القاطع لأي استهداف لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مشددة على ضرورة ضمان أمن وسلامة عناصرها وتمكينها من أداء مهامها وفقًا لولايتها الأممية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في لبنان الشقيق.وتقدمت مصر بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب جمهورية صربيا في وفاة الجندي الصربي، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.وأعلنت قوات "يونيفيل" الدولية العاملة في لبنان، أمس الخميس، مقتل جندي لها وجرح اثنين بسقوط قذائف أمس على موقع لها جنوبي البلاد.وذكرت "يونيفيل"، صباح أمس الخميس، أن الجندي توفي متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها جراء سقوط قذائف هاون على موقعه قرب مرجعيون في جنوب شرق لبنان.وفتحت "يونيفيل" تحقيقا لتحديد ملابسات مقتل الجندي وإصابة جنديين آخرين، مؤكدة أن جنديين آخرين من قوات حفظ السلام، أصيبا أيضا، يتلقيان العلاج في منشأة طبية بقاعدة "يونيفيل".وجددت "يونيفيل" دعوتها لجميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات، بما في ذلك الامتناع عن أي أعمال قد تُعرّض قوات حفظ السلام للخطر.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في أبريل/ نيسان الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، عقب مفاوضات مباشرة بين الجانبين استضافتها واشنطن، قبل أن يمدد في مايو/أيار، في إطار جهود أمريكية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو تفاهمات أمنية أوسع.ورغم إعلان "حزب الله" رفضه إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أكد التزامه بالهدنة شرط أن تتضمن "وقفًا شاملًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا من جنوب لبنان"، إلا أن وقف إطلاق النار بقي هشًا مع استمرار تبادل الاتهامات بخرقه وتواصل الغارات والهجمات المتقطعة.وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط، ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.

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أخبار مصر الآن, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, اليونيفيل